Kia ProCeed poprvé naživo: Líbivý shooting brake jde proti stádu

S novou Kiou Ceed už se známe vcelku dobře. Po únorovém statickém odhalení hatchbacku nás automobilka na ženevském výstavišti seznámila i s kombíkem (SW) a nedávno jsme novou generaci mohli vyzkoušet v rámci mezinárodních jízd v okolí portugalského Fara. Jenže tu byla ještě jedna nerozluštěná záležitost – třetí karosářská varianta, jejíž předobraz tvořil koncept ProCeed představený loni ve Frankfurtu. A na ni přišla řada nyní!

Kia pod jménem ProCeed (dříve trochu nešťastně pro_cee’d) uváděla v předchozích generacích sportovnější variantu klasického Ceedu s jedním párem dveří. Není tajemstvím, že prodejně nešlo o žádný trhák, tudíž toto provedení z nabídky značky zmizelo o něco dříve. Kia se však nechtěla vzdát sympatického a zažitého názvu, proto vymýšlela, co dál. A v době, kdy se drtivá většina konkurence soustředí na SUV a crossovery všeho druhu, přišla s unikátním projektem. Podtržítko a apostrof jsou minulostí, auto se teď jmenuje jednoduše ProCeed a je to nepřehlédnutelný shooting brake!

Dobrá práce!

Statické odhalení v Barceloně jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít. Už při příjezdu jsme si všimli, že shooting brake nebude v jednom malebném katalánském přístavišti jedinou odhalenou novinkou. Schovaný pod plachtou tu totiž vedle „kombi-kupé“ stál ještě jeden menší kousek, konkrétně Ceed hatchback v novém provedení GT. K němu se ale dostaneme později.

Nejprve shooting brake, který se na premiéře ukázal ve dvou exemplářích. Jeden červený byl schován venku pod plachtou, druhý bílý pak v jednom z doků zakrýval celý kontejner. Ten se krátce po zahájení oficiální tiskovky zvedl a představil tak automobilovému světu nový přírůstek. A nutno říct, že můj první dojem byl velice pozitivní.

Nepostavíte-li kombík hned vedle, zepředu se rozdíly nebudou hledat snadno. Automobilka ovšem zdůrazňuje, že ProCeed je značně přepracovaný, vždyť s klasickým Ceedem sdílí jen kapotu a přední blatníky. Vše ostatní je jiné, včetně sklonu sloupků A či nárazníků. Nejvíce mě ovšem zajímal pohled z profilu a samotná záď. Z boku to autu opravdu sluší, zadní partie nechává vzpomenout na Porsche Panamera či některá SUV kupé z luxusnějších pater automobilového trhu. Stříbrné ploutve doprovázející svažující se střechu po stranách zůstaly po vzoru konceptu, jsou ale menší a už se do nich nevešlo označení GT. Prý kvůli tomu, že štítek by byl příliš malý.

Fólie maskovaných prototypů naznačovala, že ProCeed dostane sdružené zadní světlomety, které bude pojit vodorovná linka. A stalo se. Jde o osvěžující prvek, i když musím uznat, že z některých úhlů vypadalo auto i kvůli výraznému nárazníku a blatníkům poněkud baculatě. Víko zavazadlového prostoru pak zdobí ještě stříbrný nápis PROCEED pod logem uprostřed, což je stále oblíbenější designový prvek. Celkový dojem? Velmi dobrý!

A protože má být novinka stále tím nejzajímavějším a nejsportovnějším zbožím v nabídce modelové řady Ceed, bude se auto nabízet jen ve výbavových liniích GT Line a GT. Ono ruku na srdce, dokážete si představit atraktivní shooting brake coby nějaké holátko? Já tedy ne. Ve srovnání s kombíkem se měnily i rozměry. Nyní je auto s celkovou délkou 4605 mm o pět milimetrů delší a při výšce 1422 mm o citelných 43 mm nižší! Rozvor náprav 2650 mm zůstal zachován, jelikož ProCeed sedí na totožné architektuře K2. O pět milimetrů se snížila světlá výška, technici navíc vyladili pružiny a tlumiče tak, aby jízdní vlastnosti vylepšili v návaznosti na kabinu posunutou více dozadu. Na celý proces dohlížel Albert Biermann, otec opěvovaného hot-hatche Hyundai i30 N

Kia ProCeed – srovnání rozměrů s dalšími verzemi Ceedu Model ProCeed Ceed Ceed Sportswagon Délka (mm) 4605 4310 4600 Šířka (mm) 1800 1800 1800 Výška (mm) 1422 1447 1465 Rozvor (mm) 2650 2650 2650 Objem zavazadelníku (l) 594 395 625

Místa neubylo

Svažující se střecha si zejména v případě SUV-kupé často ukrojí porci prostoru nad hlavou pro sebe, takže tu cestující vzadu nemají tolik místa. V případě ProCeedu to ale neplatí. Mám 176 centimetrů a když jsem si za volantem našel ideální řidičskou pozici, za sebe jsem si pohodlně sedl s rezervou před koleny, ale hlavně i nad hlavou. Samozřejmě nemůžete čekat zázraky, kolega atakující výšku dvou metrů už měl v oblasti nohou dost těsno a když narovnal záda, slavné to nebylo ani nad hlavou. Přesto bych úbytek místa čekal vyšší, hlavně vzhledem k menší výšce. Je to dané třeba i tím, že tvůrci posadili sedačky o něco níže.

Pracoviště řidiče se od nových Ceedů výrazně neodlišuje. Rozdíly poznáte třeba u stropnice, kde šedou vystřídala černá, prahy dveří jsou zase zdobeny kovovými lištami. Už v základu dostanete sportovní a dole zploštělý volant, který v případě samočinné převodovky doprovází hliníková řadicí pádla. Řidič má kolem sebe dostatek prostoru a díky nižšímu posezu si opravdu přijdete jako ve sportovně střiženém autě. Umocňují to i sedačky. Zákazníci mají na výběr několik variant, ve srovnání s běžným Ceedem ale vždy dostanou výraznější boční vedení. Zklamáním je snad jen laciný detail v podobě tvrdých plastů v dolní části palubovky. Přitom vrchní část je tvořena z měkčených a příjemných materiálů, takže Kia umí, ne že ne…

Sympatický je i zavazadelník. Díky nízké nakládací hraně a vysoko se zvedajícímu víku nebude problém s přístupem do kufru. Na první pohled sice působil vcelku mělce, ale tabulková hodnota 594 litrů je mezi konkurenčními kombíky nižší střední třídy vskutku slušná. Byť jde o stylovku, nezapomnělo se ani na praktičnost, proto lze sedačky sklopit v poměru 40:20:40 a využít lze i háčků na tašky či elektricky ovládaného víka.

Haló, já jsem tady taky…

Zatímco novináři přítomní na oficiálním odhalení se vrhli na oba ProCeedy, opodál stál trochu nešťastný Ceed GT, který se tu taktéž ukázal vůbec poprvé. Nešťastný proto, že ve srovnání se dvěma shooting braky tu byl tak trochu přehlížen. My jsme na něj ale nezapomněli. Auto není vyloženě hot-hatchem, ale spíš takovým předskokanem kategorie, což ostatně potvrdil i Emilio Herrera, výkonný ředitel evropské divize Kie. Říká, že Ceed GT nabídne ve sportovním hávu vyšší agilitu, maximální sebejistotu a pohodlí na dlouhých cestách.

Sportovní vizáž automobilu podtrhuje třeba přepracovaný nárazník, opět zvýrazněné prahy či ve standardu osmnáctipalcová kola dodávaná s červenými lakovanými třmeny brzd. I tady se uvnitř objevuje černá látka na stropnici, sportovní volant či hliníkové pedály. Zkrátka taková sportovní jednohubka, nečekejte ale, že byste tohle auto zařadili na seznam možné koupě, pokud chcete opravdu čistokrevný hot-hatch…

Tomu ostatně odpovídá i technika. Ceed GT dostane zážehový čtyřválec 1.6 T-GDI s výkonem 150 kW a 265 N.m točivého momentu. Lepší akustiku mají zajistit nové výfukové klapky, uvnitř zase budou zvuku motoru vypomáhat reproduktory.

Stejný vrchol s totožným výkonem najdeme i u ProCeedu. Tady je ale paleta pohonných jednotek pestřejší: z benzinových motorů můžete sáhnout po litrovém tříválci s výkonem 88 kW, případně čtrnáctistovce dosahující síly 103 kW. Diesely zastupuje šestnáctistovka CRDi s výkonem 100 kW. Kromě nejslabšího litru lze všechny motorizace vedle šestistupňové manuální převodovky párovat i se sedmistupňovou dvouspojkou, což je také jedna z novinek.

Těšíme se na něj

První dostaveníčko s ProCeedem nás nahlodalo. Karoserie typu shooting brake je vskutku pohledná, zároveň ale neubírá mnoho z celkové praktičnosti. Jsme hodně zvědavi nejen na jízdní vlastnosti, ale i cenový odskok ve srovnání s klasickým kombíkem. Výrobu obstará závod v Žilině a první kusy ProCeedu, který bude nabízen výhradně na evropských trzích, k nám dorazí během prvního čtvrtletí příštího roku. Ve stejné době se můžete těšit i na tradiční redakční test. A osobně se na něj hodně těším. ProCeed je totiž sympatické auto, už kvůli tomu, že se Kia v době nakažení trhu virem SUV pustila do takhle odvážného projektu.