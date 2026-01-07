Kupujte, nebudou: Zajímavá auta, která nás opustí v roce 2026
Rok 2026 bude milníkem, kdy výrobci definitivně přehodnocují, jaká auta má ještě smysl nabízet a pro koho. Výsledkem není jen konec jednotlivých modelů, ale i tiché mizení celých kategorií. Přijdeme o rodinná MPV i atraktivní kupé.
Rok 2026 je pro automobilový trh v Evropě jedním z nejzásadnějších přechodů poslední dekády. Přísnější normy, elektrifikace a změny v chování zákazníků vedou k ukončení výroby modelů, které byly dlouhé roky stálicemi v různých segmentech. Od rodinných MPV přes prémiová kupé až po velmi výkonná auta.
Alpine A110: Poslední purista
Porsche Cayman už se dávno neprodává (pouze GT4 RS) a brzy odejde další lahůdka s motorem uloženým uprostřed. Alpine A110 patří k posledním sportovním vozům, které kombinují nízkou hmotnost, jednoduchost a radost z řízení bez přehnaných asistenčních systémů. Přímého nástupce se zřejmě nedočká. Pro evropské nadšence to znamená poslední možnost pořídit si nové auto s charakterem staré školy, hliníkovou karoserií a živým přeplňovaným čtyřválcem.
Audi A1, Q2 a RS 7: Proměna celé nabídky
Audi pro Evropu chystá významné změny. Kompaktní hatchback A1 a malé SUV Q2 mizí z nabídky bez přímých nástupců, protože značka přeřazuje důraz na větší hybridní a elektrické modely. Zcela zvláštní pozornost zaslouží Audi RS 7 Sportback — výkonný fastback s velkým motorem, který je v roce 2026 rovněž na odchodu.
Když se tohle loni Češi dozvěděli o odchodu Audi RS 6 Avant, brali autosalony značky útokem a my se vůbec nedivíme. RS7 nyní symbolizuje definitivní konec éry silných, prémiových sedanů/fastbacků se spalovacími motory, které dříve tvořily nerv prémiových značek. Audi zůstává aktivní, ale posouvá portfolio směrem k SUV a EV, čímž uzavírá jednu kapitolu své bohaté nabídky.
BMW 8, Z4 a X4: Tři spalovací bavoráky
BMW v Evropě během krátké doby ukončí výrobu hned několika výrazných modelů. Z nabídky mizí SUV-kupé X4, které nedostane přímého nástupce a uvolní místo menším nebo elektrifikovaným modelům. Spolu s ním končí i skvělý roadster Z4, čímž BMW definitivně opouští segment dvoumístných otevřených sportovních vozů.
Vrcholem vlny změn je konec řady 8 – luxusního GT, které sice nikdy nebylo prodejním hitem, ale symbolizovalo klasické pojetí velkého kupé se silnými motory. Koupíte už jen skladovky. Limitované edice jen potvrzují, že jde o labutí píseň modelů, které se v nové éře Neue Klasse nehodí do dlouhodobých plánů značky.
Honda Civic Type R: Katana mizí z Evropy
Opravdu ostrý hatchback Honda Civic Type R dlouhodobě patřil k miláčkům fanoušků sportovních aut. Jeho aktuální generace je však podle všeho poslední, která splňuje přísné emisní a hlukové normy EU bez výrazných kompromisů. V měnícím se svět to znamená konec slavného jména Type R, konec jedné z posledních pravověrných legend s předním pohonem. Dostali jsme sice krásně jezdící model Prelude, ten se však po stránce výkonu nemůže rovnat.
Jeep Wrangler: Konec off-roadové legendy
Evropský trh se zároveň loučí s jednou z největších ikon off-roadu, modelem Jeep Wrangler. Legendární terénní vůz končí v Evropě především kvůli emisním předpisům, které jsou pro jeho konstrukci a motorizace prakticky neřešitelné. Wrangler tak zůstane symbolem americké svobody a poctivé techniky hlavně na jiných trzích, zatímco v Evropě se z něj stává vzácný a čím dál víc sběratelský kus, jeden z posledních opravdových off-roadů staré školy.
Porsche Macan: Konec spalovací verze
Spalovací Porsche Macan patří mezi nejúspěšnější modely značky v Evropě, přesto se s ním Porsche musí rozloučit. Aktuálně ho ještě koupíte jen ve Velké Británii. Důvodem nejsou slabé prodeje, ale přísné evropské emisní a kyberbezpečnostní normy, které současná generace už nedokáže splnit. Vždyť současný model debutoval už v roce 2014.
Macan s benzinovým motorem tak letos dožije a jeho místo převezme výhradně elektrický nástupce. Porsche sice údajně pracuje na novém, menším spalovacím SUV, již však nemá nést označení Macan.
Volkswagen: Touran a Touareg – symboly své doby mizí
Volkswagen definitivně ukončuje výrobu tradičních modelů Touran a Touareg. Touran, praktické rodinné MPV, končí zejména kvůli starší architektuře, která neumožňuje implementaci povinného digitálního štítu. Však druhá generace je tu s námi od roku 2015. Touareg, dlouholetá vlajková loď značky mezi SUV, taktéž mizí ve spalovacích verzích bez jasného následovníka.
Volvo V60: Konec švédských kombíků
Volvo V60, které dlouho patřilo k nejpěknějším a nejpraktickějším vozům svého typu na evropském trhu, je rovněž na seznamu aut, která nepřežijí rok 2026. Volvo už předtím ukončilo větší V90 a nyní hlásí konec i V60 bez jasného nástupce, protože se nechce zavázat k elektrické verzi kombi v době, kdy poptávka klesá ve prospěch SUV. U značky, která kombi vždy dělala velmi dobře, je to velká škoda. Nyní koupíte už pouze Plug-in Hybrid.
Zdroje: Auto Express, CarThrottle, Goodwood Road & Racing