Finská rallye po 1. dnu: Tänak diriguje tempo

Úřadující mistr světa Francouz Sebastien Ogier (Ford) je zatím šestý a vedoucí jezdec průběžného pořadí MS Belgičan Thierry Neuville (Hyundai) figuruje na desáté příčce.

Po čtvrteční supererzetě dlouhé 2,31 kilometru, se v pátek rozjela soutěž deseti rychlostními zkouškami v celkové délce 126,37 kilometrů.

Ostberg v prachu neubral

Po výhře na úvodní erzetě pokračoval v nejlepším tempu Tänak, který vyhrál z úvodních jedenácti rychlostních zkoušek celkem …. „Odpoledne se mi nejelo moc dobře a přitom nevím, co se od rána změnilo. Bylo však důležité zajistit si správnou pozici na startu sobotní části soutěže, protože ti vepředu budou zase čistit trať. Udělali jsme na autě nějaké změny a mám z toho dobrý pocit. Těším se na sobotu, protože to bude ten správný souboj,“ uvedl Tänak.

O vedení se celý den přetahoval s Norem Madsem Ostbergem (Citroën). Tänak vedl po třech zkouškách, po čtvrté se ocitl na prvním místě Ostberg, po páté RZ ho vystřídal Tänak, ale vzápětí musel pozici přepustit zpět. Od deváté zkoušky je znovu v čele Tänak, ale k dobru na Ostberga má pouhých 5,8 sekundy. „Odpolední erzety byly dobré jenom první dvě, pak jsem musel šetřit pneumatiky. Místy to bylo dost velké riziko, ale šel jsem do toho, i když nebylo kvůli prachu moc vidět. Vím, jak by si Ott (Tänak) přál, abych zpomalil,“ vysvětloval své počínání Ostberg.

Modrý ovál mezi sebou

Z trojice továrních fordů je zatím nejlépe umístěným jezdcem domácí Teemu Suninen, který je pátý. Hned za ním se seřadili další jezdci modrého oválu. Od 12,8 sekundy zpět je šestý Sebastien Ogier a o další 2,2 sekundy dále figuruje sedmý Brit Elfyn Evans. Pokud by soutěž skončila v první desítce současným pořadím, stáhl by Ogier náskok na v šampionátu vedoucího Neuvilla o sedm bodů na dvacet. Ovšem na podobné spekulace je zatím brzy.

„Letošní Finsko je nejsušší, jaké kdy pamatuji a to tady startuji pojedenácté. Ott (Tänak) jede skvělé tempo, těžko s ním můžeme závodit. Klobouk dolů před tím, co předvádí. Jeli jsme celý den v relativní pohodě, i když to dost klouzalo. Musím se soustředit na souboj s Thierrym a hledat na trati potřebné desetinky. Mám na sobotu výhodnou startovní pozici, tak se pokusím něco vybojovat,“ uvedl Ogier.

Hyundai se nedařilo

Nevydařený den mají za sebou dva jezdci Hyundaie. Na čtvrté zkoušky se ocitl mimo trať Nor Andreas Mikkelsen, ztratil 3:15 a propadl se na třicáté místo. „Byla to moje chyba, přeslechl jsem rozpis,“ vysvětloval Mikkelsen. Na dalším měřeném testu se potýkal s uvolněnou přední kapotou a navíc příliš neviděl vinou popraskaného skla. „Nemůžu se vůbec dostat do rytmu, nevěřím gripu (přilnavost),“ stěžoval si Nor.

Jeho týmový kolega a lídr mistrovství světa Neuville zase přejel v páté zkoušce odbočku a dělal hodiny. „Byla to moje chyba. Opravoval jsem rozpis a přeslechl další. Nemohu být spokojen s umístěním, ale věděli jsme, že to bude těžké. Být první na trati a čistit ji soupeřům, to je tragédie. Dělali jsme v pátek, co se dalo, ale víc to nešlo. Auto se nechovalo tak, jak by mělo. Musíme se soustředit na hlavní cíl, a to být na konci před Sebem. Zatím se to bohužel nějak nedaří,“ hodnotil Neuville svůj pátek ve Finsku.

Kluci napravují škody

Zatím patří Neuvillovi desátá pozice a před ním jsou dva jezdci, co měli problémy hned na začátku pátečního závodního programu. Ve druhé erzetě potkal Ira Craiga Breena (Citroën) defekt a třináct kilometrů musel jet na prázdné levé zadní pneumatice. „Ve stopě ležel kámen. Taková za….. smůla,“ nádaval Breen. Se štěstím se nepotkal ani v pátek večer, kdy měl na jedenácté erzetě potíže s ventilem paliva. „Problém je, že dává benzinu zbytečně moc,“ komentoval situaci jezdec. Aktuáloně figuruje na devátém místě.

O stupínek před ním je Fin Esapekka Lappi (Toyota), který zde loni slavil první výhru ve světovém šampionátu. Letos ji s největší pravděpodobností nezopakuje. Na druhé speciálce dostal hodiny a zhasl mu motor. „Co se dá dělat, šance na výhru jsou v háji. V servisu jsme opravili problém na předním diferenciálu a od té chvíle už to bylo lepší. Musíme se teď snažit jet co nejvíce na tým,“ řekl Lappi.

1. Tänak, Järveoja (Est./Toyota Yaris WRC)) 1:04:14,9; 2. Ostberg, Eriksen (Nor./Citroën C3 WRC) +5,8; 3. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +23,1; 4. Paddon, Marshall (N. Zél., Brit./Hyundai i20 Coupé WRC) +36,4; 5. Suninen, Markkula (Fin./Ford Fiesta WRC) +46,1; 6. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta WRC) +58,9; Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta WRC) +1:01,1; 8. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris WRC) +1:01,4; 9. Breen, Martin (Ir., Brit./Citroën C3 WRC) +1:34,1; 10. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +1:57,7; 11. Rovanperä, Haltunen (Fin./Škoda Fabia R5) +3:32,8 (1. v kategorii WRC 2).

Zbývající program Finské rallye

– 7.13 RZ12 (23,92 km); 8.29 RZ13 (14,90 km); 9.38 RZ14 (23,66 km); 11.13 RZ15 (8,95 km); 13.55 RZ16 (8,95 km); 15.08 RZ17 (23,66 km); 16.36 RZ18 (23,92 km); 17.54 RZ19 (14,90 km).

– 7.38 RZ20 (11,74 km); 8.38 RZ21 (11,12 km); 10.01 RZ22 (11,74 km); 12.18 RZ23 (11,12 km).

Časy jsou uvedeny ve středoevropském formátu.