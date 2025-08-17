Volkswagen a čínský Xpeng rozšiřují spolupráci. Teď se zaměří na spalováky
Největší evropská automobilka s čínskou značkou Xpeng spolupracuje zejména na elektromobilech. Teď se ovšem jejich společný vývoj zaměří na modely se spalovacími motory.
Čínské automobilky trochu záměrně přeskočily fázi moderních spalovacích motorů a zaměřily se primárně na elektromobily, v kterých patří na špičku. Přesto ani jejich vozy nejsou bezchybné, často totiž mají například vyšší spotřebu než tesly nebo evropská či korejská konkurence. I tak ale Číňané určují trendy a směr, kterým se lokálně bezemisní auta minimálně v následujících letech vydají.
I proto zahraniční výrobci s těmi čínskými spolupracují stále častěji, ještě před patnácti lety to přitom bylo spíše naopak.
Volkswagen před dvěma lety navázal vztahy s mladou značkou Xpeng (ta nově působí i v Česku), s níž vyvíjí elektrické vozy primárně pro čínský trh. Nyní se ovšem obě automobilky zaměří i na spalovací motory, s kterými mají Němci zkušenosti desítky let.
Oba výrobci pracují na tzv. architektuře E/E (electrical/electronic architecture) s názvem CEA, jež v sobě zahrnuje konvergenci elektronického hardwaru, síťové komunikace, softwarových aplikací a kabeláže do jednoho integrovaného systému, který řídí stále rostoucí počet funkcí vozidla v oblastech ovládání, zabezpečení, infotainmentu, aktivní bezpečnosti a dalších funkcí pro uživatelský komfort, pohodlí a konektivitu.
Celý tenhle ekosystém měl být původně integrován do platformy CMP pro dostupnější elektromobily výhradně pro čínský trh. Nedávno se však dohoda rozšířila i na nám známý základ MEB, který využívají Volkswageny ID.
A nejnověji platí, že zmíněná architektura zamíří i do nových aut se spalovacími motory a plug-in hybridním pohonem, což Volkswagenu rozšíří možnosti integrace pokročilého softwaru do většího množství aut. Právě software je i díky elektromobilitě stále významnější součástí automobilů, přičemž nefunkční, nestabilní či uživatelsky nepřívětivé palubní rozhraní bývá bolístkou stále většího množství zavedených výrobců aut.
Ostatně i Volkswagen s tím má poměrně čerstvé zkušenosti. Spousta z nás si vybaví třeba problémy s multimédii v modelu Golf osmé generace po jeho představení. Trable německý koncern zažil také u svých elektromobilů. I proto ostatně Volkswagen s Číňany spolupráci navázal.
Rozšíření integrace elektronické platformy i do aut na fosilní paliva ukazuje, že motory s vnitřním spalováním nejsou odsouzené ani v Číně, která je největším trhem pro automobily i elektromobily na světě.
Zdroj: Xiaopeng.com a Electrive, video: Xpeng, foto: Xpeng