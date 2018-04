Jak předcházet akvaplaningu: S pomocí chytré elektroniky a senzorů!

O akvaplaningu snad každý řidič někdy slyšel. Ať už v autoškole, nebo například z tisku. Mnozí z řidičů ale nemají představu, co se pod tímto pojmem ukrývá. K akvaplaningu může dojít při průjezdu vozidla nahromaděnou vodou (louží). Od určité rychlosti již nestihne voda při jízdě v nahromaděné vodě odtékat vzorkem pneumatiky (či přesněji pneumatika nestíhá vodu vytlačovat). Ta tak místo toho, aby se odvalovala po vozovce (asfaltu), na vodě „plave“. A jakmile ztratí pneumatika kontakt s vozovkou, auto nelze řídit, neboť pneumatika ztratí schopnost přenášet síly. V tu chvíli hrozí ztráta řiditelnosti.

Kdy k akvaplaningu dojde, záleží na několika faktorech. Kromě rychlosti jízdy je to ještě hloubka nahromaděné vody a samozřejmě hloubka vzorku pneumatiky. Pokud je běhoun pneumatiky opotřebovaný, k akvaplaningu dojde při nižší rychlosti (za předpokladu stejné hloubky nahromaděné vody), než když jsou pneumatiky nové. Odborníci doporučují vyměnit letní pneumatiky v okamžiku, kdy vzorek dosáhne hloubky 3 mm. Zákon ale požaduje minimálně 1,6 mm u letních pneumatik, u zimních pak 4 mm.

Continental má řešení

Akvaplaningu by měli řidiči především předcházet. V okamžiku, kdy k němu dojde, bývá již na řešení situace pozdě. Jenže jak? Za tímto účelem vyvíjí firma Continental, dodavatel příslušenství do automobilů, techniku, která by měla řidiči v daném ohledu pomoci.říká k celé věci Frank Jourdan, člen představenstva společnosti Continental a vedoucí divize Podvozek a Bezpečnost.

K tomu má pomoci soustava širokoúhlých kamer, které jsou instalovány ve zpětných zrcátkách, masce chladiče a také v zadní části vozidla. Jakým způsobem to pracuje? Na to odpovídá Bernd Hartmann, projektový manažer z frankfurtské pobočky společnosti Continental.Na základě této informace od svého vozidla tak řidič může snížit rychlost a tím akvaplaningu předejít.

Hlídá stav pneumatik

Jenže systém firmy Continental, který má „hlídat“ akvaplaning, se nespoléhá jen na širokoúhlé kamery. K detekci by měl využívat také data přímo z pneumatik. K tomu budou do jejich plášťů instalovány snímače. Co budou přesně měřit, není ovšem tak úplně jasné. Firma Continental hovoří o „zrychlení“ a také o „specifických sekvencích signálů“. Základem celé věci je systém eTIS (electronic Tire Information System). Ten by měl být schopen řidiči zjistit mimo jiné také zbývající hloubku dezénu, na základě čehož lze stanovit bezpečnou rychlost pro dané podmínky.

Firma Continental předpokládá, že systém předcházející vzniku akvaplaningu a současně monitorující stav dezénu pneumatik by se mohl objevit již v příští generaci vozidel. Je jasné, že o plošném nasazení zatím uvažovat nelze, neboť senzorika v pneumatikách znamená pneumatiky přizpůsobit. A to se neobejde bez zvýšení jejich ceny. Naproti tomu širokoúhlé kamery se už dnes běžně používají ve spojení s moderními asistenčními systémy. V tomto případě by stačila specifická vyhodnocovací elektronika.