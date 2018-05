Jak bude vypadat budoucnost Bentley? Mulsanne může nahradit elektromobil

Po předloňském rozšíření nabídky o SUV Bentley letos zahajuje mezigenerační výměnu své modelové řady. Jako první přišla řada na kupé Continental GT , které se po loňské premiéře začíná letos prodávat. Následovat budou kabriolet Continental GTC a sedan Flying Spur, naopak na nástupce Mulsanne si ještě počkáme, minimálně do začátku příštího desetiletí.

Nové generace kabrioletu Continental GTC se dočkáme ještě letos, přičemž není žádným velkým překvapením, že bude navazovat na nový Continental GT. To bude znamenat křivky inspirované povedenou studií EXP 10 Speed 6 nebo natažený rozvor pro větší kabinu, lišit se bude hlavně záď, aby pojala skládací střechu. Kupé debutovalo s dvanáctiválcem o výkonu 467 kW, který by mělo dostat i kabrio. Do budoucna se ale počítá také s vidlicovým osmiválcem a šestiválcovým hybridem.

Rok 2019 pak bude ve znamení nového Flying Spur. Ten se ještě více odliší od výchozího Continentalu GT (však už to od roku 2014 není Continental Flying Spur, ale jen Flying Spur), a to přestože s ním nadále bude sdílet svoji platformu. Očekávat máme hlavně výraznější tvary a ostřejší linky.

Nabídka motorů však bude shodná jako u Continentalu GT, respektive Continentalu GTC, což bude znamenat již zmíněný šestilitrový dvanáctiválec, čtyřlitrový osmiválec a plug-in hybrid původem z dílny Porsche využívající vidlicový šestiválec. Počítá se i s vrcholnou variantou Speed.

Právě Flying Spur je zatím poslední potvrzenou novinkou značky, vzdálenější plány se přehodnocují po letošním příchodu Adriana Hallmarka na pozici předsedy představenstva značky, který v únoru v této funkci nahradil Wolfganga Dürheimera.

Nový šéf může mít jiný názor na zvažovanou další modelovou řadu, která by doplnila Continental, Flying Spur, Bentaygu a Mulsanne. Preferovanou volbou byl doposud sportovně laděný čtyřdveřový elektromobil využívající novou architekturu J1 z dílny Porsche, která bude debutovat v sériovém Porsche Mission E . Hallmarkův předchůdce měl ale na stole ještě dvě možnosti expanze portfolia – sporťák vycházející z konceptu EXP 10 Speed 6 nebo SUV menší než Bentayga, a tak není vyloučeno, že nový předseda představenstva raději ukáže na některý z těchto projektů.

Hallmark, který k Bentley přišel od Jaguar Land Roveru, bude rozhodovat také o podobě nástupce Mulsanne. Ten sice přijde až po roce 2020, přesto britský výrobce už řeší, jaká bude jeho podoba. Zatím je vlastně jisté jen to, že nová vlajková loď přijde, a to přestože Mulsanne nedosáhlo takové slávy jako konkurenční Rolls-Royce Phantom. Luxusní výrobce si zkrátka takový model zaslouží.

Možným řešením, jak přilákat zákazníky, je přerod v elektromobil. Osmiválec Mulsannu o objemu 6,75 litru má sice charakteru na rozdávání, v době stále přísnějších emisních norem ale působí jak dinosaurus, a tak je možné, že se s ním budeme muset rozloučit. Elektrický motor by navíc pro vlajkovou loď dával smysl – snížil by flotilové emise a jeho tichý pohon i slušná síla by se k limuzíně beztak hodily.