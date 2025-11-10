Prodej hybridů v Česku vzrost skoro o třetinu. Toyota drží ohromný náskok
Prodej nových osobních aut s hybridním pohonem za deset měsíců letošního roku vzrostl meziročně o 30,4 procenta na 55.116 vozů, z toho 8789 aut byly plug-in hybridy do zásuvky. Tempo růstu hybridů tak bylo téměř stejné jako prodej elektromobilů, kterých se v tuzemsku prodalo 11.444 vozů a meziroční nárůst činil 31,5 procenta. Vyplývá to z aktuálních údajů Svazu dovozců automobilů (SDA).
Nejprodávanější hybridní značkou zůstává Toyota s 11.020 vozy, následuje Škoda Auto se 7408 registracemi a třetí je Mercedes-Benz, který prodal 4106 aut na kombinovaný pohon. Na dalších místech jsou BMW a Volvo.
V prodejích elektromobilů vede s náskokem Škoda se 4291 registracemi, druhá je Tesla se 1663 prodanými vozy a třetí Volkswagen prodal 692 elektromobilů. Následuje značka Hyundai a Mercedes-Benz.
„Prodej hybridů v meziročním srovnání stále zrychluje. Tempo růstu je proti celému trhu více než čtyřnásobné a dá se říci, že celkové prodeje v tuzemsku táhnou právě vozy s hybridním pohonem. Stejně tak roste také prodej plug-in hybridů, které získávají podobnou prodejní dynamiku jako hybridy před pár lety," uvedl ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.
Celkový prodej nových osobních vozů vzrostl od ledna do konce října meziročně o 6,6 procenta na 205.735 aut.
Zdroj: ČTK, foto: auto.cz