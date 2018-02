Klasický Dodge Charger, který vlastnil Bruce Willis a následně Jay Kay, čeká na nového majitele

Dodge Charger druhé generace z let 1968 až 1970 si na domácí půdě získal srdce fanoušků především díky svým výsledkům v závodní sérii NASCAR, zatímco v Evropě jej proslavily filmové role od detektivky Bullitův případů přes televizní seriál a komedie The Dukes of Hazzard až po horor Blade a sérii akčních snímků Rychle a zběsile, v nichž se objevil v řadě nejrůznějších úprav.

Nyní mají příznivci velkého amerického kupé šanci získat jeden výjimečný exemplář, který se s lesklým černým lakem karoserie a černým koženým čalouněním interiéru vzhledově přibližuje právě vozu, který proslavila honička v již zmíněné detektivce Bullitův případ.

Velkou pozornost tento Dodge Charger ovšem přitahuje i díky tomu, že mezi jeho bývalé majitele patří slavná filmová hvězda Bruce Willis a popová legenda Jay Kay. První jmenovaný z této dvojice dostal velké kupé jako dárek od své manželky Demi Moore a podle dostupných informací jej vlastnil až do roku 2008.

Přímo od amerického herce koupil Dodge Charger britský hudebník Jay Kay před deseti lety a odvezl si jej do Velké Británie. Zde bylo do vozu investováno 25.000 britských liber v souvislosti s modernizací pohonné jednotky a podvozku.

Výsledkem má být špičkový technický stav vozu, pod jehož kapotou je uložen 8,2litrový vidlicový osmiválec, který roztáčí kola zadní nápravy prostřednictvím třístupňové automatické převodovky. Výkon jímž tento vůz disponuje bohužel uváděn není.

Dodge Charger má být dražen 24. února letošního roku v rámci aukce Race Retro Classic Car společnosti Silverstone Auctions a očekává se, že bude prodán za částku mezi 50.000 až 60.000 britských liber (zhruba 1.440.000 až 1730.000 Kč).

Silverstone Auctions