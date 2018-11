Fiat Fastback SUV koncept: Bude takto vypadat budoucnost crossoverů u Fiatu?

Automobilka Fiat, která má silné zastoupení na trzích v jižní Americe, má v plánu v dohledné době expandovat v kategorii vozů SUV. Jak by mohlo její horké želízko v ohni vypadat, ukazuje koncept vozu Fastback SUV. Jak je zřejmě z dostupných informací a také ze zveřejněných fotek, novinka, která se dle vyjádření Fiatu na trhu objeví v roce 2020, by mohla konkurovat vozu Mercedes-Benz GLC Coupe. Tedy soudě podle tvaru ukázaného konceptu. Na sličné tvary vozu ale odkazuje i název konceptu „Fastback“.

Technika? Zatím otazník.

Zatím jak se zdá, může Fiat Fastback SUV konkurovat „benzu“ GLC Coupe pouze designem. Ten můžeme označit za atraktivní a zároveň docela odvážný. Nejde jen o linie, které jsou docela v pořádku, ale spíše o detaily karoserie konceptu. Například přední světlomety, které jsou řešeny ve dvou stupních nad sebou. Jinou zvláštností je plovoucí linie střechy. Právě ta dává vozu vzhled kupé SUV.

Na rozdíl od designu se nad technikou vznášejí otazníky. Co se ukrývá pod sličnou karoserií konceptu? Dle dostupných informací to může být plošina Jeepu Renegade a tedy Fiatu 500X. Stejně dobře to ale může být platforma pick-upu Fiat Toro. „Fastback je hmatatelným důkazem změn, jakými Fiat v nejbližší době projde,“ nechal se slyšet pro americká média Herlander Zola, obchodní ředitel Fiatu.

Samotný Fiat uvádí, že Fastbacku SUV v sériové podobě bychom se mohli dočkat už za dva roky. Že by nástupce modelu 500X? Možné to je...

Donizetti Castilho