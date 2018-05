Ken Block znovu v akci! V hlavní roli Ford Escort Cosworth

Kena Blocka asi není třeba představovat. Jeho Gymkhanu už viděl takřka celý svět, ať už šlo o některou z prvních s driftujícím Subaru Impreza WRX STI, nebo o tu poslední, kde se s přemotorovaným Fordem Mustang '65 4x4 žene vstříc legendárnímu Pikes Peaku.

Zhruba před půl rokem pak Block představil nový přírůstek do své stáje. Stal se jím Ford Escort RS Cosworth. Teprve před dvěma týdny pak bylo odhaleno konečné „válečné zbarvení“ jeho nové hračky. A hned několik dnů na to se poprvé zúčastnil ostrého závodu - Oregon Trail Rally.

A jak že dopadl? Dokončil, to je důležité podotknout; nebývá to u něj totiž vždy zvykem. Kupodivu spolu se svým spolujezdcem Alexem Gelsominem obsadili celkové třetí místo. Za to mu patří obdiv, protože překonat ho dokázala jen dvě nová Subaru WRX STI. A to je na více než čtvrt století staré auto slušný výsledek, nemyslíte?

Pokud se i vy chcete nechat vtáhnout do rallyové atmosféry plné prachu, kamení, skoků, smyků a dalších náležitostí, které k rallye prostě patří, rozhodně si nenechte ujít přiložené video.