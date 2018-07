Řidiči a infarkty: Jak pomoci? Defibrilátorem na benzince...

Haló, slečno, stalo se vám něco?“ voláme na mladou ženu ležící na podlaze. Vzhledem k tomu, že nereaguje ani na zatřesení a evidentně nedýchá, voláme linku 155 a začínáme se srdeční masáží. V tu chvíli přibíhá obsluha pumpy a přináší malou krabičku, která začíná mluvit – právě jsme přistoupili k záchraně života pomocí defibrilátoru.

Dnes to naštěstí není naostro – jen se účastníme školení pracovníků čerpacích stanic MOL. Právě tato síť se totiž rozhodla zakoupit na desítky svých provozoven zařízení, které může rozhodnout o životě a smrti člověka s náhlými srdečními obtížemi.

To už obsluha benzinky a nyní náš spoluzachránce poslouchá postup, který zařízení hlasitě předčítá: „Odstraňte všechen oděv z hrudníku pacienta. Podívejte se na obrázky na elektrodách. Přiložte je a nedotýkejte se pacienta. Probíhá hodnocení srdečního rytmu,“ hovoří hlasitě elektronický hlas defibrilátoru. Inu pracovat na benzince už dávno není jen o vybírání plateb za palivo. Dnes musí čerpadlář kromě všemožných školení na obsluhu, vaření kávy a teplých jídel zvládat i záchranu lidského života. U stanic MOL se prý budou zdokonalovat každý rok.

Vražedné léto

Podle neoficiálních údajů každoročně za volantem zahynou desítky řidičů bez vnějšího zavinění. Příčina? Většinou právě infarkt – jeden z nejčastějších důvodů úmrtí v České republice. Právě v letním období je přitom podle odborníků organismus více zatěžován. Při nedostatku tekutin totiž dochází i k nadměrnému namáhání srdce. A když se k tomu přidá střídání teplot při vystupování z přechlazeného auta, samotný kolaps už může být na dosah.

„V lidském organismu dojde ke zrychlenému kmitání srdečních komor, které se nestačí plnit krví a pumpovat ji do oběhu k životně důležitým orgánům. Nejcitlivější je lidský mozek, který přestává fungovat již po několika vteřinách bez dodávky kyslíku. V řádu minut pak dochází k jeho trvalému poškození,“ vysvětluje Tomáš Vymazal, přednosta oddělení ARO v pražském Motole. A právě defibrilátor, zkráceně označovaný AED, zvládne srdeční rytmus rozpoznat, vyslat elektrický výboj a ovlivnit tím arytmii.

Na hlavních tazích

Rozmístění takových defibrilátorů podrobně znají třeba na lince 155. Je přitom nutné jednat co nejrychleji – i proto nyní řetězec benzinek přistoupil k jejich instalaci především na hlavních tazích nebo místech s nadprůměrným výskytem motoristů. „Časový interval mezi kolapsem a příjezdem záchranné služby je ve většině oblastí mezi pěti a osmi minutami. Během této doby je ale již možné zahájit resuscitaci a použít automatizovaný externí defibrilátor, na čemž často závisí přežití. S každou minutou prodlevy totiž klesá naděje na záchranu asi o deset procent. Včasná defibrilace dokáže zamezit až třem čtvrtinám úmrtí,“ upozorňuje Barbora Truksová Zuchová, lékařka a tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje.

Jak říká v rozhovoru, při použití automatického defibrilátoru nejde nic zkazit. Život ale zachránit můžete – ať už jiným motoristům, nebo třeba kolemjdoucím. Sami po zkušenostech z tréninku můžeme říct, že nejde o nic složitého.

Co je infarkt?

Jde o poškození srdeční tkáně vlivem nedostatečného okysličení. Ročně u nás postihne na 30.000 lidí, výrazně častěji pak mužskou populaci. Příčinou nedostatku kyslíku je špatný průtok krve. Pokud není včas obnoven, dochází k nevratnému poškození srdečního svalu. Akutní infarkt je zásadním ohrožením lidského života a už při prvních příznacích je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

Jak poznat infarkt?

Typickým příznakem je dlouhotrvající bolest na hrudi, přetrvávající (10 a více minut) i v klidovém stavu. Často vystřeluje do levého ramene, krku až k dolní čelisti, do zad nebo břicha. Postižený se dále výrazně potí, pociťuje nevolnost, slabost, závratě a dušnost. Podobné pocity může způsobit blokáda v oblasti hrudní páteře, tady ale se bolest soustředí do jednoho konkrétního místa, kdežto u infarktu se projevuje po celém hrudníku, je tupého rázu, a navíc se objevují i další příznaky, způsobené drážděním „bludivého nervu“.

Tři otázky pro Barboru Truksovou Zuchovou ze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje

Vždy nejprve zavolejte na tísňovou linku 155, nebo použijte aplikaci Záchranka. Operátorka zjistí, co se děje, a ihned vyšle na místo pomoc. Také začne pomáhat s takzvanou telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitací. Po telefonu začne říkat, jak postupovat. Zároveň zjistí, jestli není v okolí defibrilátor.