FlixBus rozšiřuje nabídku o nové turistické linky na Lipno i k Balatonu

Společnost FlixBus neustále rozšiřuje svou nabídku spojů a nově od konce dubna vyráží její autobusy pětkrát týdně v 10:00 z pražského nádraží Florenc na Šumavu. Tyto autobusy zastavují v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a Horní Plané. Spoje dál pokračují přes Pasov až do Mnichova.

Horní Planá nacházející se na břehu vodní nádrže Lipno je v současnosti rychle se rozvíjejícím turistickým střediskem. Lipenská nádrž a Národní park Šumava nabízejí výborné podmínky pro vodní sporty, pěší turistiku i cykloturistiku.

Na zpáteční cestu z Mnichova budou autobusy vyrážet v 10:15, v Horní Plané zastaví v 15:40 a do Prahy přijedou v 18:55. Jízdenky jsou již v prodeji, cena z Prahy na Šumavu začíná od 179 Kč.

Vedle přímého spojení k břehům vodní nádrže Lipno nabídne společnost FlixBus od 24. května letošního roku i přímé linky z Prahy k jezeru Balaton v Maďarsku, a to hned do dvou středisek – Siófok a Balatonföldvár.

Noční autobusy budou jezdit pravidelně čtyřikrát týdně, z Florence vyrazí každý čtvrtek, pátek, sobotu a neděli ve 23:50. Těsně před půlnocí pak opustí zastávku u hlavního nádraží.

Cesta do cílové stanice Balatonföldvár potrvá něco málo přes 8,5 hodiny, do cíle dorazí v 8:35 ráno. Nazpět od Balatonu mohou zákazníci počítat se čtyřmi spoji týdně, z města Balatonföldvár vyjíždějí ve 21:15 a do Prahy dorazí v 6:00 ráno. Ceny jízdenek budou začínat na částce 499 Kč.

Maďarská riviéra, jak se Balatonu přezdívá, nabízí příjemnou dovolenou i s malým rozpočtem. Nejen rodiny s dětmi ocení vody jezera vyhřáté v létě na 26 až 28°C. V oblasti se nacházejí i četné cyklostezky, díky dvoupatrovým autobusům vybavenými držáky není problém přivézt si kolo z Prahy s sebou.

Dopravce ke každé jízdence garantuje příruční zavazadlo i větší zavazadlo do úložného prostoru zdarma. Nové destinace budou zákazníkům k dispozici po celou letní sezonu až do listopadu.