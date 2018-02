Freightliner New Cascadia získal prestižní ocenění za design

Freightliner Trucks, jehož kořeny sahají do třicátých let dvacátého století, je v současnosti součástí Daimler Trucks North America a modelová řada Cascadia je vrcholem jeho nabídky silničních nákladních vozidel pro dálkovou dopravu.

Good Design, jehož kořeny sahají do roku 1950, patří k nejstarším a nejprestižnějším světovým oceněním za design, za nímž stojí americká instituce The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design a Evropské středisko pro architekturu a výtvarné umění.

Porota Good Design v 67. ročníku z několika tisíc přihlášených produktů z 55 zemí ocenila v 27 kategoriích celkem 900 výrobků. Mezi držitele prestižního ocenění za rok 2017 se zařadila i nejnovější generace vlajkové lodi značky Freightliner, která je na severoamerickém trhu nabízena jako New Cascadia

Freightliner odhalil modelovou řadu New Cascadia v létě roku 2016 a na trh ji uvedl v rámci modelového roku 2017. Právě díky tomu se mohla tato těžká nákladní vozidla ucházet o prestižní ocenění za design. Porota ocenila linie exteriéru a především provedení interiéru kabiny i spacích nástaveb, zaměřené na komfort řidiče.

Design nové generace modelové řady Cascadia přímo navazuje na koncept Freightliner Inspiration Truck, který byl představen v roce 2015 a slouží k testování autonomních systémů řízení v běžném provozu. Propracovaná aerodynamika spolu s optimalizovanými komponenty pohonného ústrojí má podle materiálů Freightliner Trucks stát za snížením spotřeby paliva o osm a více procent ve srovnání s Cascadia Evolution.

Za aerodynamicky tvarovanou přídí se mohou ukrývat nad přední nápravou podélně uložené přeplňované vznětové řadové šestiválce Detroit Diesel DD13, DD15 a DD16, které z objemů 12,8 l, 14,8 l a 15,6 l poskytují výkony od 257 do 441 kW (350 až 600 k) a točivý moment od 1695 do 2780 N.m. Alternativou k těmto motorům je Cummins ISX15, který nabízí výkon 294 až 441 kW (od 400 do 600 k) a točivý moment 1966 až 2780 N.m.

Samozřejmostí je pro Freightliner New Cascadia široká paleta provedení kabiny. Zákazníci mají mít možnost volby z celkem šesti různých délek od denních kabin, končících prakticky za sedadlem řidiče až po verze s komfortně zařízeným obytným prostorem, v němž vedle dvojice sklopných lůžek nechybí lednice nebo multimediální systém.