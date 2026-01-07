Audi Q2 má dostat nástupce s technikou Škody Epiq. Inspiruje se autem, které předběhlo dobu?
Připravované Audi Q2 e-tron má oživit odkaz modelu A2, který před čtvrtstoletím předběhl svou dobu. Techniku má sdílet se Škodou Epiq či Volkswagenem ID. Polo.
Malý crossover Q2 v nabídce značky Audi skončí po jediné generaci. Začal se vyrábět v roce 2016 a konec jeho výroby má přijít po zhruba deseti letech v průběhu roku 2026. Neskončí však bez nástupce, byť ten může mít trochu jiné pojetí.
Víme už, že bude elektrický; měl by nést označení Q2 e-tron. Může však navazovat spíš na model A2, vyráběný v letech 1999–2005. Jedním z klíčových prvků má být vysoká silueta a dělené zadní sklo, související se zakulacenou střechou, navrženou pro co nejmenší plochu zádě auta a s tím co nejmenší oblast podtlaku, která zde zvyšuje celkový aerodynamický odpor vozu. Přesně tyto nápady už využila A2.
V interiéru můžeme pravděpodobně očekávat prohnutý panel se dvěma displeji jako ve větších audi, aby byla dodržena rodinná příslušnost. Je také možné, že nová Q2 dostane některé ovládání na tlačítka jako VW ID. Polo.
Po stránce techniky zatím není nic jisté, ale vysoce pravděpodobné je použití platformy MEB+. Tento základ znamená pohon předních kol – čtyřkolka zatím není potvrzená – a nabíjecí port za pravým předním kolem.
Tato platforma má dle informací o technice VW ID. Polo, které na ní také bude jezdit, pojmout baterii NMC o kapacitě 56 kWh, která má stačit až na 450 km dojezdu, anebo levnější baterii LFP o 38 kWh. S ní mají vozy v závislosti na karoserii dojet až 300 km daleko.
Podle starších informací si koncern VW bude vlastními silami vyrábět pouze polovinu potřebných článků ve třech plánovaných závodech v německém Salzgitteru, španělské Valencii a na St. Thomas v Kanadě. Od roku 2026 německá automobilka plánuje v Salzgitteru vyrábět nejprve články NMC a o rok později k nim přidat baterie LFP ve Španělsku. Druhá polovina článků má pocházet od pěti různých dodavatelů.
A2 předběhla dobu
Původní A2 se nesetkala s velkým komerčním úspěchem. Vyrobilo se jí přes 170 tisíc kusů s tím, že maximum v roce 2005 bylo nad 50 tisíci, ale Audi chtělo víc. A2 přitom byla extrémně inovativní – karoserie byla vyrobena z hliníku, vůz měl velmi nízký odpor vzduchu a protože byl navíc lehký, jeho motory o objemu od 1,2 do 1,6 litru dokázaly jezdit s velmi nízkou spotřebou.
Zmíněná dvanáctistovka byla vznětovým tříválcem a A2 s ním dokázala lehkou nohou jezdit za 3 litry nafty na 100 km. Samozřejmě to bylo vykoupeno bídnou dynamikou – motor dával jen 61 koní a 140 Nm, takže zrychlení na stovku trvalo 14,9 sekundy.
Audi použilo označení A2 ještě jednou, a to v roce 2011. Na frankfurtském autosalonu se tehdy ukázal malinký pětidveřový elektromobil s názvem A2 Concept, který měl 24kWh baterii, byl částečně vyrobený z karbonu a vážil jen 1150 kg. Měl se z něj stát produkční vůz, ale Audi od toho upustilo kvůli mizerným prodejům aut jako Nissan Leaf či Mitsubishi i-MiEV, kterým by na evropských trzích konkuroval.
zdroj: Carscoops | foto: Audi | video: Auto.cz