Královská svatba je tu. Podívejte se, čím jezdí členové britské královské rodiny  

Milovníci celebrit budou mít tento víkend žně, ve Velké Británii se v sobotu koná svatba roku , při níž se princ Harry ve Windsoru ožení s přítelkyní Meghan Markle . Akce ale může zaujmout i automobilové fanoušky, na svatbě by se totiž mohla objevit hodně zajímavá vozidla. Členové britské královské rodiny totiž mají automobily v oblibě.

Ukázalo se to vlastně už na předchozí královské svatbě, kdy si v roce 2011 princ William vzal Kate Middleton. Po obřadu a nutných oficialitách totiž novomanželé vyjeli do ulic Londýna v krásném Aston Martinu DB6 Volante. Modrý kabriolet britské značky jim zapůjčil Williamův otec, princ Charles, který jej dostal ke svým jednadvacátým narozeninám. Vozila se jím tak ještě princezna Diana.

Zajímavostí je přitom fakt, že v rámci snahy o snížení emisí byl tento vůz v roce 2008 upraven tak, aby mohl spalovat bioethanol. Destilován je z přebytků vína, zatímco další automobily ze sbírky prince Charlese jsou upraveny na pohon bionaftou, vyráběnou z použitého kuchyňského oleje.

Automobily královny Alžběty II.

Fanynkou automobilů je pak nepochybně i sama královna Alžběta II., která byla v minulosti mnohokrát vyfocena i přímo za volantem jednoho z „královských“ aut. S řízením má bohaté zkušenosti, za druhé světové války totiž sloužila jako řidička a mechanička. Ve svém volném čase řídí hlavně díla Land Roveru, a to nejen luxusní Range Rover, ale třeba i spartánský Defender, které provětrává ve Windsoru nebo na pozemcích skotského zámku Balmoral, letního sídla královny. Zachycena byla i za volantem Jaguarů. Právě řízením královna v roce 1998 překvapila tehdejšího saúdskoarabského prince Abdulláha, v jehož zemi tenkrát ženy řídit nesměly.

Zajímavým detailem je pak ten, že královna je v Británii jediný člověk, který může auto legálně řídit i bez řidičského průkazu. Stejně tak na jejích automobilech nemusí být registrační značka.

Na oficiálních akcích se však Alžběta II. samozřejmě nechává vozit. V její flotile je hned několik aut, přičemž nejznámějším je nepochybně pro ni speciálně navržená státnická limuzína Bentley State Limousine . Má hned dva exempláře, z nichž první dostala v roce 2002, při příležitosti tehdejšího 50. výročí jejího nastoupení na trůn. Už dříve takhle v roce 1978 dostala Rolls Royce Phantom VI.

Podobně jako další auta z královské sbírky i tato limuzína jezdí na bioetanol. Kvůli bezpečnosti nechybí 6,22 metru dlouhému vozidlu pancéřování, zatímco vnitřek luxusní kabiny je částečně čalouněn ovčí vlnou. Místo loga Bentley na přídi se pak na autě objevuje soška svatého Jiří nebo soška lva. První Alžběta II. využívá při jízdách po Anglii, zatímco druhou při návštěvách Skotska.

V posledních letech byla královna na oficiálních akcích často viděna i ve speciálně upraveném Range Roveru State Review Hybrid , což je speciální landaulet s hybridním pohonem, díky jehož otevřené karoserii je panovnice na slavnostních akcích dobře vidět.

Státnická limuzína ale není jediné Bentley ve sbírce britské vladařky. Alžběta II. dostala darem první vyrobený exemplář Bentaygy. Jiných aut této značky se naopak zbavila, konkrétně předloni královská rodina prodávala tmavě zelené Mulsanne. Tehdy se dražilo více aut ze sbírky královny a její rodiny, mimo jiné i Rolls-Royce Silver Wraith II (červený kousek z roku 1980 princezny Margarety) a Daimler Supercharged V8 z roku 2001, postavený na přání Alžběty II.

A čím jezdí zbytek rodiny?

Naopak mladší členové britské královské rodiny dávají přednost automobilům německé výroby, konkrétně značky Audi. Čtyři kruhy dodaly princi Williamovi třeba A5 Sportback, zatímco jeho žena byla viděna v A3. Možná to má co do činění s Williamovou matkou, princeznou Dianou, která často jezdila tyrkysovým Audi Cabriolet z roku 1994. Vozy ingolstadtského výrobce ale využívá i Williamův otec, princ Charles. Třeba po narození syna George ale William odjížděl z porodnice v Range Roveru.

A princ Harry? Také on byl vídán v Audi, konkrétně modelu S3. Vedle toho ho ale fotografové zachytili v roce 2014 v Goodwoodu i za volantem Aston Martinu DB4, párkrát se ukázal také v Jaguaru F-Type. Jeho zálibu k autům pak dokazuje fakt, že na veřejnost pronikla zpráva, že Harryho rozlučka se svobodou měla připomínat roadtrip napříč Británií ve stylu Top Gearu.