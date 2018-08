Testovali jsme nově vyrobené auto: Jak probíhá zátěžová zkouška?

Belgičané se musejí pořádně divit tomu, co automobilový svět označuje jako „belgickou dlažbu“. Teď po hrubých žulových kostkách poskakujeme v novém autě a je nám ho dost líto. Speciálně sportovní Hyundai i30N s přitvrzeným podvozkem sem jakoby nepatří.

Jenže musí to být. Každé z nově vyrobených aut ve slezských Nošovicích totiž čeká okruh po zkušebním polygonu. Trasa měří 3,3 km a trvá 12 minut. V létě i zimě, během každé ze tří směn a v pořádně ostrém tempu.

Proč se hladí auta

První fáze kontroly kvality probíhají ještě dřív, než se součástka dostane k finální montáži. Například se každých 20 minut vybere z linky kolečko do převodovky a pracovník přeměří rozměry, které musejí být v toleranci. „Teoreticky mohou být špatné rozteče, průměry či montážní rozměry. Pokud by to náhodou nastalo, víme, že musíme zpětně změřit jen pětadvacet koleček od poslední kontroly,“ vysvětluje pracovník převodovkárny Jiří Křupala. I kompletní převodovka putuje ještě před montáží do auta na testovací stolici, kde robot postupně zařadí všechny rychlosti. Zjišťuje řadicí sílu a hlučnost.

Podobné kontrolní procesy jsou ve všech fázích výroby auta.

I přes všemožné systémy automatické detekce potenciálních vad ovšem pořád nelze nahradit lidské smysly. Na lince tak potkáte pracovníky, kteří co chvíli vytáhnou nějaký díl a bedlivě jej prozkoumají. Jinde další s kladívky, kteří kontrolují svary karoserie. Nebo další s rukavicemi hladící auta a hledající případné nerovnosti. A například ještě než auto vyjede na testovací dráhu, prověří se na válcové zkušebně a otestuje diagnostickou zásuvkou. Nakonec si ho prohlédne zespodu zase člověk bedlivým okem.

Naklepávaná

Až teprve úplnou třešničkou na dortu je testovací jízda. Začíná na hrubé žulové dlažbě, která dokonale prověří slícování nově vyrobeného vozu. Následuje roleta s příčnými hranami. Karoserie se na ní natřásá, srdce autaře úpí. „Přes příčné a podélné boule jezdíme rychlostí dvaceti kilometrů za hodinu a nic nesmí klepat,“ vysvětluje nám od volantu testovací jezdec Petr Jirotka. Je jedním z mála ve fabrice, kdo může řídit ostrý model N.

Pro zkušební řidiče platí podmínka věku aspoň 25 let, praxe za volantem a úspěšné složení psychotestů. Petr to má přímo v popisu práce – vystudoval materiálové inženýrství a podílí se na dynamickém testování prototypů. Vzpomíná, kolik kilometrů najezdil s „enkem“ po Alpách během pravidelných eurovýletů přes ČR, Německo, Rakousko Polsko a zpět o délce 2700 km. Auto proto dokonale zná.

Do kopce

Po vytřesení duše na hrubém povrchu následuje prudké stoupání. Na SUV Tucson čeká třicetistupňový kopec, na který bychom se s potížemi vyškrábali pěšky, naše i30N míří na poloviční svah s patnáctistupňovým stoupáním.

Přesně na bílé čáře před vrcholem zatáhne šofér za ruční brzdu. „Na třetím zubu už musí brzdit,“ vysvětluje Petr Jirotka a startujeme nejdelší trasu táhlou zatáčkou, která prověří stabilizaci ESP.

Na rovince se auto rozjede až na 130 km/h. Řízení nesmí nikam táhnout, jezdec sleduje geometrii a při prudkém brzdění i antiblokovací funkci brzd ABS a dělič brzdné síly. Speciálně pro sportovní model N je pak předepsán takzvaný S-drive alias vyhýbací manévr v 50 km/h. Protože nám při jízdě vytrvale prší, prověří slalom současně i stabilizaci podvozku.

Stačí číst návod!

Při pohledu na nový automobil v showroomu by málokdo hádal, jak drsnou testovací jízdu už má za sebou. Pokud ale obstojí, zákazník dostane nejlepší jistotu jakosti. V 97 procentech pak vůz zamíří na parkoviště a odsud do showroomu. Jen tři auta ze sta se zase vrátí do fabriky na odstranění novorozenecké choroby – obvykle jde pouze o špatně docvaknutý konektor.

Všechny stupně kontroly jakosti jsou pro automobilku nesmírně důležité – drží pod zárukou 1,7 milionu aut. „Spokojenost zákazníků řeší pětatřicet lidí ve třech sekcích. Ve většině případů chodí uživatelské podněty jen proto, že si majitelé pořádně nepřečetli návod,“ krčí rameny šéf oddělení kvality Lukáš Gavlas.

Víte, že…

… z továrny vyjíždějí auta s přehuštěnými pneumatikami na tři bary? Je to proto, že než se dostanou k zákazníkům, může to trvat celé týdny. Z toho důvodu mají vozy hlavní vypínač, kterým se omezí proudový odběr. Před transportem z fabriky je čeká půlhodinové stání na výkonné průmyslové nabíječce a polepení ochrannou krycí fólií. Důvodem není překvapivě riziko škrábanců během transportu, ale agresivní ptačí trus.

… automobilka v Nošovicích zaměstnává 3300 osob, ovšem se započítáním dodavatelů a dalších profesí dává práci 12.000 lidem?