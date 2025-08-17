Barum Czech Rally Zlín v cíli: Kopecký s přehledem vyhrál a vede šampionát
Český jezdec Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) vyhrál Barum Czech Rallye Zlín, která je součástí mistrovství Evropy, ale současně to byl pátý podnik seriálu mistrovství České republiky. Třiačtyřicetiletý jezdec byl na této soutěži podvanácté nejrychlejší a před závěrečným podnikem mistrovství ČR vede domácím šampionát.
Třetí a závěrečný den soutěže bylo na programu šest rychlostních zkoušek včetně průjezdu legendárním úsekem Pindula. Účastníky soutěže čekalo v neděli celkem 100,90 měřemých kilometrů.
Rekordman prodloužil šňůru
Kopecký začal v neděli s náskokem 6,5 sekundy před irským pilotem Jonem Armstrongem (Ford Fiesta Rally3). Nejbližším soupeřem v národní klasifikaci byl na čtvrtém místě Rakušan Simon Wagner (Hyundai i20 N Rally2), který ztrácel 16,1 sekundy. Na úvodním průjezdu Pindulou byl Kopecký sice šestý, ale na největšího soupeře ztratil jen 0,2. Následující dvě rychlostní zkoušky však vyhrál a zvýšil svůj náskok na 16,1 sekundy a v domácím hodnocení měl k dobru půl minuty. Ve zbývajícím průběhu sice už žádnou erzetu nevyhrál, ale i tak se mohl radovat z vítězství s náskokem 10,7 sekundy.
Kopecký byl na zlínském podniku nejrychlejší potřinácté, ovšem v oficiálních statistikách má prvenství dvanáct. V roce 2004 zde totiž startoval s vozem Škoda Fabia WRC a podle tehdejších předpisů nebyly vozy WRC zařazeny do oficiální klasifikace. Další triumfy však Kopeckému nikdo nevezme - 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 a 2025. „V podstatě jsem jel na maximum. Určitě tam byly nějaké zatáčky, kde se dá jet trochu rychleji. V jedné z nich jsem byl trochu moc rychlý a vjel jsem bokem, ale naštěstí tam nic nebylo. Je to v pořádku. V závěru jsem trochu zvolnil, což byla chyba a občas jsem se nevešel do pár zatáček, ale jsme v cíli první a to se počítá. Je to rallye, kterou milujeme. Mám z auta i ze všech dobrý pocit. Když jsem byl mladší, byl jsem mnohokrát nervozní. Teď jsem se snažil užít si jízdu se spolujezdcem a tímto krásným autem. Barum rallye je součástí mého srdce,” zhodnotil Kopecký svůj úspěch.
Vydrželi tempo a radují se
Třicetiletý irský pilot Jon Armstrong (Ford Fiesta Rally2) udržel druhý den dobré tempo a jezdil vyrovnané časy ve špičce. „Bylo to trochu ošemetné, jen se snažil vyvážit svůj přístup. Myslím, že na začátku jsem ztratil trochu času a snažil jsem se útočit, abych dohnal ztrátu. Je v pořádku, že jsme jen trochu ztratili, vzhledem k tomu, že to nebyla perfektní jízda. Zvládli jsme to s dobrým tempem a je z toho pro nás dobrý výsledek,” vyprávěl spokojeně v cíli.
Druhým nejlepším českým jezdcem v cíli byl Erik Cais (Hyundai i20 N Rally2), který byl celkově pátý a v hodnocení mistrovství republiky je čtvrtý. “Myslím, že můžeme být spokojeni s tím, jaký jsme podali výkon. Nebudu lhát, jeli jsme na limitu a občas i za ním. Bojovali jsme s mnoha věcmi, ale myslím, že jsme podali dobrý výkon. Myslím, že můžu jít v klidu spát, více udělat nešlo,” zhodnotil Cais výsledek.
Když se nedaří, tak...
Letošní Barumka měla několik smolařů. Loňský vítěz Dominik Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) trefil v sobotu podle svých slov po vlastní chybě obrubník a po trojitém defektu musel odstoupit. V neděli se podle pravidel Super Rallye do soutěže vrátil, ale v závěrečné zkoušce havaroval a poškodil zadní část svého vozu.
Barumku nedokončil ani slovenský jezdec Ján Kundlák (Škoda Fabia RS Rally2), který se před startem soutěže dělil se Stříteským o šesté místo v hodnocení mistrovství republiky. Po sobotě byl desátý absolutně a šestý v národním hodnocení. Na druhé nedělní zkoušce však šel na kilometru 6,2 na křižovatce pozdě na brzdy. Zadní část vozu se svezla do příkopu a vůz šel přes střechu.
Konečné pořadí (po RZ13 z RZ13):
1. Kopecký, Hovorka (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 2:00:49,3; 2. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Fiesta Rally2) +10,7; 3. Mobellini, Lenziová (It./Škoda Fabia RS Rally2) +13,8; 4. Wagner, Ostlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) +30,3; 5. Cais, Trunkát (ČR/Hyundai i20 N Rally2) +59,3; 6. Mareš, Bucha (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) +1:04,1; 7. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +1:08,0; 8. Březík, Krajča (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +1:23,8; 9. Matulka, Syty (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +2:29,7; 10. Johansson, Grönwall (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +4:41,0; 11. Pech, Uhel (ČR/Citroën C3 Rally2) +4:44,0; 12. Vlček, Kunst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +6:54,8; 13. Kowalczyk, Hryniuk (ČR/Renault Clio Rally3) +11:47,3; 14. Biedrzynski, Fiolek (Pol./Hyundai i20 N Rally2) +12:19,8; 15. Coleman, Moore (Irl./Ford Fiesta Rally3) +12:31,1; 16. Kurka, Vajík (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +12:48,2; 17. Rahil, Smith (Irl./Lancia Ypsilon Rally4 HF) +13:16,3; 18. Tomek, Baďura (ČR/Škoda Fabia Rally2 evo) +13:34,1; 19. Nordstrand, Listerud (Nor./Opel Corsa Rally4) +13:52,1; 20. Polášek, Omelka (ČR/Ford Fiesta Rally3) +14:22,9.
Pořadí mistrovství ČR (po 5 z 6 soutěží):
1. Kopecký 265 bodů, 2. Wagner 236; 3. Mareš 221,5; 4. Cais 193,5; 5. Březík 139,5; 6. Kundlák (Slov./Škoda Fabia RS Rally2) 105; 7. Stříteský (Škoda Fabia RS Rally2) 100; 8. Cvrček (Škoda Fabia RS Rally2) 79; 9. Pech 67; 10. Kohn (Škoda Fabia RS Rally2) 53.