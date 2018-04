Nový Ford Focus oficiálně: Je chytřejší, bezpečnější a potěší několika poprvé

Čtvrtá generace Fordu Focus je jednou z nejočekávanějších novinek letošního roku. Detaily o voze držel americký výrobce pod pokličkou do poslední chvíle, spokojit jsme se museli jen s několika maskovanými a špionážními fotografiemi, které před pár dny doplnilo video s detaily . Dnes je tajemstvím konec, model se světu symbolicky odhalil přesně dvacet let od představení první generace.

Ta nová dorazí na automobilový trh v několika provedeních. Chybět nebude pětidveřový hatchback, praktické kombi, do vybraných destinací pak dorazí i čtyřdveřový sedan. Na výběr dostanou zákazníci varianty Trend a Titanium, ale i sportovní ST-Line, luxusně střižené Vignale a vůbec poprvé dorazí i Focus Active. Ten je odpovědí na stále se rozrůstající zájem o nejrůznější crossovery, dostane vyšší světlou výšku a ochranné plasty.

Víc místa v útulnějším balení

Mezi karosářské změny patří posunutí prvních sloupků více dozadu či delší kapota v kombinaci s plynule navazujícími blatníky. Rozvor náprav narostl o 53 milimetrů, dynamický vzhled pak podtrhují krátké přední i zadní převisy a samotné posunutí kabiny více vzad. Povyrostla maska chladiče, výrazné jsou i svítilny umístěné maximálně do stran, aby auto opticky rozšiřovaly.

Kabina má posádku uspokojit čistými liniemi a různorodými materiály. Horní část palubovky je společně s dveřními výplněmi tvořena z měkkých materiálů, na panelu ovladačů zase Ford uplatnil leštěné sklo či broušené povrchy. Pojetí interiéru odpovídá volené výbavě. Vignale dostane prémiovou kůži a dřevěné výplně, ST-Line zase karbonové provedení s červeným obšitím.

Chytrá zařízení lze pochopitelně s multimediálním systémem spárovat prostřednictvím Bluetooth, všechny funkce se pak ovládají pomoci osmipalcové dotykové obrazovky. Samozřejmostí je i kompatibilita s Apple CarPlay a Android Auto. Pro náročnější je připraven i audiosystém B&O Play s výkonem 675 W a desítkou reproduktorů, včetně subwooferu v zavazadelníku.

Ford sice uschoval některé funkce přímo do dotykové obrazovky, jako omluvu ale nabízí užší středový tunel a tím i více prostoru pro posádku v oblasti ramen. Po stranách navíc nalezneme měkké opěrky pro kolena, aby cestující netrpěli ani na dlouhých cestách.

Vraťme se ale ještě k zavazadelníku. Automobilka neuvádí základní objem, ale podotýká, že vnitřní výška narostla o 43 mm, délka k opěradlům zadních sedadel se zase zvětšila o 25 mm. Při sklopení zadní lavice dostanete 1354 l s hatchbackem, případně 1653 l při volbě kombi. Z praktických vychytávek lze vypíchnout otevírání kufru „kopnutím“ pod nárazník či úložný prostor pro roletku pod podlážkou.

Svítí podle značek

Nový Focus je také prvním globálním modelem na architektuře C2, při jejíž stavbě se Ford soustředil zejména na vyšší bezpečnost, vyspělejší vnitřní prostor a zlepšení aerodynamiky. Značka se chlubí nejpropracovanější paletou jízdních asistentů v historii. Zahrnují adaptivní tempomat s funkcí stop&go fungující do rychlosti 200 km/h, rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a systém udržování v jízdním pruhu.

Adaptivní LED světlomety umí přisvítit do zatáček, hlavně se ale světelný kužel zvládne přizpůsobit i na základě dopravních značek, s čímž se setkáváme vůbec poprvé. Zařízení využívá přední kameru ke sledování vodorovného značení do vzdálenosti až 65 metrů. Díky tomu pošle světlo do zatáčky dříve než konkurenční systémy, které reagují až na pohyb volantu. Zákazník může dále sáhnout po parkovacím systému, head-up displeji (u Fordu v Evropě poprvé) či asistentu pro vyhýbací manévr, jenž se v dané třídě taktéž objevuje prvně.

V rámci mezigeneračních změn se nezapracovalo jen na asistentech, ale i technice. Řidiči jsou k dispozici elektronicky nastavitelné adaptivní tlumiče CCD či izolovaný pomocný rám vzadu zlepšující naladění podvozku. Součástí je i Fordem patentovaná technologie vinutých pružin na zadní nápravě s vlečnými rameny spojenými torzní příčkou, což je řešení známe z modelu Fiesta ST. Ford jej bude aplikovat na lehká provedení s litrovým EcoBoostem a 1,5litrovým EcoBlue.

Součástí adaptivního podvozku je i možnost volby jízdního režimu mezi Normal, Sport a Eco, přičemž každá z variant uzpůsobuje chování plynového pedálu, osmistupňového automatu, elektrického posilovače a adaptivního tempomatu. Tlumiče CCD dodají režimy Comfort a Eco-Comfort, které navíc upravují charakteristiku tlumení.

Tříválec s odpojováním

O pohon se postarají dobře známé jednotky EcoBoost a EcoBlue. Zážehová paleta poskytuje litrový tříválec s výkonem 75 a 93 kW. Patnáctistovka dostala taktéž dva výkonové stupně se 112 a 136 kW. Jako první tříválce vůbec jsou tyto motory vybaveny odpojováním jednoho válce při neúplné zátěži. Funkce je dokáže odpojit a připojit během 14 milisekund, aniž by to řidič jakkoliv pocítil. Kromě toho stlačí Focus emise i díky standardně dodávanému filtru pevných částic.

Zájemci o diesel mohou sáhnout po patnáctistovce s výkony 70 a 89 kW, případně dvoulitru se 111 kW. Zapracovalo se i na obou převodovkách. Motory lze párovat se šestistupňovým manuálem, případně osmistupňovým automatem s měničem momentu.

Ještě dodejme, že výrobu automobilu pro evropské trhy obstarává závod v německém Saarlouis. K nám vůz dorazí v červenci tohoto roku. Kompletní ceník jednotlivých variant zatím zůstává tajemstvím, ale už víme, že startovat bude na částce 359.990 Kč.