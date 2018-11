Jízdní dojmy s Cuprou Ateca: Jaká je první vlaštovka nové sportovní značky?  

Koncem února letošního roku představila španělská automobilka Seat novou značku Cupra , která se orientuje na sportovně laděné modely. Už při odhalení brandu jsme věděli, že jako první dorazí Cupra Ateca – nejostřejší varianta nedostatkového zboží z Kvasin, která jako první začne budovat image nové značky a stane se předjezdcem dalších, někdy i vlastních modelů Cupry.

Je svá

Rysy kompaktního SUV Seatu nová Cupra Ateca určitě nezapře, přesto při prvním setkání chvilku trvá, než si zvyknete. Novinka se nevyznačuje jen jiným logem, které v měděné podobě nahrazuje symbol Seatu všude po voze. Jiná je i voštinová mřížka či černé lakování detailů, kupříkladu vnějších zpětných zrcátek a rámečků oken. Možná se podivíte, proč na voze najdeme jen nápisy Cupra, nikoliv Ateca. Zástupci projektu se tak rozhodli, protože jde o první želízko v ohni a chtějí, aby byla Cupra co nejvíce vidět.

To ale není všechno. Cupra Ateca dostala i dvě dvojité koncovky výfuku. Navíc může být posazena na devatenáctipalcových kolech a dostat vyspělejší brzdy Brembo, to už se ale bavíme o příplatkových položkách. Třešničkou na dortu je světlá výška snížená o 10 milimetrů, aby byly jízdní vlastnosti crossoveru o kousek blíže sportování.

Zatímco v bílé barvě si mě Cupra Ateca příliš nezískala, šedé či červené exempláře se mi líbí moc. Přiznám své obavy při odhalení prvních oficiálních snímků. Bál jsem se, že detaily odlišující ostrou Atecu od té běžné budou působit až příliš „domácky“, zkrátka jako z internetu objednaný tuning za pár peněz. První setkání mě ale nakonec přesvědčilo o opaku, naživo to celé vypadá podstatně lépe a uceleně.

Osobně se už brzy budete moci přesvědčit i vy, Cupra bude mít vlastní místo u vybraných dealerů Seatu. V celé Evropě se bavíme o 277 showroomech, u nás jich má být okolo pěti ve velkých městech tak, abyste to neměli vyloženě daleko z žádného konce republiky.

Odlišnosti najdeme i v interiéru, který se vyznačuje sedačkami čalouněnými alcantarou, stejný materiál najdeme i na výplních dveří. Sportovnější je volant, hlavice voliče automatické převodovky a nechybí ani hliníkové pedály. Jinak je ale pracoviště řidiče jednoduché a ergonomicky skvěle vyřešené, tedy přesně takové, jaké si jej pamatuji z dlouhodobě testované Atecy. Cupra Ateca je vybavena i digitálním přístrojovým štítem.

Sezení je opravdu pohodlné, má i výrazné boční vedení a použitý materiál je ideální pro ostřejší řezání zatáček, což má ostatně Cupra Ateca v popisu práce. Palubovka i okolní plasty jsou měkčené, takže za celkové zpracování si interiér zaslouží jedničku s hvězdičkou.

Výtku bych si dovolil snad jen k infotainmentu. Má osm palců a navigaci ve standardu, ve srovnání s „obyčejnou“ Atecou však nejde o nijak inovované řešení, tudíž kvalita obrazu za konkurencí s cenovkou nad milionem korun už docela zaostává. Škoda, jedno modernější, byť třeba příplatkové řešení by Cupra nabídnou mohla. Ale třeba se dočkáme v modelech, které budou následovat...

Jediná konfigurace

Jestli chcete zkusit něco netradičního a Cupra Ateca vám padla do oka, odpadají vám starosti s výběrem motorizace. Vůz totiž přijede s jedinou konfigurací: dvoulitrovým TSI o výkonu 221 kW (300 k) a 400 newtonmetry točivého momentu. Jednotka se páruje výhradně se sedmistupňovou samočinnou převodovkou DSG a pohonem všech kol 4Drive. Motor je kvůli zpřísňujícím se emisním normám vybaven filtrem pevných částic a auto na stovku rozpohybuje za 5,2 sekundy, přičemž pokračovat může na maximální rychlost až 247 km/h. Měřící cyklus WLTP predikuje spotřebu od 8,5 do 8,9 l na sto kilometrů.

Cupra Ateca - podrobná technická data Motor 2.0 TSI Válce/ventily 4/4 Objem [cm3] 1984 Nejvyšší výkon [kW/min] 221/5300-6500 Nejvyšší točivý moment [N.m/min] 400/2000-5200 Nejvyšší rychlost [km/h] 247 Zrychlení 0-100 km/h [s] 5,2 Kombinovaná spotřeba WLTP [l/100 km] 8,5-8,9 Vnější rozměry [mm] 4376 x 1841 x 1611 Rozvor [mm] 2631 Objem palivové nádrže [l] 55 Objem zavazadlového prostoru [l] 485 Provozní hmotnost [kg] 1615 Celková hmotnost [kg] 2150

Papírově tedy slušné předpoklady, ale jak se těchto tři sta koníků chová v praxi? Nutno říct, že síla motoru opravdu nechybí. Když najedete na dálnici a sešlápnete plynový pedál k podlaze, stále cítíte dostatečnou rezervu pro pružné zrychlení a předjíždění. Sportovní Atece však chybí jedna věc, kterou připisuji právě zpřísňujícím se emisním normám. Je to absence výbušnosti a celkové ostrosti, kterou byste od takového auta čekali. I když na voliči jízdních režimů vyberete nejostřejší Cupru, nejsou reakce na sešlápnutí plynového pedálu tak hbité a nástup motoru je spíše lineární, než že by nabízel nějakou výkonnostní gradaci.

Převodovka s motorem spolupracuje statečně, kvalty sází s rozvahou, i když je pravda, že ani v nejostřejších režimech vás nenechá potrápit auto ve vyšším spektru otáček a přeřadí možná dříve, než by u auta s takovým charakterem bylo nutné. Z části to můžete kompenzovat manuálním řazením páčkami pod volantem, ani to ale nenechává celý proces vyloženě na vás a když se DSG něco nepozdává, nekompromisně zakročí.

Dvakrát škoda, protože ve všech ostatních jízdních směrech funguje Cupra Ateca na jedničku. Překvapí vás především podvozek. Už běžná Ateca platí mezi koncernovými sourozenci za auto s nejtužším a sportovnějším naladěním a Cupra to posunula ještě o kousek dále. Přesto jde stále o slušný kompromis, podvozek na osmnáctipalcových kolech není prkenný a v nesportovních režimech dělá z auta díky adaptivnímu nastavování společníka pro každodenní povinnosti.

Skvělé jsou i příplatkové brzdy Brembo s vrtanými kotouči vpředu, kterými byl náš testovaný exemplář taktéž osazen. Atecu jsme sice neždímali do morku kosti, ale při potřebě okamžitého zpomalení ze svižného tempa vždy zafungovaly na jedničku. Karoserie se navíc při jízdě stylem brzda-plyn v utáhlých zatáčkách nenaklání a mezi sportovně-užitkovými vozy tak nabídne sportovní chování nejen na oko. Možná by auto zasloužilo ještě tužší řízení s trochou více zpětné vazby, takhle je to ale zase atraktivní mix pro někoho, kdo s Cuprou Ateca nechce jen sportovat.

Dlužno dodat, že silničky v okolí Barcelony jsou hladké a ani zdaleka nepřipomínají české rozbité okresky. Naštěstí nemusíme na srovnání s tuzemskými podmínkami čekat dlouho. Cupra Ateca nám bude dělat společnost už příští týden během tradičního redakčního testu, kde budeme mít na seznámení se s ní podstatně více času. Svižnější tempo v katalánských serpentinách si vyžádalo spotřebu okolo jedenácti litrů, takové hodnotě bych ale nepřikládal příliš velkou váhu a počkal si až na obsáhlejší test, ve kterém přeci jen najezdíme více kilometrů v různých podmínkách.

A co bude dál?

Cupra Ateca se stává úvodní vlaštovkou zcela nové značky, ale co nás čeká dále? Do roku 2020 chystá Cupru Leon a Leon ST odvozených od nové generace Seatu Leon, dočkat se máme i crossoveru se stylem kupé , jenž se nám už ukázal na uniklé fotografii a prý bude proporčně ještě větší než Ateca. Navíc má jít o první model z vlastní produkce Cupry, protože jak už víme, značka nechce stavět jen přebrandované Seaty. A pokud by vám ani tento výčet nestačil, ještě před těmito novinkami má dorazit jeden speciální model, o kterém jsme se ale žádné další podrobnosti nedozvěděli. Máme se tedy na co těšit!