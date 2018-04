Ford odhalil část nového Focusu. Je novou inspirací místo Aston Martinu Volvo?

Ford se chystá na důležitou premiéru. Na úterý 10. dubna je naplánováno odhalení nové generace Focusu, což je pro americkou automobilku klíčový model pro evropské trhy. Výrobce už na premiéru láká, jeho rumunské zastoupení zveřejnilo na svém facebookovém profilu video, v němž část auta odhalilo.

Díky propagačnímu snímku jsme tak poznali několik designových detailů novinky, která se nápadně podobá vozům Volvo. Ostatně podívejte na detail světlometu, diodový pás připomíná „Thorovo kladivo“ aut švédské značky. A nápis Focus na víku? Něco podobného přece najdeme na Volvu XC40, která má skoro i podobný tvar víka kufru. A tak to trochu vypadá, jakoby se Ford místo vozy Aston Martin nově inspiroval u Volva, tedy další značkou, která mu v minulosti patřila.

Je to mimochodem vůbec poprvé, co Ford nový Focus odhaluje zcela bez maskování. Na internet sice již vypustil fotky prototypů , na nich byl ale vůz ještě zamaskován. Snímek odhaleného boku Focusu pak unikl z focení novinky v portugalském Cascais. Už při jeho zveřejnění přitom mnozí poukazovali na to, že design čtvrtého Focusu nebude moc originální – některým připomíná Fiat Tipo.

O novém Focusu každopádně navzdory blízké premiéře stále víme jen docela málo. Auto se má proti předchůdci natáhnout asi o 50 mm, což pomůže vnitřnímu prostoru, zároveň se má ale díky nové platformě mezigeneračně snížit jeho hmotnost zhruba o 50 kilogramů.

Nabídka motorů bude stát hlavně na již dobře známém benzinovém tříválci 1.0 EcoBoost, který nově dostane i systém vypínání válce (už se objeví ve tříválcové Fiestě ST), k dispozici ale bude i motor 1.5 EcoBoost a počítá se též se zážehovým dvoulitrem. Součástí nabídky má být také hybridní provedení. Z hlediska převodovek se pak údajně můžeme těšit na osmistupňový automat.

Přestože se čtvrtá generace Fordu Focus ukáže světu na speciální akci již příští týden, zákazníci si na ni ještě nějakou dobu počkají, zahájení prodeje je prý plánováno až na konec roku. To se začne prodávat pětidveřový hatchback, kombík dorazí s jistým zpožděním. Údajně nabídne výrazný zvětšený zavazadelník, o objemu kolem 600 litrů, aby v tomto směru dohnal konkurenci. Pro vybrané trhy tu bude i sedan. K dispozici každopádně bude hodně odlišných verzí, vedle sportovních variant ST a RS (dorazí později) se dočkáme i luxusního Vignale nebo sportovně laděného ST-Line. A přijít má také oplastovaný Focus Active po vzoru Ka+ a Fiesty.