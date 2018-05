Na královské svatbě se ukázal i tenhle krásný Jaguar E-Type. Proč je tak tichý?

Sobotní královskou svatbu prince Harryho a Meghan Markle si mohli užít i automobiloví fanoušci. Ti nejdůležitější hosté se na obřad vezli tím nejzajímavějším, co parkuje v královských garážích. Novomanželé pak zaujali i v podvečer, když na večerní recepci vyrazili krásným Jaguarem E-Type.

Odjezd novomanželů do sídla Frogmore House, na recepci pořádanou princem Charlesem, však mnohé překvapil, přestože se jedná o historický automobil, jeho motor nebyl vůbec slyšet. Má to svůj důvod, stejně jako chybějící výfuky, protože tento světle modrý roadster je ve skutečnosti elektromobilem.

Jedná se totiž o Jaguar E-Type Zero , loni představený automobil, který se dá považovat za nejhezčí elektromobil na světě. Postavila ho divize Jaguar Land Rover Classic, která se tímto způsobem rozhodla zkombinovat retro vizáž s moderní technikou.

Do útrob tak nasadila elektromotor o výkonu 220 kW a lithium-iontové baterie odvozené z elektrického crossoveru E-Pace. Jaguar se přitom snažil navzdory moderní technice maximálně zachovat charakter originálu, proto má jezdit jako šestiválcový E-Type, proto je elektrická technika na místě původního pohonného ústrojí.

Baterie jsou tak umístěny v původním motorovém prostoru, na místě agregátu, mají totiž stejnou velikost a podobnou hmotnost jako šestiválec používaný v původním E-Typu. Samotný elektromotor se zase nachází v prostoru dříve vyhrazeném převodovce.

A proč novomanželé, vévoda a vévodkyně ze Sussexu, využili pro přepravu na recepci právě tento vůz? Souvisí to nepochybně se snahou královské rodiny o snížení své uhlíkové stopy, proto i státnická limuzína Bentley State Limousine je upravena tak, aby spalovala etanol.

Moderní pohonný systém ale není to jediné, co E-Type Zero odlišuje od originálu. Vůz vzniklý přestavbou roadsteru z roku 1968 využívá moderních diodových světel, pod původním víčkem nádrže se pak nachází zásuvka nabíječky. A liší se také interiér, kde našly své místo dvě digitální obrazovky, jedna před řidičem pro hlavní ukazatele, druhá na vrchu středového panelu pro multimediální systém. A chybí tu také řadicí páka, kterou nahradil otočný volič.

Jaguar zatím postavil jediný exemplář elektrického E-Typu Zero, do budoucna ale není vyloučeno, že vzniknou další kusy. Záleží prý na zájmu, který účast auta na královské svatbě nepochybně zesílí. Tak co, máte zájem i vy?