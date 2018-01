Jak se mění ceny aut: Kdo zlevnil? A kdo naopak zdražil?

Přelom starého a nového roku patříval k nejturbulentnější době v cenících nových aut. Dnes už to sice neplatí do důsledku pro start ledna, ale nástup vozů takzvaného nového modelového roku je pořád dost dobrou motivací s cenami zahýbat.

Příčiny jsou samozřejmě složitější. Do cenové politiky se promítá doba, jak dlouho je vůz na trhu, co dělá konkurence a podobně. V následujícím přehledu si bereme pod lupu nejžádanější značky a ukazujeme, jak pracují s cenami v proudu času: hlavně ve srovnání s předchozími ledny 2017 i 2016. Na další dvoustraně ale najdete cenový pohled ještě mnohem víc do minulosti.

Škoda

Lídr trhu loni prožil nejlepší rok v dějinách, 84.138 doma prodanými vozy zvedl předchozí výsledek o 2 %. A v podobné relaci zahýbal s cenami. Přesně po roce zdražil v prosinci nejprodávanější model na trhu, tedy octavii. A docela o dost. Všechny verze s benzinovými motory zvýšily ceny o 10.000 Kč a všechny turbodiesely dokonce o 15.000 Kč. Aktuálně přijde nejlevnější Octavia 1.0 TSI Active na 417.900 korun, o tři procenta dráž než loni. Na druhou stranu, jak jsme informovali před týdnem, nasadila mladoboleslavská automobilka akční verzi 1.4 TSI 110 kW Trumf za 444.900 Kč se slušnou výbavou od tempomatu přes litá kola po vyhřívaná sedadla a parkovací čidla.

Ještě výrazněji hnula Škoda se superbem: meziročně nyní stojí o 26.000 Kč víc než loni a o 42.000 víc než předloni. Hned dvakrát během roku zdražila značka Kodiaq. Naposledy se jeho ceny plošně zvedly o devět tisíc, takže se základní cena 1.4 TSI 110 kW poprvé v dějinách přehoupla přes sedm set tisíc.

Další modely v rámci adventní úpravy ceníků zdražily méně. Vládce segmentu malých aut fabia nyní přijde o dva tisíce dráž: s výbavou Active startuje na 243.900 Kč, za solidně vybavený model Trumf zaplatíte 246.900 Kč. Zatímco Active má ve standardu jen airbagy a centrální zamykání, Trumf nabízí i klimatizaci, audiosystém, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, palubní počítač či centrální zamykání s dálkovým ovládáním nebo kožený paket.

Zajímavý vývoj prodělal model Rapid. Ten nejprve znatelně zlevnil, aby ke konci roku zahýbal s cenami naopak nahoru. Benzinové motory zdražily o tři a naftové o pět tisíc korun. Nezměnila se jen cena základního Spacebacku 1.0 TSI 70 kW Active, který stále přijde na 299.900 Kč, o deset tisíc méně než před rokem. Přitom nejde o špatně vybavený základ, standardně má dálkové ovládání centrálního zamykání, klimatizaci, audio. Delší liftback přijde na 307.900 korun, i to je méně než v lednu 2017.

Volkswagen

V roce 2017 v podstatě zopakoval úspěšnou sezonu 2016, prodeje zvedl o procento na 26.942 nových aut. Nejvíc bylo golfů – a právě svůj nejžádanější model zdražil Volkswagen nejvýrazněji: hatchback i kombík Variant jsou nyní proti lednu 2017 o 42.000 Kč dražší. Ceny jednotlivých variant sedmé generace nejprodávanějšího automobilu Evropy se ale zvýšily až o 50.000 Kč. Značka to obhajuje faktem, že golf prodělal mezigenerační facelift, který sice neznamenal změnu designu, zato však motorového programu (nová generace zážehových čtyřválců 1.5 TSI) a technologií od světel přes konektivitu po asistenční systémy. Základní výbava Trendline je k dispozici pouze s tříválcem 1.0 TSI 81 kW a naposledy byla zdražena o tři tisíce na 414.900 Kč. Vyšší Comfortline je dražší o 13.000 korun u benzinových a o 22.000 korun u dieselových verzí. Zajímavou alternativu představuje akční model Maraton Edition vycházející právě z výbavy Comfortline.

I zdražení většího passatu postihlo všechny motorizace i výbavy včetně příplatků. Základ 1.4 TSI 92 kW Comfortline zdražil koncem roku o 9000 Kč na 679.900 Kč, což je meziročně ve srovnání s lednem 2017 o 15.000 Kč víc. Za praktičtější kombi Variant se ve stejné specifi kaci připlácí 25.000 korun, takže nyní přijde na 704.900 Kč. Ještě větší meziroční cenový skok prodělal touran, v lednu 2018 o 31.000 Kč dražší než před rokem a o 41.000 Kč než před dvěma.

Hyundai

Trojka trhu si koncem roku hrála s akcemi jako „Vánočné“ nebo „Děkovné“, ty s lednem skončily. Přesto si nejprodávanější z hyundaiů, model i30, udržel vedle standardního i akční ceník, zahrnující výbavu se sebevědomým názvem Best of Czech. Ta je však k dispozici pouze s omezenou paletou motorů: třeba hatchback jen s nejslabším tříválcem 1.0 T-GDI 88 kW. Součástí výbavy je klimatizace, tempomat či systémy autonomního brzdění, jízdy v pruzích nebo sledování únavy řidiče. Ceny nyní začínají na částce 369.990 Kč, což je o 30.000 Kč méně než před rokem, ale o 50.000 Kč víc než u předchozí generace v lednu 2016.

Co se týče dalších modelů, stojí za zmínku nejmenší model i10, který meziročně zdražil o tři procenta, takže opustil rodinu těch několik mála vozů, které pořídíte pod dvě stě tisíc: i10 stojí nyní 204.990 korun.

Ford

Co dokáže pořádný pohyb ceny směrem dolů, ukázala loni čtyřka trhu (16.644 aut, +9 %) se svým SUV zvaným Kuga. Tu jsme předloni, kdy stála 625.990 Kč, našli na konci roku až na 96. příčce mezi nejprodávanějšími modely Česka. Loni ji Ford zlevnil o 126.000 Kč a naráz si prodejně polepšila o 287 %, z pěti set na víc než dva tisíce registrací. Dobrou zprávou je, že pod půl milionem startuje auto i v lednu 2018.

Jinak Ford na přelomu roku zdražoval, týkalo se to prakticky všech modelových řad včetně nejžádanějšího focusu. Ten je nyní dražší o 4000–16.000 Kč podle motorů a výbav. Základ Trend se nabízí v akci s motory 1.6 Ti-VCT 77 kW za 329.990 a 1.0 Ecoboost 74 kW a 92 kW za 349.990 a 369.990 korun. Meziročně to je o 10.000 Kč víc než loni, ale o 17.000 levněji než předloni. Co je však u focusu naprosto neodolatelné, je dál trvající akce „kombi za cenu hatchbacku“. V lednu 2017 tato akce nebyla, což znamená, že je kombík meziročně naopak o 10.000 Kč levnější, proti lednu 2016 zlevnil dokonce o 37.000 Kč. Výbava Trend přitom nabízí ve standardu klimatizaci, audio s ovládáním na volantu, centrální zamykání dálkovým ovládáním, palubní počítač nebo volant potažený kůží.

Prosincové zdražení se týkalo i velkoprostorových zástupců C-Max a Grand C-Max, které ceny zvýšily o pět až patnáct tisíc. Nejlevnější C-Max 1.0 Ecoboost 74 kW Trend nyní přijde na 394.990 Kč, což je ale pořád méně než před rokem i před dvěma, kdy model prošel důkladnou modernizací s novým vzhledem i motory a nevešel se pod čtyři sta tisíc. Což je s Fiatem 500 L Living, když nepočítáme dodávky a modely od Dacie, nejzajímavější cenová nabídka mezi MPV. Základ Trend zahrnuje jako u focusu klimatizaci, rádio s ovládáním na volantu, tempomat, palubní počítač, dálkově ovládané centrální zamykání.

V tabulce nejvýraznější skok nahoru najdeme u fiesty. Tady to vysvětluje nástup nové generace, která se jen těsně vejde pod 300.000 Kč, zatímco před rokem se model tohoto jména prodával za 270.990 Kč a předloni dokonce za 235.990 Kč.

Dacia

Je zcela zřejmé, co stojí za 5. místem na trhu – jasně že ceny. Dacia je roky skoro nemění, má je nejnižší v Česku, díky čemuž vydělala na boomu loňského roku z elitní desítky zdaleka nejvíc. Polepšila si o dalších 17 % na 14.498 prodaných aut.

Reakce na začátku roku 2018? Zdražení. Ale jen lehké, konkrétně o 2000 Kč a s udržením cenovky nejnižší výbavy, tedy oné „ceny od“. Ke cti značce slouží, že tu startovací nechala na 259.900 Kč jako po většinu loňského roku – i když v lednu 2017 byla ještě 249.900 Kč.

Další trojice opor – sedan Logan, z něj odvozené kombi MCV a hatchback Sandero – si ponechala ceny u základní výbavy Access. Lepší Open a Arctica ale zdražily o zmíněné 2000 Kč. Logan ve výbavě Open stojí nyní 187.900 Kč, Sandero 192.900 Kč a MCV 207.900 Kč. Arctica pak o 14.000 korun víc.

Podobný posun o 2000 Kč najdeme i u lodgy a dokkeru.

Nejlevnější auto ČR let 2007 až 2018 2007 Kia Picanto 179 980 Kč 2008 Hyundai Atos 179 900 Kč 2009 Kia Picanto 169 980 Kč 2010 Chevrolet Spark 162 500 Kč 2011 Dacia Logan 159 900 Kč 2012 Fiat Panda 154 900 Kč 2013 Renault Thalia 139 900 Kč 2014 Dacia Logan 164 900 Kč 2015 Dacia Logan 169 900 Kč 2016 Dacia Logan 169 900 Kč 2017 Dacia Logan 169 900 Kč 2018 Dacia Logan 169 900 Kč

Renault

Francouzům se loňský rok povedl, jako jedna ze šesti značek se přehoupla přes deset tisíc prodaných aut: 11.224 registrací znamenalo růst o deset procent.

Renault na tento výsledek nehřeší. Naopak. Na startu nového roku rozjel další bonusovou nabídku. Třeba při koupi clia do konce února můžete počítat se slevou 10.000 Kč. K tomu platí zvýhodnění výbavy ve výši 15.000 Kč a navrch bonus 20.000 Kč při výkupu starého vozu.

V takové hře nehraje pohyb základních cen v lednu 2016, 2017 a 2018 zas takovou roli. Nově sice clio zdražilo o pět tisíc, ale meziročně je na tom naopak o deset tisíc lépe. Čili se zdražením o 5000 Kč a zmíněnou slevou 10.000 Kč je na tom o pět tisíc lépe než v prosinci.

Změny v ceníku se týkají také Clia R.S. 1.6 Turbo 147 kW EDC, s cenou 569.900 korun levnější o patnáct tisíc.

Další modely se meziročně předvedly ještě víc: mégane a scénic jsou lacinější proti lednu 2017 o dvacet tisíc, captur o pět.

Kia

Podobný případ jako Renault. Povedený rok 2016 s 9231 prodanými auty a růstem o 3 % = zlevnění na prahu ledna. Týká se to především trojky rio, stonic, venga.

Nejprve proberme rio, u něhož může strašit +17 % proti lednu 2017. Jenže to šlo o předchozí generaci. Ta nová, když jsme ji představovali v prvním velkém testu loni v dubnu (SM 14/2017), poskočila z 229.980 na 279.980 Kč. To už neplatí, nějaký čas stojí o deset tisíc méně.

A tenhle příklad následují další. S lednem 2018 přichází Kia se stejným snížením o 10.000 Kč u příbuzného stonicu a velkoprostorové vengy. Rio dál snížilo cenu o pět tisíc u výbavy Exclusive. K tomu si můžete cenu dál snížit bonusem 20.000 Kč při výkupu starého vozu. Stonic stáhl cenu ve všech stupních výbavy, tedy Comfort, Exclusive i Premium, základ tak startuje na 339.980 korunách.

Nejžádanější auto značky cee,d zůstalo na 299.980 korunách, což ho řadí mezi nejzajímavější nabídky nižší střední třídy. To terénní sportage koncem roku zdražila, základ se vyhoupl na 494.980 korun v akční verzi Cool, která tak vyjde levněji než základní výbava, podle standardního ceníku zvaná Active, za 504.980 korun.

Peugeot

Osmička českého trhu (8613 loni prodaných aut = +6 %) na podzim o další 2000 Kč zlevnila malý hatchback 208, který tak v lednu 2018 vyjde na 273.000 Kč, o sedm tisíc méně než před rokem. Přitom mezi výbavami už nenajdeme nejchudší Access, model startuje se stupněm Active. Přes to všechno patří 208 mezi malými auty k těm dražším. Na druhou stranu má auto ve standardu audio s dotykovou obrazovkou, klimatizaci, mlhovky, diodové denní svícení a podobně.

Neustálé zdražování zastavil model 308, který před dvěma roky stával 310.000 Kč, ale loni v létě začal s omlazenou tváří až u čtyři sta tisíc. Na podzim posunul cenu z 385.000 na 380.000 a poté na 375.000 korun. Mnohem zajímavější je pohled na kombi 308 SW, které nyní stojí jen o 10.000 Kč víc než hatchback, což ve srovnání s lednem 2017 znamená cenu o třicet tisíc níž.

Změny základních cen na začátku let 2016, 2017, 2018 Model 2016 2017 +/- 2018 +/- Citroën C1 199 900 Kč 209 900 Kč +5 % 221 900 Kč +6 % Citroën C3 244 900 Kč 244 900 Kč 0 % 220 000 Kč -10 % Citroën C4 349 900 Kč 359 900 Kč +3 % 340 900 Kč -5 % Citroën Berlingo 339 900 Kč 329 900 Kč -3 % 335 400 Kč +2 % Dacia Logan 169 900 Kč 169 900 Kč 0 % 169 900 Kč 0 % Dacia Sandero 174 900 Kč 174 900 Kč 0 % 174 900 Kč 0 % Dacia Dokker 214 900 Kč 214 900 Kč 0 % 214 900 Kč 0 % Dacia Lodgy 224 900 Kč 224 900 Kč 0 % 224 900 Kč 0 % Dacia Duster 249 900 Kč 249 900 Kč 0 % 259 900 Kč +4 % Fiat Panda 211 900 Kč 213 900 Kč +1 % 217 900 Kč +2 % Fiat 500 289 000 Kč 292 600 Kč +1 % 267 900 Kč -8 % Fiat Punto 219 000 Kč 236 900 Kč +8 % 239 900 Kč +1 % Ford Fiesta 235 990 Kč 270 990 Kč +15 % 299 990 Kč +11 % Ford Focus 346 990 Kč 319 990 Kč -8 % 329 990 Kč +3 % Ford Focus kombi 366 990 Kč 339 990 Kč -7 % 329 990 Kč -3 % Ford C-Max 401 990 Kč 404 990 Kč +1 % 394 990 Kč -3 % Ford Kuga 625 990 Kč 499 900 Kč -20 % 499 900 Kč 0 % Honda Jazz 359 900 Kč 364 900 Kč +1 % 339 900 Kč -7 % Honda Civic 319 900 Kč 469 900 Kč +47 % 409 900 Kč -13 % Honda CR-V 519 900 Kč 544 900 Kč +5 % 536 900 Kč -2 % Hyundai i10 199 990 Kč 199 990 Kč 0 % 204 990 Kč +3 % Hyundai i20 239 990 Kč 249 990 Kč +4 % 244 990 Kč -2 % Hyundai i30 319 990 Kč 399 990 Kč +25 % 369 990 Kč -7 % Kia Picanto 214 980 Kč 214 980 Kč 0 % 219 980 Kč +2 % Kia Rio 229 980 Kč 229 980 Kč 0 % 269 980 Kč +17 % Kia cee'd 319 980 Kč 299 980 Kč -6 % 299 980 Kč 0 % Mazda 2 274 900 Kč 315 900 Kč +15 % 315 900 Kč 0 % Mazda 3 375 900 Kč 383 900 Kč +2 % 383 900 Kč 0 % Mazda 6 Wagon 667 900 Kč 670 900 Kč +0,4 % 670 900 Kč 0 % Mercedes-Benz třídy A 534 820 Kč 537 240 Kč +0,5 % 542 080 Kč +1 % Mercedes-Benz třídy B 555 000 Kč 555 000 Kč 0 % 560 000 Kč +1 % Mitsubishi Lancer 318 750 Kč 343 750 Kč +8 % 353 750 Kč +3 % Mitsubishi ASX 369 000 Kč 385 000 Kč +4 % 385 000 Kč 0 % Nissan Micra 194 900 Kč 199 900 Kč +3 % 249 000 Kč +25 % Nissan X-Trail 563 900 Kč 515 500 Kč -9 % 522 400 Kč +1 % Opel Corsa 219 900 Kč 247 900 Kč +13 % 236 900 Kč -4 % Opel Meriva 264 900 Kč 271 900 Kč +3 % 271 900 Kč 0 % Opel Astra 319 900 Kč 329 900 Kč +3 % 329 900 Kč 0 % Opel Astra Sports Tourer 344 900 Kč 354 900 Kč +3 % 354 900 Kč 0 % Peugeot 108 233 900 Kč 240 000 Kč +3 % 235 000 Kč -2 % Peugeot 208 245 000 Kč 280 000 Kč +14 % 273 000 Kč -2 % Peugeot 308 310 000 Kč 340 000 Kč +10 % 375 000 Kč +10 % Peugeot 308 SW 390 000 Kč 415 000 Kč +6 % 385 000 Kč -7 % Renault Twingo 214 900 Kč 215 900 Kč +0,5 % 215 900 Kč 0 % Renault Clio 229 900 Kč 239 900 Kč +4 % 229 900 Kč -4 % Renault Mégane 299 900 Kč 339 900 Kč +13 % 319 900 Kč -6 % Renault Mégane Grandtour 339 900 Kč 369 900 Kč +9 % 349 900 Kč -5 % Renault Captur 309 900 Kč 309 900 Kč 0 % 304 900 Kč -2 % Renault Scénic 404 900 Kč 449 900 Kč +11 % 429 900 Kč -4 % Seat Mii 201 900 Kč 208 900 Kč +4 % 210 900 Kč +1 % Seat Ibiza 264 900 Kč 277 900 Kč +5 % 279 900 Kč +1 % Seat Toledo 291 900 Kč 291 900 Kč 0 % 299 900 Kč +3 % Seat Leon 307 900 Kč 316 900 Kč +3 % 335 900 Kč +6 % Subaru XV 589 000 Kč 549 000 Kč -7 % 549 000 Kč 0 % Subaru Forester 569 000 Kč 699 000 Kč +23 % 699 000 Kč 0 % Subaru Levorq 759 000 Kč 724 000 Kč -5 % 724 000 Kč 0 % Suzuki Swift 236 900 Kč 249 900 Kč +6 % 264 900 Kč +6 % Suzuki S-Cross 359 900 Kč 409 900 Kč +14 % 409 900 Kč 0 % Škoda Citigo 197 200 Kč 197 200 Kč 0 % 197 900 Kč +0,4 % Škoda Fabia 239 900 Kč 241 900 Kč +1 % 243 900 Kč +0,8 % Škoda Fabia Combi 267 900 Kč 271 900 Kč +1,5 % 273 900 Kč +0,7 % Škoda Rapid Spaceback 308 900 Kč 309 900 Kč +0,3 % 299 900 Kč -3 % Škoda Rapid 313 900 Kč 314 900 Kč +0,3 % 307 900 Kč -2 % Škoda Octavia 354 900 Kč 407 900 Kč +15 % 417 900 Kč +3 % Škoda Octavia Combi 384 900 Kč 437 900 Kč +14 % 447 900 Kč +2 % Škoda Kodiaq 677 900 Kč 677 900 Kč 0 % 702 900 Kč +4 % Škoda Superb 614 900 Kč 630 900 Kč +3 % 656 900 Kč +4 % Toyota Aygo 219 900 Kč 219 900 Kč 0 % 219 900 Kč 0 % Toyota Yaris 259 900 Kč 281 900 Kč +9 % 277 900 Kč -1 % Toyota Auris 365 900 Kč 384 900 Kč +5 % 393 900 Kč +2 % Toyota RAV4 594 900 Kč 614 900 Kč +3 % 634 900 Kč +3 % VW Up 225 900 Kč 219 900 Kč -3 % 221 900 Kč +1 % VW Polo 246 900 Kč 314 900 Kč +28 % 292 900 Kč -7 % VW Golf 372 900 Kč 372 900 Kč 0 % 414 900 Kč +11 % VW Golf Variant 402 900 Kč 402 900 Kč 0 % 444 900 Kč +10 % VW Passat 655 900 Kč 664 900 Kč +1 % 679 900 Kč +2 % VW Passat Variant 680 900 Kč 689 900 Kč +1 % 704 900 Kč +2 % VW Touran 555 900 Kč 565 900 Kč +2 % 596 900 Kč +6 %

Toyota

Fantastický rok prožila Toyota, prodeje zvedla o 46 % a vrátila se tím do desítky nejprodávanějších značek Česka (8328 aut). Jak ukazuje tabulka na předchozí dvoustraně, pomohla k tomu i docela stabilní cenová politika. Cena malého yarise o dva tisíce klesla, u většího aurise lehce stoupla.

Z tohoto trendu výrazně vystupuje model RAV4, který ve verzi modelového roku 2018 zvedl ceny až o 25.000 Kč. Základ nyní stojí o dvacet tisíc víc než před rokem a o čtyřicet tisíc než před dvěma. Bavíme se o verzi 2.0 D-4D Live za 634.900 korun, luxusní výbava Executive naopak zlevnila o 30.000 až 88.000 korun.

Nissan

Největší skokan z druhé desítky žebříčku značek (prodeje +26 %) a podobný případ jako Kia: loni představil Nissan novou micru, což přineslo výrazné zdražení z jedné z nejnižších cen za nové auto z předloňských 194.900 Kč a loňských 199.900 Kč na 259.000 za novinku. Na přelomu roku Nissan sáhl k první úpravě, cenu snížil o deset tisíc. Za 249.000 Kč dostanete auto vybavené třeba autonomním nouzovým brzděním nebo diodovým denním svícením.

To avantgardní juke v lednu 2018 plošně zdražil o pět tisíc, stále se ale vejde pod magickou hranici tři sta tisíc. S motorem 1.6 69 kW a výbavou Visia vyjde na 299.900 korun, a to se bavíme ve standardu o prvcích jako audio, dálkový centrál a podobně.

Citroën

Hned za Nissanem skončil v žebříčku Citroën a v našem přehledu ho zmiňujeme hlavně kvůli malému modelu C3, který ještě před rokem vyšel na 244.900 Kč, nyní už jen na 220.000 Kč, což znamená 10 % z ceny dolů. Stojí za tím akce takzvaného ekologického bonusu, na jehož uplatnění ale není potřeba přenechání starého vozu. Základní výbava Live nemá klimatizaci ani rádio, zato třeba takové prvky jako rozpoznávání dopravních značek s rychlostním omezením, varování před opuštěním jízdního pruhu nebo tempomat s omezovačem rychlosti.

Honda

Značku ze třetí desítky prodejů v Česku zmiňujeme hlavně kvůli největšímu pádu ceny ve srovnání s lednem 2017: model Civic, který testujeme o pár stránek dál, zlevnil meziročně o 60.000 Kč. Snížení cen se dočkal i menší jazz. Po modernizaci, která přinesla nový motor 1.5 i-VTEC 96 kW i výbavu, začíná nyní na 339.900 Kč – nižší ceně než předchůdce (364.900 Kč). To se ale bavíme o základní zážehové třináctistovce i-VTEC 75 kW. Výbava Trend obsahuje systém nouzového brzdění, tempomat, dešťový a světelný senzor, klimatizaci, rádio s MP3, Bluetooth, multifunkční volant nebo LED denní svícení. I tak jde stále o jedno z nejdražších malých aut v Česku.