Elektrický Rolls-Royce skutečně dorazí. Musí se ale vyřešit jeden háček

I když jsou hlavními tématy kolem značky Rolls-Royce v posledních měsících nová generace ikonického Phantomu a příprava SUV Cullinan, na elektromobil se nezapomnělo. Automobilka jeho příjezd avizovala už studií 102EX , kterou v roce 2011 prezentovala na autosalonu v Ženevě. Ale od té doby nic…

Nyní se dozvídáme nové informace. Člen představenstva BMW Peter Schwarzenbauer v rozhovoru pro Automotive News prozradil, že příjezd elektrického Rolls-Roycu je hotová věc. Mnoho zákazníků už luxusní auto s kabelem do zásuvky poptává a značka s nimi intenzivně komunikuje. Jediné strasti jsou aktuálně se zástavbou elektrického pohonu do nové hliníkové platformy Phantomu , jíž značka označuje jako „architekturu luxusu“.

Schwarzenbauer ale jedním dechem dodává, že nebude třeba stavět zcela novou platformu, ale postačí „zásadní přepracování“ té současné. Zákazníci prý požadují dojezd alespoň 500 až 600 kilometrů na jedno nabití a podle člena představenstva bude od konvenčních modelů značky rozeznatelný na první pohled. Příznivce ale ujišťuje, že ikonická mřížka z přídě nezmizí.

Zatím nevíme, kdy přesně se vozu dočkáme, ale bavíme se o horizontu několika let. Ještě déle si podle Schwarzenbauera počkáme na Rolls-Royce s autonomními systémy úrovně 5, minimálně prý 10 až 15 let. Kromě luxusní značky prozradil i něco málo ze zákulisí BMW. Třeba to, že iNext přijede s poloautonomním systémem úrovně 3, nikoliv 5, jak bylo dříve avizováno. Není to kvůli nedostačující technologii, ale očekávání, že silnice v roce 2021 nebudou na takové funkce připraveny.