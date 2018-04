Ford v USA skončí se všemi sedany! Je to konec Mondea?

O popularitě kategorie SUV a crossoverů jsme v posledních letech popsali již stohy stránek. Výrobci jejich nabídku stále rozšiřují, jen málokterý z nich se však rozhodl orientovat primárně na ně. Ford se však k takovému kroku odhodlal, na domácím americkém trhu mají do roku 2020 jeho portfolio z 90 % tvořit SUV, pick-upy a užitková vozidla.

Ford tak oficiálně potvrdil, že se na domácím americkém trhu plánuje zbavit všech sedanů, o čemž se delší dobu spekuluje. Automobilka už nebude investovat do nástupců modelů Fiesta sedan, Fusion a Taurus, což vysvětluje klesajícím zájmem o tento druh aut a snahou o profitabilitu svého portfolia. Už dříve výrobce přiznal, že přesouvá investice ve výši sedmi miliard dolarů (145 miliard korun) z oblasti běžných osobních aut právě do SUV.

Jestliže Fiesta sedan a velký model Taurus Evropany tolik zajímat nemusejí, zpráva o konci Fusionu důležitá je. Jedná se o americkou verzi evropského Mondea, které by tak rovněž mohlo skončit, jak se ostatně nedávno spekulovalo. Ani na starém kontinentu se už sedanům střední třídy tolik nedaří, jejich místo zaujímají SUV a crossovery, a tak se Ford patrně rozhodne, že se mu příchod příštího Mondea (třeba na bázi nějakého auta pro Čínu) do Evropy nevyplatí. Jeho místo by tak mohl zaujmout crossover vyplňující mezeru mezi Kugou a Edgem.

Výsledkem těchto plánů bude to, že Ford bude na americkém trhu už za pár let prodávat jen dvě konvenční osobní auta. Jedním bude Focus v oplastované variantě Active, druhým pak sportovní Mustang, v Americe tak skončí i model C-Max. Zbytek americké nabídky už budou tvořit jen SUV, crossovery, trucky a užitková vozidla. Právě crossovery má čekat expanze, Ford přiznal, že zvažuje příchod různých modelů kombinujících prvky běžných aut a SUV.

Jedno takové auto je již potvrzeno. V roce 2020 přijde „vysokovýkonný elektrický crossover,“ zřejmě nazvaný Mach 1 , který se má inspirovat Mustangem. Do nabídky se vrátí také model Bronco , SUV s hranatou karoserií se má stát globálním modelem. A počítá se i s novým malým SUV.