Kvalifikace motocyklové VC San Marina 2018 pro Lorenza, Bagnaiu a Martína

70. ročník seriálu MS silničních motorek pokračuje o tomto víkendu třináctým podnikem na okruhu v Misanu (i když ten předchozí, GP Velké Británie, se před dvěma týdny kvůli špatnému počasí neodjel, respektive pouze závody, tréninky a kvalifikace se uskutečnily). Misano Adriatico leží coby kamenem dohodil a zbytek dojel na motorce od známého letoviska Rimini u pobřeží Jaderského moře. Druhé letošní dějství na italské půdě se koneckonců honosí předlouhým oficiálním názvem(a to ještě bez sponzorů). Do minirepubliky na kopci Monte Titano je to rovněž kousek.

V červnu 2012 byl okruh přejmenován na Misano World Circuit Marco Simoncelli na památku tragicky zemřelého mistra světa dvěstěpadesátek z roku 2008. Marco, který kromě vynikajících výsledků proslul i svým účesem připomínajícím bujnou pokojovou rostlinu a narodil se v nedaleké Cattolice, zahynul v Sepangu 23. října 2011 při závodě královské kubatury. Nešťastně upadl v chumlu a Valentino Rossi s Colinem Edwardsem se mu už nemohli vyhnout...

Motocyklová Grand Prix San Marina se v rámci MS koná nepravidelně od roku 1981, v minulosti ji hostily i Imola a Mugello, Misano v období 1985-1987, tehdy ještě pod názvem Circuito Internazionale Santa Monica, který trať nesla až do roku 2006. Od sezóny 2007, kdy se do kalendáře vrátila, z něj nevypadla ani jednou. Ta letošní je jedenadvacátá v pořadí. Okruh Santa Monica byl ale součástí šampionátu i v ročnících 1980, 1982, 1984, 1989-1991 a 1993, to ovšem jako Velká cena národů (do devadesátého), respektive Itálie.

GP Německa na Sachsenringu byla pro příští rok potvrzena, až dosud nad ní visel otazník. V budoucnu by se také neměla opakovat nešťastná Británie. Pokud přírodní podmínky nedovolí odjet závody v neděli, přesunou se z bezpečnostních důvodů na pondělí, případně další dny. V cirkusu MotoGP se točí velké peníze a zrušený podnik znamená velkou finanční ránu pro všechny včetně pořadatelů. K tomu už by ale dojít nemělo. Počasí ukázalo stinnou stránku i v Misanu, v noci z pátku na sobotu pršelo, což už koneckonců věštily tmavé mraky včera odpoledne.

MotoGP

Esteve „Tito“ Rabat, který si léčí polámanou nohu z britského tréninku, v Misanu chybí. Stáj Reale Avintia Racing zvolila jako náhradníka francouzského jezdce superbiků a superstocků Christopha Ponssona. Žádnou velkou hvězdou ale není, což se nelíbí předním jezdcům MotoGP, nemá podle nich dostatek zkušeností, přinesl však dostatečný balík peněz. Ty jsou vždy až na prvním místě... Karel Abraham bude Rabatovi sekundovat v příští sezóně, podepsal dokonce dvouletou smlouvu a dočká se Ducati GP18 místo GP16. Vystřídá tak Xaviera Siméona, který letos sedlá GP17, jen teď dostal Titovu, Christophe jako dočasná dvojka pak Belgičanův starší motocykl.

Pol Espargaró (KTM), který těžce boural v Brně, dostal povolení od lékařů v Misanu startovat. Bradley Smith se naopak od rakouské značky přesune v sezóně 2019 k Aprilii, i když pouze v roli testovacího pilota. Šance startů na divokou kartu tu ale samozřejmě existuje. Když jsme u těcha zároveň testmanů: v poli se objevuje i rezerva Ducati Michele Pirro, na jeho dramatický pád z Mugella se ještě všichni pamatujeme, nicméně už je v pořádku. Nechybí ani Stefan Bradl na tovární hondě.

Nejlepší čas prvního volného tréninku (FP – free practice) královské kubatury zajel v pátek dopoledne Andrea Dovizioso (Ducati) a aby toho nebylo málo, tak byl nejrychlejší loňský vicemistr světa a tento víkend domácí pilot i v tom druhém. V sobotním dopoledním měření sil se vyhoupl do čela Francouz Johann Zarco (Tech 3 Yamaha).

Ve čtvrtém půlhodinovém tréninku, který následoval po kvalifikaci Moto3, si nejrychlejší čas připsal Maverick Viñales (Yamaha). Hafizh Syahrin (Tech 3) upadl, od včerejška už potřetí, po zemi se válel i Cal Crutchlow (LCR Honda). Ponssonova ztráta na nejlepší se pohybovala v rozmezí 5-8 sekund, takže dával hvězdám zapravdu, že v MotoGP nemá co dělat. 107% limit času nejrychlejšího jezdce nicméně splnil v FP2, postupně se učil a zrychloval.

Boj o pole position v MotoGP má jiný formát než méně prestižní kubatury. Z první čtvrthodinové části postupují do druhé patnáctiminutovky dva nejrychlejší k desítce, která byla nejúspěšnější právě v oněch úvodních třech trénincích. Ta nejprve odpočívá. Z Q1 šli dál Dani Pedrosa a Franco Morbidelli. Havarovali Siméon, Abraham a Pirro. Michele tu zná každý kámen a pádem se připravil o veškeré naděje na postup.

Ve druhé části, která rozhoduje o postavení na roštu na předních příčkách, konkrétně v prvních čtyřech řadách, řádili Marc Márquez a Jorge Lorenzo, kteří se nejdříve přetahovali o rekord, jezdec Ducati se dostal pod 1:31,8 min. Obhájce titulu se však na svém oranžovém stroji neudržel a v první řadě jej přeskočil dnes vynikající Jack Miller (Pramac Ducati). Marc se nechal odvézt do depa na skútru a rychle nasedl na náhradní stroj. „Dovi“ zajel třetí čas, ale vydrží mu? Nevydržel, připravil jej o něj Maverick Viñales rozdělil tak trio italské motocyklové továrny. Lorenzo svůj výkon ještě o desetinku vylepšil! Snahy Crutchlowa a Morbidelliho skončily pády. Calovi přesto patří poslední místo ve druhé řadě, tedy vedle Marca Márqueze, který už se nezlepšil.

VC San Marina MotoGP 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Jorge Lorenzo Ducati Ducati Team 1:31,629 min 2. Jack Miller Ducati Alma Pramac Racing 1:31,916 min 3. Maverick Viñales Yamaha Movistar Yamaha MotoGP 1:31,950 min 4. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:32,003 min 5. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:32,016 min 6. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol 1:32,025 min 7. Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha MotoGP 1:32,028 min 8. Danilo Petrucci Ducati Alma Pramac Racing 1:32,136 min 9. Johann Zarco Yamaha Monster Yamaha Tech 3 1:32,250 min 10. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:32,338 min 24. Karel Abraham Ducati Ángel Nieto Team 1:33,812 min

Moto2

Jihoafričana Sheridana Moraise (Willi Race Racing Team/Kalex) už jsme viděli v Brně, u jeho jména však v oficiálních statistikách najdeme portugalskou vlajku, protože má tamní licenci. Do prostřední kubatury se vrací i Švýcar Jesko Raffin v barvách SAG Teamu. Prvnímu pátečním volnému tréninku Moto2 kraloval Francesco Bagnaia ze stáje Valentina Rossiho. Sama Lowese (Swiss Innovative Investors/KTM) potkal v závěru nebezpečný highsider. Mattia Pasini a Jules Danilo měli co dělat, aby se mu vyhnuli a nedošlo k tragédii... Nic takového se ale naštěstí nestalo a všichni incident ustáli. Druhý zvládl nejlépe Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP), což už není žádné překvapení. I přes pád. Třetí, dnešní část soupeření patřila Miguelu Oliveirovi (Red Bull KTM Ajo).

Kvalifikace Moto2 trvá 45 minut a sobotní program uzavírala. Vévodil jí zpočátku Xavi Vierge, zatímco Danny Kent a Joe Roberts si udělali nechtěné výlety mimo trať. Ve výborných výkonech pokračoval Marcel Schrötter, vzápětí se ukázal rovněž Jorge Navarro. Vypadalo to na pěknou přetahovanou, do které zasáhl i „Pecco“ Bagnaia. S ním se rovněž počítalo a jeho čas 1:37,1 min vydržel...

Následovala klidná část, kdy se sem tam měnilo pořadí za ním. Ke konci ale bylo zkrátka a dobře vzrůšo. Sem tam spadne i velký borec jako třeba Portugalec Oliveira, případně Lorenzo Baldassarri, ten to stihl v krátké době dokonce dvakrát! Niki Tuuli se spíše učí, ale potkal jej podobný incident. Remy Gardner ochutnal rovněž italský asfalt, stejně jako Dominique Aegerter. Bagnaiu už nikdo nepřekonal, první řadu s ním tvoří Schrötter a Pasini, do druhé se dostali Fabio Quartararo, Brad Binder a Navarro.

VC San Marina Moto2 2018 – Kvalifikace (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Kalex Sky Racing Team VR46 1:37,121 min 2. Marcel Schrötter Kalex Dynavolt Intact GP 1:37,331 min 3. Mattia Pasini Kalex Italtrans Racing Team 1:37,416 min 4. Fabio Quartararo Speed Up + Ego Speed Up Racing 1:37,540 min 5. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo 1:37,621 min 6. Jorge Navarro Kalex Federal Oil Gresini Moto2 1:37,632 min 7. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 1:37,645 min 8. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:37,661 min 9. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Ajo 1:37,678 min 10. Joan Mir Kalex EG 0,0 Marc VDS 1:37,714 min

Moto3

U týmu Ángel Nieto Jorgeho „Aspara“ Martíneze bude příští rok v Moto3 jezdit kromě Alberta Arenase (ten zůstává) Raúl Fernández, absolvoval zatím 6 GP, z toho dvě letos a v obou bodoval. Stáj Redox PrüstelGP angažovala ke Kornfeilovi Filipa Salače, v sezóně 2019 tedy bude moci ukázat, co v něm je. Talent má nesporný... Startovní listinu nejslabší kubatury v Misanu doplnili Yari Montella a Kevin Zannoni, ten startoval už loni. Montella jede coby trojka na hondě v týmu Paola Simoncelliho, otce Marca, Zannoni je továrním jezdcem italské TM Racing, takže se letos v poli objevuje další značka.

Celý víkend zahájil nejlepším výkonem náš Jakub Kornfeil! Kubajz má smlouvu v kapse a jede jako z praku! Druhé volné měření sil patřilo Jorgemu Martínovi (Gresini Honda). Doslova několik vteřin se vyhříval na čele Kevin Zannoni, ale vzápětí v první zatáčce se svým převážně svítivě žlutozeleným strojem upadl. Jaume Masiá (Bester Capital Dubai) řešil celý pátek technické problémy, jeho KTM se mu porouchala celkem čtyřikrát! Dnešní dopolednízvládl nejlépe Nicolò Bulega z týmu VR46. Dráha po nočním dešti osychala a jezdci už na konci mohli nazout slicky.

Do bitvy o nejvýhodnější pozici na, která trvá čtyřicet minut, vstoupil nejrychleji Philipp Öttl, ale pak už se vystřídali na čele Gabriel Rodrigo a Marco Bezzecchi. Stávkovala KTM Johna McPheeho. Chvíli vládl průběžnému pořadí Lorenzo dalla Porta, pak jej překonali opět Bezzecchi a Rodrigo (1:42,3 min). Čtvrt hodiny před koncem se právě ve dvojici s Argentincem vyšvihl český závodník na čtvrté místo. Poté nastal tradiční, celé pole zmizelo v boxech, většinou přezulo na čerstvé gumy, aby těsně před závěrem postupně vyrazilo celé na trať k velkému finále.

Jorge Martín zajel v předposledním možném okruhu nový rekord 1:41,8 min, za něj se zavěsil Arón Canet. Jenže jemu už nezbyl čas, zatímco ostatní protnuli cílovou čáru ještě před vypršením limitu a získali kolo k dobru. A Kuba v něm odsunul Španěla dále časem o 0,3 horším než Martín. Vzápětí mu však byl anulován za jízdu přes obrubník a zapsal si až devátý. Zase tedy zítra seřadí Rodrigo a Canet, druhou řadu tvoří Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini a Bezzecchi.