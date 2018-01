Další vyzyvatel Tesly je Ferrari! V Maranellu se vedle SUV plánuje elektromobil

Ferrari dnes zůstává vcelku konzervativní značkou, která se nadále zaměřuje čistě na sportovní automobily, ať už supersporty nebo gran turisma. Do budoucna se to ale změní, protože ani maranellská automobilka se nevyhne SUV. A přijde také elektromobil! Přiznal to šéf značky Sergio Marchionne.

prohlásil o elektromobilu Marchionne bez bližších podrobností. Přestože je jeho prohlášení překvapivé, dalo se očekávat, že Ferrari jednou s elektřinou poháněným vozem bude muset přijít. V době přísnějších emisních norem se výrobce ekologicky náročných sportovních aut takovému pohonu nevyhne.

Marchionne zatím neprozradil, kdy bychom se elektrického Ferrari mohly dočkat. Jedná se každopádně o součást budoucích plánů značky, v nichž se počítá i s hybridy. Pokud bychom si ale zaspekulovali, mohlo by jít třeba o nástupce Ferrari LaFerrari. Přechod z hybridního na elektrický pohon u další generace vrcholného modelu značky by byl logický.

Jisté je každopádně to, že i Ferrari bude chtít v oblasti elektromobilů konkurovat Tesle, konkrétně připravované druhé generaci jejího sporťáku Roadster, a to přestože šéf maranellského výrobce tolik respektu k americké automobilce nemá.říká Marchionne.

Jako šéf FCA přitom hybridní a elektrické modely tolik nepropaguje, dokonce by se dalo říci, že americko-italský koncern v této oblasti trochu zaspal. Zatímco ostatní výrobce rozšiřují nabídku, třeba avizované plug-in hybridní Maserati zatím nepřišlo, přestože mělo být na trhu už loni. Nyní ale Marchionne už říká, že automobilový svět je na tyto alternativní pohony připraven, a tak se dá očekávat expanze takových vozů i v nabídce FCA.

Elektromobil přitom není to jediné, čím automobilka rozezlí konzervativní zákazníky. Počítá se s SUV, které podle Marchionneho bude nejrychlejším autem tohoto druhu na světě. Přijít má někdy na přelomu let 2019 a 2020.