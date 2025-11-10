Rekordní výstavba českých dálnic! Ještě letos se otevřou nové úseky D1, D35, D6 a D55
Konec roku 2025 přinese řidičům porci nových dálnic. Do konce prosince se otevře celkem 66,7 kilometru nových úseků napříč republikou – od Olomouce přes Hradec Králové až po Karlovy Vary. Největší rozšíření čeká dálnici D35, ale novinky se dočkají i úseky D1, D55 či D6.
Závěr roku bude pro české silnice mimořádně rušný. Ministerstvo dopravy hlásí, že do provozu půjde hned několik zásadních dálničních staveb, které propojí regiony a uleví přetíženým tahům. Celkově se tak dálniční síť České republiky rozšíří o 66,7 kilometru nových komunikací, což je nejvíc za poslední roky.
Prosinec ve znamení D35, D6 a D55
„Nejvíce nových kilometrů letos přibude na dálnici D35, která propojuje Čechy a Moravu od Olomouce až po Hradec Králové,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. Jen tato dálnice se rozšíří o 32,7 kilometru rozdělených do pěti úseků.
20. listopadu se otevře úsek Křelov – Slavonín (2. etapa) v Olomouckém kraji.
V Královéhradeckém kraji půjdou do provozu úseky Hořice – Sadová – Plotiště (1. etapa) a Vysoké Mýto – Džbánov dne 16. prosince.
18. prosince přibude úsek Janov – Opatovec v Pardubickém kraji.
Další dálnice však nezůstávají pozadu. Na západě republiky se o 14,4 kilometru rozšířila D6, kde už od září slouží nové obchvaty Hořoviček a Hořesedel. Na Moravě přibude 7,6 kilometru nové D55 mezi Olomoucí a Kokory, a to 19. prosince. Už 9. prosince se otevře most na trase Napajedla – Babice.
Otevření úseku D1: Říkovice – Přerov
Významným milníkem bude také dokončení modernizace D1: úsek Říkovice – Přerov se řidičům otevře 19. prosince 2025. Do roku 2029 dalších 264 kilometrů dálnic
Tempo výstavby má podle ministerstva dopravy pokračovat i v následujících letech. V období 2026–2029 je připraveno k otevření dalších 264,3 kilometru dálnic. „Rekordní otevírání dálničních úseků může pokračovat i v příštích letech. Už v roce 2026 přibude dalších 42,6 kilometru,“ uvedl ministr Kupka.
V roce 2026 se otevře také:
Ještě před pár lety přibývaly nové kilometry dálnic poměrně pomalu. Nyní se ale výstavba rozjela naplno. V roce 2026 přibyde:
1. etapa přeshraniční D11 u hranic s Polskem (3,3 km).
Další úseky D35: Sadová – Plotiště (2. etapa) a Ostrov – Vysoké Mýto s tunelem Homole (13,2 km).
V jižních Čechách D3: Kaplice nádraží – Nažidla (5,8 km) a Nažidla – Dolní Dvořiště – státní hranice (3,5 km).
Druhá část D49: Hulínem – Fryšták a rozšíření D7 u mimoúrovňové křižovatky Slaný-západ – Kutrovice.
Od roku 2022 tak přibylo už přes 213 kilometrů dálnic. Nové úseky se otevírají téměř ve všech krajích – od Karlovarska přes Vysočinu až po Moravu.
Zdroje: České Dálnice, MDČR