Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Už v roce 1900 Charles Stewart Rolls, jeden z dvojice pozdějších zakladatelů automobilky Rolls-Royce, o tehdejších elektromobilech prohlásil, že jsou tiché, čisté a neprodukují žádný zápach ani vibrace. Jenže jak již z minulosti víme, elektřina nakonec svůj souboj s fosilními palivy prohrála. Ovšem ne nadobro.

V posledních letech se tahle kdysi dominantní koncepce pohonu opět vrací na výsluní, ačkoliv místo přirozeného technologického vývoje je tlačena „dobrými“ úmysly světových politiků a neziskových organizací. Přitom minimálně ve městech a na kratší vzdálenosti je elektromobilita opravdu naprosto ideální způsob dopravy.

Rolls-Royce pro vstup do nové éry rozhodl zvolit majestátní dvoudveřové kupé, které nahrazuje modely Phantom Coupé a Wraith, jež v obou případech vycházejí ještě z předchozích generací Rollsů Phantom a Ghost. Spectre neboli přízrak je duchovním nástupcem spíše prvního zmíněného kupé, s druhým ovšem sdílí podobnou zadní část typu fastback se zvolna klesající linií střechy.

Z fotek to tolik nevynikne, jedná se ovšem o pořádný kus auta. Rolls-Royce Spectre totiž na délku měří 5475 milimetrů, přičemž do šířky má bezmála dva metry. Výškou 1573 mm se blíží kompaktním SUV, čehož si všimnete po usazení do měkkých křesel. Na svět se totiž díváte z relativní výšky, díky čemuž máte o velmi dlouhé karoserii s hranatým čumákem skvělý přehled.

Navzdory elektrickému pohonu stojí spectre na totožné platformě Architecture of Luxury jako zbytek portfolia britského výrobce. K pohonu slouží dva synchronní elektromotory od mateřského BMW, které najdeme například také v novém BMW i7. V případě rolls-royceu dávají systémový výkon až 430 kilowattů a točivý moment 900 Nm, takže ani hmotnost okolo 2890 kilogramů není překážkou. Sprint na 100 km/h kupé zabere pouze 4,5 sekundy, přičemž samotná akcelerace je subjektivně ještě lepší díky okamžité reakci elektrických jednotek. K tomu se ostatně ještě dostanu.

Nové pořádky

Interiér až na plně digitální, ale decentně ztvárněný displej před řidičem vypadá de facto jako u ostatních rollsů. Nenajdete tady žádné laciné náhražky, pouze nejkvalitnější kůži, dřevo a kov. Plasty jsou očím dobře skryté a najdete je například na páčkách blinkrů a útlém voliči jednostupňové převodovky. Ta má stejnou logiku jako u sourozenců s dvanáctiválci. Ve srovnání s nimi ovšem nese tlačítko B pro zvýšenou rekuperaci. Na pádla pod volantem zapomeňte. Sílu rekuperace nemáte šanci ovlivnit. Běžný majitel vozu Rolls-Royce si totiž nic takového nastavovat nechce, což je mi vlastně sympatické.

Po zmáčknutí startovacího tlačítka nalevo od volantu se logicky nic neozve, podobně tomu je ale také u ostatních rollsů. Jejich dvanáctiválcový agregát je totiž špičkově odhlučněn, posádka tudíž slyší pouze jemné ševelení. Spectre je ovšem ještě o několik úrovní tišší. V luxusním interiéru neslyšíte zvenku absolutně nic. Prostor je s trochou nadsázky hermeticky uzavřen před okolním světem, takže aerodynamický svist, valivý hluk od kol, okolní dopravu ani další zvuky, které by rušily vaše rozjímání, nemáte šanci zaregistrovat. V tomhle ohledu má elektřina zkrátka navrch.

Video se připravuje ...

Další pole, kde se spalovací motory nechytají, je zmíněná dynamika. Suverenita, s jakou téměř třítunová jachta na kolech vyráží vpřed, je neskutečná. A velmi návyková, byť nakonec stejně nejvíc oceníte všeobecnou plynulost britského kupé. Tomu v lineárním zátahu nebrání prodleva turbodmychadel, slabší nižší pásmo otáček ani převodovka. Akcelerátor navíc po sešlápnutí nereaguje zbrkle a sílu dávkuje s citem.

Akumulátor s kapacitou 102 kWh uložený v podlaze sám o sobě váží masivních 700 kilogramů. Představuje ale výrazný prvek zvyšující tuhost vozu. Spectre je tudíž i s obrovskými koly o rozměru 23“ možná komfortnější než sourozenci na menších ráfcích. Spolu s tím články snižují těžiště, což se pozitivně podepisuje pod jízdní projev. Řízení je sice stále vláčnější, má větší vůli okolo středové polohy a připomíná spíše kormidlo jachty, jestliže ale potřebujete rychle změnit směr, spectre po větším zatočení poslušně následuje přední kola.

Ačkoliv oficiální údaje hovoří o spotřebě okolo 23 kWh na 100 kilometrů, v reálu je nutné počítat s vyššími hodnotami. S kupé jsem se snažil jezdit v rámci českých rychlostních limitů, přičemž jsem se nevyhnul ani popojíždění po páteční Praze. Spolu s focením, které bývá obvykle náročné na spotřebu (časté „cukání“ na krátké trasy, běžící motor), jsem se ovšem dostal na 29,6 kWh/100 km, což mi u vozu s hmotností a půdorysem malého rodinného domku nepřijde vůbec špatné. Reálný dojezd na jedno nabití tudíž vidím okolo 350 kilometrů. Z Česka k Jadranu se proto dostanete minimálně se dvěma nabíjecími zastávkami.

Maximální dobíjecí výkon dosahuje 195 kW, což je méně než u násobně levnějších korejských elektromobilů s 800V sítí. Z deseti na 80 % se tedy dostanete asi za 34 minut. Průměrný majitel má ovšem v garáži minimálně sedm automobilů a se svým rollsem obvykle najede zhruba 5100 kilometrů, s nabíjením u veřejných stanic se proto příliš nepočítá. Prim bude hrát sosání energie z vlastních zdrojů.

Morální dilema

Až dosud mě elektrický Rolls-Royce Spectre bavil a přesvědčil, že tenhle druh pohonu se k britské automobilce vlastně hodí. Jenže ta přidaná hodnota ve výsledku není pouze v téměř neomezené míře individualizace, image značky, kvalitních materiálech a všeobjímajícím luxusu, ale také o jisté technické nadřazenosti, kterou dosud vyjadřoval dvanáctiválcový motor. Ten si přitom nemohl dovolit kdokoliv, proto také býval vyhrazen těm největším a nejurozenějším výrobcům. Výkonný elektromotor vám ale přitom do auta dneska namontují i v Číně. A klidně za desetinu ceny kupé Spectre.

Pro Rolls-Royce proto s elektromobilitou nastává doba, kdy o svých kvalitách bude muset zákazníky přesvědčovat ještě více než dosud. To však otevírá prostor pro zakázkové stavby na míru, jejichž dimenze však bude do velké míry ovlivňovat neskladný akumulátor v podlaze.

Mimochodem, zajímá vás cena exempláře na fotkách? I s daní vyjde v přepočtu na 13.611.000 Kč, tedy ekvivalent bytu 4+kk v novostavbě v Praze. Pro potenciálního zájemce o Rolls-Royce Spectre to jsou ovšem drobné.