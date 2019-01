Koncept dalšího elektrického SUV Audi se ukáže v Ženevě  

Audi to s elektromobily myslí skutečně vážně a v příštích letech jich hodlá představit hned několik. Po elektrickém SUV e-tron , které jsme již měli možnost řídit, představila značka také koncept e-tron GT , jenž má prý velmi blízko k sériové podobě. A nejinak tomu bude v případě vize, která zamíří na ženevské výstaviště. Půjde o menší a opět plně elektrický crossover.

Zatímco e-tron vyráží do boje s Teslou Model X, Jaguarem I-Pace a brzy i Mercedesem a BMW, mezi malými elektrickými crossovery zatím tak velká konkurence není. Ale jistě bude. Vzpomeňme Model Y či čistě elektrickou verzi Volva XC40. A opomenout nesmíme ani malé elektrické SUV Mercedesu, o kterém se v poslední době spekuluje.

Co do velikosti má novinka odpovídat modelu Q3, jenž v portfoliu Audi patří mezi ty nejžádanější a příjezd elektrické verze včas by tak mohl být krokem správným směrem.

Zajímavé je to v případě elektrických Audi s technickými základy. E-Tron a E-Tron Sportback využívají modulární plošinu MLB, E-tron GT bude naopak postaveno na architektuře J1, jíž sdílí s elektromobilem Porsche Taycan. Ani jedno z toho však není řešení pro malý crossover, ten totiž dostane modulární platformu VW MLB.

Volkswagen přirovnává architekturu MEB ke skateboardu, jenž umožňuje baterie a součásti pohonného ústrojí zabalit do jednoho kompaktního celku. V praxi to znamená, že Audi sice vytvoří elektrické auto s rozměry Q3, avšak s podstatně větším prostorem v interiéru, jenž by se klidně mohl rovnat s větším modelem Q5.

Video