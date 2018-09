Připomeňte si značku Horch. Někdejší předchůdce Trabantu se může vrátit

Horch patří mezi dávno zaniklé a dnes už takřka zapomenuté automobilové značky, vždyť největší období slávy zažil v meziválečném období, což v rychlé době internetu je už dávná historie. A přece se možná vrátí na světlo světa. Oživit by ho mohla značka Audi, a tak jsme se rozhodli Horch připomenout.

Historie značky Horch se začala psát již v roce 1899, kdy firmu A. Horch & Cie. založil jistý August Horch, dříve pracující jako ředitel oddělení konstrukce motorů pro Karla Benze. Zprvu se zaměřila na opravu motorových vozidel, už od roku 1901 ale nedaleko Kolína nad Rýnem začala vyrábět vlastní automobily, které byly zpočátku poháněny dvouválcovými agregáty.

Později se Horch přesunul přes krátkou epizodu v Reichenbach im Vogtland do Cvikova, kde působil od roku 1904. Tehdy už společnost fungovala pod názvem Horch & Cie. Motorwagenwerke AG.

Tím pomalu spojení společnosti se svým zakladatelem končí. Kvůli neshodám s partnery August Horch automobilku opouští a zakládá novou firmu. Ta se měla původně jmenovat August Horch Automobilwerke GmbH, jenže ze soudního sporu s původní firmou vyplynulo, že takový název nelze použít. Horch tak zvolil šalamounské řešení, jeho příjmení znamená v němčině „slyš,“ a tak výraz jen přeložil do latiny, z čehož vzniklo „Audi.“ Na myšlenku údajně přišel syn Horchova společníka Franze Fikentschera, který studoval latinu a se zájmem sledoval diskuzi o jméně nové firmy.

Oceňovaný luxus

To už je ale jiný příběh, a tak se vraťme ke značce Horch, která má tedy s Audi množství společného. Později se dokonce znovu opět spojily – díky společnému zakomponování do koncernu Auto Union. S dnešním Audi je pak společné luxusní ladění, Horch totiž ve své době směle konkuroval Mercedesu. Firma se totiž v oblasti techniky rychle vyvíjela, a tak přes původní dvouválce se postupně přes čtyřválce a šestiválce dostala až k osmiválcům. Na motorech přitom mimochodem pracoval tehdejší šéfkonstruktér firmy Paul Daimler, syn slavného konstruktéra Gottlieba Daimlera.

V oblasti osmiválcových jednotek byla průkopníkem, v roce 1926 totiž Horch představil vůbec první německý automobil s osmiválcovým motorem. Horch 8 se stal uznávaným vozem, pro svoji propracovanost, vysokou kvalitu a špičkovou techniku. Není tak divu, že pomohl k tomu, že v roce 1932 Horch držel na domácím trhu 44% podíl na trhu automobilů s motorem o zdvihovém objemu více než 4,2 litru.

Když se tak Horch v roce 1932 spojil s automobilkami Audi, DKW a Wanderer, aby vytvořily koncern Auto Union, bylo jasné, že se primárně zaměří na luxusní automobily. Audi tenkrát takovou image jako dnes ještě nemělo. Moderní výrobní technologie se navíc staly měřítkem pro ostatní továrny v rámci koncernu, mimo to měl Horch v rámci koncernu na starosti i design.

Samotný program výroby Horchu se rok po vytvoření Auto Union rozdělil na dvě větve. První byla zaměřena na produkci velkých modelů s řadovými osmiválci, zatímco druhá se soustředila spíše na menší modely, stále však s osmiválcem v útrobách, v tomto případě však vidlicovým.

Pro potřeby velkých modelů byl dokonce vyvinut pětilitrový řadový osmiválec, který díky strměji koncipované vačkové hřídeli a vyšší kompresi nabízel výkon až 120 koní. Podobná opatření byla aplikována také na menší vidlicový motor, u toho se v roce 1937 podařilo zvýšit výkon z původních 62 koní na 82 koní, o dva roky později dokonce až 92 koní. V dnešní době nic dech beroucího, na tehdejší dobu to ale byly skvělé hodnoty.

Firma se navíc tehdy podílela i na stavbě závodních speciálů Auto Union (Typ A až Typ D) , s nimiž závodila taková esa jako Tazio Nuvolari, Bernd Rosemeyer nebo Hans Stuck.

Krátká poválečná epizoda

To už se ale pomalu blíží válka, která ovlivňuje i výrobní produkci automobilky. Auto Union se stává klíčovým dodavatelem vozidel pro Wehrmacht, Horch tak staví modely 108 a 901, po březnu 1940 dokonce ukončuje civilní výrobu.

Po válce se továrna Horchu sídlící v městě Cvikov bohužel dostává do sféry Sovětského svazu, což ovlivní její vývoj na další desítky let. Závod je za války těžce zničen při bombardování, a tak obnova výroby trvá nějakou dobu. Dojde k tomu vlastně až v polovině padesátých let, kdy vzniká luxusní šestiválcový model Horch P 240.

Jméno Horch ale ve výrobě dlouho nevydrží, místo něj se raději vsadí na novou značku Sachsenring. Z Horchu P 240 se tak stává Sachsenring P 240. I jeho historie je krátká, jeho výroba je ukončena už v roce 1959, na což měla vliv kopřivnická Tatra.

Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) limitovala výrobu luxusních vozů v Československu na 300 vozů ročně, avšak Tatra tento počet pravidelně překračovala. Když tak NDR zavedlo P 240, RVHP rozhodlo o tom, že ve výrobě setrvá jen jeden takový vůz. Ve zkouškách za účasti ministrů NDR i ČSR zvítězila Tatra 603, která tak vydržela ve výrobě a začala se dodávat i čelním představitelům východního Německa.

Horch tak po válce skončil, jeho továrna ale přežila dál. Ve Cvikově se totiž později začaly vyrábět automobily značky Trabant. Po rozpadu východního bloku továrnu koupil koncern Volkswagen, čímž se opět vrátila návaznost na Audi.

Právě Audi přitom zvažuje, že by po desítkách let značku Horch vrátil na scénu. Tyto myšlenky se čas od času objevují, teď je však jejich realizace údajně nejblíže. S ohledem na luxusní minulost Horchu má být toto označení použito pro vrcholnou verzi vlajkové lodi Audi, sedanu A8. Má jít tedy o konkurenci Maybachu, který Mercedes též oživil po mnoha letech hibernace. Nechme se tak překvapit, zda k tomu opravdu dojde. V Evropě je možná Horch zapomenutou značkou bez výrazné image, v klíčové Číně ale historické značky milují, a tak by tam Horch mohl mít šanci zaujmout.