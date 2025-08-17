Dacia Duster 1.6 Hybrid vs. Opel Frontera Hybrid 1.2 Turbo – Když na ceně záleží
Se zdražováním všech automobilů mnoho zákazníků upírá pozornost na levnější a jednodušší stroje. Mezi SUV je to například Dacia Duster, do jejíž výsostných vod nyní vstoupil nový Opel Frontera.
Dojem, cena, prostor
Nejvíce rostoucím segmentem osobních automobilů jsou již několik let různé crossovery a SUV. Na pomezí malých a středně velkých vozů patří mezi nejúspěšnější Dacia Duster, která ve svých počátcích bodovala hlavně bytelnou konstrukcí, praktičností a nízkou pořizovací cenou. V aktuální, třetí generaci přichází i s moderním hybridním pohonem či bohatou výbavou a už se nespoléhá jen na cenu. Ani proto nepřekvapí, že se podobnou cestou vydávají i další značky. Na trhu se tak objevilo hned několik podobně velkých SUV, která jsou i s hybridním pohonem a automatem dokonce levnější. Patří mezi ně i letošní horká novinka Opel Frontera, nahrazující úspěšný crossland. Na zajímavou cenu se opel dostal i díky sdílené platformě Smart Car, maximálnímu zjednodušení nabídky motorů a omezení prvků komfortní výbavy.
DOJEM
Zejména na designu je vidět, jaký pokrok značka Dacia za poslední dobu udělala. Před námi stojí nápaditý vůz, který i navzdory skromné délce 4343 mm působí jako pořádný kus auta. Může za to atraktivní silueta s vysokou přídí, dlouhou kapotou, malým vzpřímenějším čelním oknem, úzkým prosklením a masivními boky. Duster charakterizují i stoupající spodní linie bočních oken, kliky zadních dveří schované do sloupku nebo plastový panel za předním nárazníkem vyrobený z recyklovaného materiálu starkle. Hlavním designovým prvkem je přitom písmeno Y. Najdete je v zadních světlech i předních refl ektorech, které tvoří jednolitý celek s podlouhlou maskou a logem DC uprostřed. Ta spolu s masivním plastovým ochranným panelem a obřím nasávacím otvorem v nárazníku dává dusteru impozantní vzhled. Pocit pořádného vozidla máme i z opelu rovněž díky podobné siluetě s vyšší přídí a strmějšímu čelnímu oknu. Frontera ale nepůsobí tak terénně, protože podlaha je kvůli nižší světlé výšce blíž k vozovce. Jednolitá plná maska Vizor plynule přechází do světlometů a spolu s vystouplými lemy blatníků dává opelu bytelný výraz. Zádi dominují horizontálně rozdělená světla zasahující výrazně do boků a atraktivitu této části zajišťuje i velký nápis Frontera přes celé víko. Takže ani nevadí, že registrační značka je umístěná na nárazníku. Celkově je ale dacia zajímavější a nápaditější.
Tlak na cenu
V podobném duchu se nesou interiéry. Palubní deska dusteru působí fortelně a zároveň moderně, což dokládají digitální přístroje a vystouplá středová 10,1" obrazovka, kterou má hybrid ve standardu. Masu tvrdého šedého plastu opticky rozbíjí namodralý vodorovný panel s vyraženým názvem Duster před spolujezdcem. Hezkým prvkem jsou i vystouplé výdechy ventilace s motivem Y – do stejného písmene jsou vytvarovaná madla dveří. Líbí se nám zajímavý detail v podobě profi lové kresby dusteru v pravém spodním rohu čelního skla. I když Dacia uznává, že pro udržení příznivé ceny občas sáhne ke kompromisním řešením, na dusteru to ale vidět není.
