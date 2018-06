Kolik automechaniků přijde kvůli elektromobilům o práci? Počet je alarmující

Vozy poháněné elektřinou jsou co do prodaných kusů stále ještě okrajovou záležitostí, už brzy se ale strhne lavina nových elektromobilů , jejichž potenciálu automobilky zatraceně věří. Jenže ne všichni jsou z nových technologií v útrobách aut tak nadšení. Zákazníkům nestačí dojezd a vadí dlouhá doba nabíjení, obce a sítě čerpaček musí řešit nedostatečnou infrastrukturu a automechanici? Ti dost možná přijdou o práci.

Na tuto problematiku si nyní posvítila asociace Bovag, která od roku 1930 nesdružuje jen automobilové prodejce, ale i čerpací stanice, půjčovny či právě servisáky. A společnost tvrdí, že v příštích letech si spoustu z nich bude muset hledat nové angažmá.

Důvod? Nebudou potřeba. Elektrické pohonné jednotky jsou prý ve srovnání se spalovacími motory o polovinu méně náročné na údržbu. S masovým rozšířením elektrických aut zmizí výměny filtrů, rozvodů a dalších komponent. Elektromotor má navíc o poznání méně pohyblivých součástek, což přináší méně návštěv servisu.

Společnost představuje i vcelku realistický scénář, který prozrazuje, kolika autoopravářů se problémy mohou týkat. Tím nejpravděpodobnějším je, že v roce 2025 bude čtvrtinu nových automobilů pohánět elektřina. To by znamenalo, že počet elektromobilů mezi všemi auty vzroste na pět procent. O pět let později už se počítá s třemi čtvrtinami nových aut s baterkami a nabíjecím kabelem, což znamená 18 % elektrického vozového parku.

A teď nedobrá zpráva pro automechaniky: asociaci tvrdí, že s takovým růstem přijde o práci zhruba 31 % servisáků. Nejvíce ohroženi jsou ti, kteří se věnují opravám jen pár let starých aut. Ani pomalejší růst počtu elektromobilů nebude k servisům shovívavější, o práci dle výzkumu přijde minimálně čtvrtina z nich. Černou můrou je pak scénář ještě rychlejšího nástupu elektroaut, který hovoří až o 36 % automechaniků bez práce. A to už je pořádná porce…