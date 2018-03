De Tomaso Mangusta z roku 1969 v neuvěřitelně dobré kondici čeká na nového majitele

De Tomaso Mangusta, jehož premiéra se odehrála na turínském autosalonu v roce 1966, představuje první model své značky, který se dostal do širšího povědomí veřejnosti a zároveň zaznamenal jistý obchodní úspěch.

Pod ladnými tvary dvoumístného kupé s rozvorem náprav 2500 mm, délkou 4275 mm, šířkou 1830 mm a výškou jen 1100 mm je podepsán Giorgetto Giugiaro, který tehdy pracoval ve studiu Ghia. Vůz s elegantní siluetou dodnes přitahuje pozornost především díky svým plynulým liniím i netradičnímu přístupu k motorovému prostoru křídlovými dveřmi.

Mangusta s motorem Ford 289 o objemu 4,7 litru a výkonu 228 kW (310 k) byla určena především pro evropský trh, zatímco na severoamerický trh mířily vozy s motorem Ford 302 o objemu 5,0 l a výkonu 165 kW (224 k). Standardem byla pětistupňová manuální převodovka a dvoumístné kupé bylo údajně možné rozjet až na 250 km/h, i když většinou je uváděna maximální rychlost kolem 210 km/h.

Automobilka De Tomaso vyrobila v letech 1967 až 1971 celkem 401 vozů Mangusta, z nichž zamířilo na evropský trh 150 exemplářů a zbývající automobily byla určeny pro severoamerický trh.

Společnost Streetside Classics s hlavním sídlem v severoamerickém Charlotte má ve své nabídce přes osmdesát klasických, exkluzivních a sportovních vozů, mezi nimiž vyniká nádherné zlaté kupé De Tomaso Mangusta z roku 1969 nejen díky svému vzhledu či exkluzivitě zajištěné vznikem pouze čtyř stovek zástupců tohoto modelu.

Tento konkrétní exemplář s motorem Ford 302, v jehož výbavě nechybí elektrické ovládání oken, autorádio a klimatizace, totiž zaujme i svou historii a skutečností, že má najeto pouze 8.783 mil (14.135 km).

První majitel si toto De Tomaso Mangusta pořídil v roce 1969 v Kalifornii, ale již v roce následujícím jej od něj získal majitel druhý a doposud vlastně poslední, který je přemístil na Floridu. Během sedmdesátých let byl italské kupé s americkým srdcem poměrně šetrně používáno v běžném provozu a to až do roku 1979, kdy bylo uskladněno na delší dobu.

Z místa svého odpočinku se vůz dostal až v roce 2016. Následovala důkladná renovace, která jej vrátila do kondice, v níž může opět na běžné silnice. Při renovaci se přitom jednalo především o oživení mechanických částí, zatímco například lak karoserie nebo kožené čalounění sedadel i koberce jsou původní.

Nádherný supersport z konce šedesátých let dvacátého století je nyní na prodej ve floridské pobočce společnosti Streetside Classics a zájemce o něj si musí připravit 299.995 amerických dolarů (zhruba 6.300.000 Kč).

