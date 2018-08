Geniální tah, nebo svatokrádež? Jaguar nabídne E-Type s elektrickým pohonem

Když loni Jaguar představil koncept E-Type Zero , způsobil poprask. Zatímco jedni se do moderní techniky elektromobilu zabalené v krásné historické karoserii okamžitě zamilovali, jiní dílo považovali za svatokrádež. Jak se ale zdá, první skupina převažovala, Jaguar potvrzuje, že nezůstane u jediného postaveného prototypu.

Možnou výrobu Jaguar ostatně naznačil již při premiéře E-Typu Zero, o jejím zahájení měl rozhodnout zájem zákazníků. Ten se evidentně ukázal jako vysoký a je teď už jedno, zda jej způsobila už samotná myšlenka netradiční kombinace elektromotoru a historického kabátu, nebo třeba fakt, že se E-Type Zero ukázal na letošní královské svatbě prince Harryho s Meghan Markle . Novomanželé v tichém krásném sporťáku tehdy vyrazili na večerní recepci.

Bližší informace o voze automobilka teprve zveřejní, některé detaily ale už známe. Cílem je dosažení dojezdu alespoň 270 kilometrů, přičemž samotné ústrojí využije množství komponentů z elektrického crossoveru I-Pace . Lithium-iontové baterie s kapacitou 40 kWh bude možné dobít za šest až sedm hodin.

Automobilka se přitom snaží, aby elektrický Jaguar E-Type byl co do jízdních vlastností maximálně podobný originálu. Proto má lithium-iontová baterie konceptu obdobné rozměry a váhu jako původní šestiválcový motor, přičemž tyto komponenty jsou uloženy na jeho místě. Samotný elektromotor (v konceptu o výkonu 220 kW) je zase umístěn na pozici převodovky originálu. Díky shodnému rozložení hmotnosti mezi nápravy tak má elektrický E-Type jezdit, manévrovat a brzdit jako originál.

Toto řešení navíc zajišťuje, že se struktura auta včetně zavěšení nebo brzdy nemusela měnit. To usnadňuje přestavbu automobilu a navíc umožňuje možnost následné úpravy zpět do původní podoby s konvenčním motorem. To kdyby si majitel přestavbu v elektromobil náhodou rozmyslel.

Některými detaily ale dá elektrický E-Type svoji moderní techniku přece jen najevo. Koncept využíval účinné diodové světlomety, zatímco uvnitř se objevila přepracovaná palubní deska s moderním multimediálním systémem, ovládaným prostřednictvím dotykové obrazovky, který bude na přání dodáván i pro prodávané auto.

O přestavbu Jaguaru E-Type v elektromobil se postará historické centrum Jaguar Classic, zabývající se renovací vozů s divokou kočkou ve znaku. První auta si mají zákazníci převzít v létě 2020. Do té doby mají být oznámeny i technické parametry elektrické novinky a její cena. Tak co, máte zájem?