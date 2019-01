Gazoo Racing zrenovovali starou závodní Toyotu. A jen o vzhled nejde

Toyota Sports 800 platí za ikonický sporťák šedesátých let. Tehdy se jednalo o opak prestižního a velmi drahého modelu Toyota 2000 GT, vzniklého ve velmi omezeném množství 337 vozů. Sports 800 se vyráběla se v letech 1965 až 1968 a vniklo celkem 3131 aut s pravostranným řízením a zhruba 300 kusů s levostranným.

Auto, které prodělalo renovaci u Gazoo Racing, je však zcela speciální Toyotou Sports 800. Pod výrobním číslem UP 15-10007 se ukrývá stroj, který vyhrál úplně první závod v japonské Suzuce na 500 km v polovině 60. let. Původně sériové auto prodělalo řadu modifikací. Mezi ně patří třeba dodatečné výztuhy podvozku v přední a zadní části vozu, využívající podobné tyče jako u současné formule 1, montáž ochranného rámu pro případ převrácení vozidla či zvětšená palivová nádrž.

Toyota Sports 800 používala v sériové verzi ležatý dvouválec s protiběžnými písty o objemu 790 cma výkonu 33 kW (45 koní). V rámci závodního nasazení byl tento motůrek upraven, takže výsledný výkon se zvýšil na 51 kW (70 koní). Změny zahrnovaly zvýšení kompresního poměru, jiné vačkové hřídele, upravené sání či zvětšený karburátor s rozměrnějším průměrem difuzéru. Také byla snížena hmotnost setrvačníku spolu s ventilátorem chlazení.

Renovace vozu trvala dlouhé desetiletí a v rámci ní byla vyměněna více než polovina původních karosářských dílů. V rámci rekonstrukce ale auto prodělalo také funkční změny v čele s vyztuženímm zavěšení kol v místě kotvících bodů pro části náprav. Smyslem bylo udělat podvozek tužší než v originální verzi. Snaha snížit hmotnost přinesla také nové tlumiče pérování. V rámci renovace došlo také na změny výfukového traktu a rovněž na zapalování.

Změnám se nevyhnula ani kabina. Ta by měla nově poskytnout lepší ochranu posádky v případě nehody. Na druhou stranu si však stále zachovala klasický ráz. Auto po ozdravné a dlouho trvající kůře údajně nabízí vynikající svezení, samozřejmě hlavně na závodním okruhu, pro který je ostatně stavěno už od samého začátku. Přidané moderní technologii dále vylepšily jízdní vlastnosti, aniž by to cokoliv ubralo na klasickém pojetí tohoto vozu.

