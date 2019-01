FlixMobility se stala poskytovatelem nejrozsáhlejší autobusové přepravy na světě

Více než 350.000 denních spojení aktuálně propojuje lidi ve 29 zemích v Evropě a Spojených státech. To představuje meziroční nárůst počtu spojení o 40 %.

Díky obchodnímu modelu, v němž se tým FlixMobility stará o vývoj technologií, plánování dopravní sítě, cenotvorbu, řízení provozu, prodej a marketing, zatímco dopravní partneři řídí každodenní provoz autobusových a vlakových spojů, se společnost i nadále zaměřuje na inovace tradičního dopravního odvětví.

V loňském roce společnost FlixMobility vytvořila integraci s platebními službami Apple Pay a Google Pay, hlasovou službou Google Assistant, zdarma nabídla na palubě některých spojů v Las Vegas virtuální realitu a spustila vlastní technická řešení pro rezervace sedadel a sledování aktuální polohy autobusu.

Kromě inovací na palubě autobusů nabídla společnost FlixMobility v loňském roce dvě další služby: vlakovou přepravu FlixTrain v Německu a první plně elektrické autobusy na dálkových trasách ve Francii a Německu. Ty doplňují stávající síť FlixBusu a nabízejí další možnosti pro cestování napříč Evropou.

V otázce dopravní sítě podnikla společnost FlixMobility v roce 2018 velké kroky a zahájila provoz autobusových spojení na jihozápadě Spojených států. Ty spravuje nová regionální kancelář se sídlem v Los Angeles.

Americké spoje začaly jezdit v květnu do 27 destinací včetně Los Angeles, Las Vegas, Phoenixu a Tucsonu. Síť se pak rychle zdvojnásobila expanzí do celé střední Kalifornie a oblasti San Francisco Bay. V roce 2019 má rozvoj na americkém kontinentě pokračovat směrem do Texasu a na severovýchod od New York City.

Nabídka služeb zeleného dopravce každoročně roste i po celé Evropě. Vloni začal FlixBus provozovat autobusové spoje v Bělorusku, nové vnitrostátní spoje spustil v Belgii, Švýcarsku, Polsku a Švédsku a svou nabídku zdvojnásobil v regionu Beneluxu. Počet spojení a zastávek navýšil ve všech evropských zemích, kde v současné době působí. Na území Česka přidal do své sítě 30 nových zastávek.

FlixMobility za svůj prudký růst vděčí z velké části rozsáhlému a neustále rostoucímu týmu po celém světě. Přibližně 1500 zaměstnanců pracuje pro služby FlixBus a FlixTrain v 16 kancelářích a 14 zemích. Díky spolupráci s místními zaměstnanci se společnost dokáže nepřetržitě přizpůsobovat trhu i potřebám zákazníků v každém státě.

Kromě vlastních zaměstnanců spolupracuje FlixMobility s 300 dopravními partnery, kteří zaměstnávají více než 7000 řidičů autobusů FlixBus a strojvedoucích vlaků FlixTrain. Od začátku, kdy dopravce FlixBus otevřel v roce 2013 první spojení v Německu, pomohli společně více než 100 milionům cestujících dostat se do cíle jejich cesty.