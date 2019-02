Jak vzniká model auta? Na jedno sedmimístné SUV je spotřebováno 5000 kg hlíny

I když je pokrok nezastavitelný a automobilky dnes mohou využít pokročilou virtuální realitu se 4K brýlemi, stále dávají přednost letitému modelování aut ze syntetické hlíny. Tímto způsobem vdechují život počítačovým malůvkám a ladí tak možné podoby sériového auta.

Jedním takovým „automobilovým sochařem“ je i Carlos Acros, jenž pracuje pro španělskou značku Seat. A tvoření modelů je podle něj nesmírně důležité.říká modelář.

Acros se tvorbě takových děl věnuje téměř dvacet let a pochvaluje si, že jeho práce je každý den jiná. Kromě manuální zručnosti prý vyžaduje i naučení mysli převádět do reality to, co vnímá ve 2D. Během modelování tak nesleduje jen křivky auta, ale třeba i stíny či vzájemné působení linií.

Modelářskou hlínu je třeba zahřát na 60 °C, aby změkla a bylo možné s ní pracovat. Materiál je všestranně využitelný, avšak rychle chladne, takže modeláři nemají příliš času nazbyt. Posledním dílem Carlose je model Seatu Tarraco . Tedy nestavěl jej sám, celkem šlo o tým čtyř modelářů, kteří v průběhu dvou měsíců práce vypotřebovali 5000 kilogramů hlíny.

Tvůrce říká, že hliněný model by se mohl měnit do nekonečna, ale v jisté fázi musí přijít „zmrazení“ designu, což je finální podoba určená k sériové výrobě. Model v takové fázi vypadá jako skutečná auta, má kompletní lak, ale třeba i masku chladiče či světlomety. Dokonce i okna jsou ze skla, ale dveře otevřít nejdou.dodává Carlos.