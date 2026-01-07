Motor s krouživým pístem nemá jen Mazda. Jeden nový poprvé běžel teprve před pár týdny
Jak vidno, Číňané se učí velmi rychle. Společnost Harbin Dongan Auto Engine, dceřiná společnost Changan Automobile Group, 19. prosince oznámila, že její prototyp R05E, prvního motoru s krouživým pístem v Číně, se úspěšně rozběhl.
Pokud jde o automobilový průmysl, tak motory s krouživým pístem jsou historicky nejvíce spjaté zprvu s automobilkou NSU, která ale už desítky let neexistuje, a dále s japonskou Mazdou. S Wankelovými motory sice experimentovaly i jiní, například firmy Citroën, Mercedes-Benz nebo Suzuki. V jejich případě však šlo o pouhé epizody, v některých případech nepřekračující práh vývojových laboratoří.
Mazda motory Wankel nabízela kontinuálně až do roku 2012, kdy došlo k ukončení výroby modelu RX-8. Po delší době se popisovaný motor opět objevil, ovšem pouze v roli pohonu generátoru proudu v modelu MX-30, čímž je zajištěn delší dojezd.
Čínský příspěvek je výsledkem projektu započatého 9. dubna loňského roku. Celý vývoj běžel velmi rychle, což dokazuje druhé datum 19. prosince 2025. Tehdy se vyvíjený motor typu Wankel poprvé rozběhl. Číňané uvádějí, že sériová výroba motoru by měla být zahájena v roce 2027.
Dle vyjádření firmy Harbin Dongan Auto Engine je nový motor označovaný R05E, jednomotorový. Zda je tvar epitrochoidu (tvar vnitřní plochy, po níž se krouží píst) vlastním vývojem, nebo je převzatý od jiného výrobce v minulosti, zpráva neuvádí. Pouze zmiňuje dvojité zapalování, což je ovšem u Wankelu běžná technika. Také není zřejmé, jak jsou vyřešeny výfukové kanály, zda konvenčně v rotor housingu nebo zboku, tedy v takzvané side housingu. Obě části jsou hliníkové, přičemž vnitřní plocha epitrochoidu je potažena vrstvou NDC (nanodiamantový kompozit). Tak snad si bude dobře rozumět s těsněními rotoru, takzvanými apex sealy a side sealy. Nový motor má výkon 53 kW při 6500/min.
Ačkoliv zdroje uvádějí, že nový motor typu Wankel může pohánět kdeco, primárně je jeho vznik spojen se snahou podpořit vývoj nízko létajících prostředků (low altitude vehicles), které operují do výšky 1000 m nad zemí. Jedná se o bezpilotní létající prostředky (UAV), obecně známé spíš jako drony, či malé letouny, případně stroje známé jako eVTOL (elektricky poháněné letouny se svislým vzletem a přistáním).
Kromě toho Dongan současně vyvíjí rotační motory s atmosférickým sáním a přeplňováním pro pohon bezpilotních letadel (UAV) ve středních až vysokých nadmořských výškách ve spolupráci se společnostmi, jako je ARIDGE (jednotka létajících automobilů společnosti Xpeng, dříve známá jako Xpeng Aeroht), Huawei a DJI.
Zdroj: Carnewschina, Foto: Carnewschina