Jízdní dojmy s Kiou ProCeed: Po strop vybavená a jízdně příjemná stylovka

Obdobně jako Hyundai se i sesterská Kia vytasila se třetí karosářskou variantou jednoho ze svých klíčových modelů. Zatímco i30 koupíte vedle hatchbacku a kombi také coby zajímavě tvarovaný liftback, Kia vsadila na karoserii typu shooting brake, tedy atraktivně střižený kombík se svažující se zádí. Ten navíc dostal dobře známé jméno, jen drobně zredukované: z pro_ceedu je nyní ProCeed! Vůz jsme si již prohlédli při statické premiéře , tentokrát přišla řada na jízdní dojmy.

Je to fakt stylovka

Už z prvního setkání na statické prezentaci jsem si z tohoto auta odnášel hodně pozitivní dojmy. Nízká karoserie se svažující se střechou, široká záď s linkou pojící zadní světla či pro Kiu typicky tvarovaná příď s tygřím nosem. Těžko se hledá úhel, ze kterého auto nevypadá dobře. Snad jen při přímém pohledu na záď se už může zdát, že má vůz lehčí nadváhu. Osobně by se mi líbilo i to, kdyby linka mezi svítilnami tvořila jeden celek, v případě ProCeedu je totiž uprostřed rozdělena. No a ty falešné koncovky výfuku jsou nešvar, na který si asi pomalu musíme zvyknout…

Technicky vychází třetí karosářská verze Ceedu z kombíku, oba vozy jsou posazeny na architektuře K2. Stejná je hodnota šířky (1800 mm) a rozvoru (2650 mm), co do délky má ProCeed navrch o pět milimetrů. Největší rozdíl tak zaznamenáváme u výšky, která je v případě novinky o 43 mm nižší. Kromě nízké siluety tomu pomohla i o deset milimetrů snížená světlá výška.

Stylovější provedení zádě si také ukrojilo část zavazadelníku, avšak ne tolik. Hodnoty hovoří o 594 vs. 625 litrech ve prospěch kombíku. Oba vozy sice vypadají hodně podobně, ale nenechte se zmást. Shodná je totiž jen kapota a přední blatníky, jinak jde o zcela jiné auto.

Kia ProCeed – srovnání s dalšími karosářskými variantami Model Ceed Ceed SW ProCeed Karoserie 5dveřový hatchback kombi shooting brake Délka (mm) 4310 (4325*) 4600 (4605*) 4605 Šířka (mm) 1800 1800 1800 Výška (mm) 1447 (1442*) 1465 (1460*) 1422 Rozvor (mm) 2650 2650 2650 Objem zavazadelníku (l) 395/1291 625/1694 594/1545 *U verzí GT Line/GT

Atraktivně tvarovaný ProCeed navíc koupíte jen ve výbavových liniích GT Line a GT, takže coby nějaké holátko jej na silnicích nepotkáte. První stupeň zahrnuje sedmnáctipalcová kola z lehkých slitin, automatickou dvouzónovou klimatizaci, diodové světlomety vpředu i vzadu, mlhovky, polokožená sedadla, osmipalcový infotainment s navigací, audio JBL či vyhřívaná přední a zadní sedadla, volant a čelní sklo. Verze GT dostává o palec větší obutí, elektricky nastavitelné sedačky, čalounění kombinující kůži a alcantaru, sledování mrtvého úhlu, čtení dopravních omezení či automatický parkovací asistent.

Změny uvnitř už tak zásadní nejsou, ve srovnání s klasickým Ceedem si všímáme třeba černé stropnice, kovových lišt či sportovního volantu se zploštělou spodní částí. Pracoviště řidiče je útulné, takže se rychle zabydlíte. Příjemné materiály napříč celou kabinou rozbíjí snad jen tvrdý plast ve spodní části palubovky. Tady by asi ničemu až tak nevadil, ale jezdíte-li s pravým kolenem opřeným o středovou konzolu, na dlouhých cestách počítejte s otlačeninami.

Svažující se střecha překvapivě neukrojila tolik prostoru uvnitř, takže se sám za sebe s výškou 176 cm posadím a stále mi zůstává několikacentimetrová rezerva před koleny i nad hlavou. Trable budou mít až cestující s výškou ke dvěma metrům, kterým bude nad hlavou těsněji a vzhledem k nízké stavbě karoserie musí počítat i s omezeným nástupním prostorem. To je holt daň za krásu.

Sportovní nejen naoko

Zatímco jinde ve světě koupíte ProCeed také s turbodieselem či litrovým tříválcem, pro český trh jsou vyhrazeny benzinové čtyřválce 1.4 T-GDI a 1.6 T-GDI. Čtrnáctistovka disponuje výkonem 103 kW a 242 newtonmetry točivého momentu, silnější jedna-šestka poskytuje výkon 150 kW a točivý moment 265 N.m. Oba motory lze kombinovat se šestistupňovou manuální převodovkou, případně sedmistupňovou samočinnou dvouspojkou.

Jako první jsme vyzkoušeli silnější pohonnou jednotku s automatem a nutno říct, že na takové kombinaci se jen těžko hledají chyby. Motor má tichý a kultivovaný chod, až při sešlápnutí plynového pedálu k podlaze se akustika pohonného ústrojí projeví. Automat nechá motor při svižné jízdě klidně vytočit do vyšších pater otáček, aniž byste zvolili sportovní režim jízdy, přičemž maximum výkonu je k dispozici v pěti a půl tisících. Převodovce opravdu není moc co vytknout, řadí s rozmyslem a hladce. K dispozici jsou i pádla pod volantem pro sekvenční řazení, tady ale spolupráce poněkud pokulhávala, protože převodovka na pokyn rukou někdy vůbec nezareagovala.

Motor s objemem 1,6 litru je kombinován výhradně s výbavou GT, což s sebou přináší již ve standardu osmnáctipalcová kola. Podvozek má vpředu vzpěry McPherson a vzadu víceprvkové zavěšení a na hladkých silničkách funguje velmi dobře. Trápit vás bude spíše aerodynamický svist kolem zrcátek a ve vyšších rychlostech také valivý hluk od kol. Na rozbitějších úsecích už se harmonie malinko zhoršuje a občas cítíte nějaké to kopnutí od spodní části.

Video

Celkově je podvozek naladěný na tužší notu. To byl ostatně cíl inženýrů, kteří chtěli, aby jízdní vlastnosti co nejvíce korespondovaly s atraktivním vzhledem vozu. Základní ProCeed má zadní pružiny o 22 % tužší, ProCeed GT dokonce o 44 % vzadu a 13 % vpředu. Přepracování se dočkal i elektromechanický posilovač řízení, vše pod dohledem Alberta Biermanna, pod jehož taktovkou vznikl i opěvovaný hot-hatch Hyundai i30 N

A celkově jde o hodně povedený balíček, auto je v zatáčkách nesmírně jisté, karoserie se výrazně nenaklání a řízení dokonce dává řidiči nějakou tu zpětnou vazbu. ProCeed sice není čistokrevným sportovním náčiním, ale jízdně k němu má mnohonásobně blíže než klasické kombíky. Nepřesvědčili jsme se o tom jen v serpentinách v okolí Barcelony, ale i na závodním okruhu Castellolí, kde jsme vůz mohli potrápit na limitu. S jedna-šestkou nečekejte žádné adrenalinové jízdy, při výjezdech do táhlých stoupání pocítíte, že potenciál motoru není nekonečný. Avšak Kia dobře věděla, proč nás sem vzít, právě podvozek a řízení se tu totiž ukazují v tom nejlepším světle.

V průběhu mezinárodních jízd jsme samozřejmě nezapomněli ani na šestistupňovou manuální převodovku. Má tak akorát dlouhé dráhy a kulisu, ve které probíhá střídání jednotlivých kvaltů opravdu přesně. Takovému manuálu není moc co vytknout, zanechal ve mně dobrý dojem obdobně jako moderní Hondy.

To čtrnáctistovka je pro tuzemské zájemce sice „jen“ vstupní motorizací, ale krátké dostaveníčko s ní ukázalo, že ani tenhle motor se nemá za co stydět. Spolupráce s automatem funguje skvěle jako u silnějšího motoru a pocitově není v reálu výkonnostní rozdíl velký tolik jako na papíře. Navíc k tomu připočtěme i to, že se motor pojí s výbavou GT Line, což mimo jiné znamená i možnost sedmnáctipalcových kol. Na nich je podvozek ještě o něco pohodlnější a v našlapané výbavě vám nic zásadního nechybí.

Závěr

Kia ProCeed je opravdu povedené auto, pro které byste aktuálně v daném segmentu jen těžko hledali konkurenci. Tu byste našli až v podobě CLA Shooting Brake, to už se ale bavíme o jiné cenové kategorii. Pokud však hledáte stylové praktické auto s rozumnou cenovkou, bohatou výbavou a slušnými jízdními vlastnosti, může být ProCeed ideální volbou. Neutratíte balík a máte jistotu, že pozornosti kolemjdoucích tohle auto neunikne. Ještě dodejme, že ProCeed se vyrábí již od loňského podzimu v Žilině, takže jeden exemplář na tradiční redakční test lze v naší garáži očekávat co nevidět.