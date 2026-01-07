Ve Venezuele stojí benzin doslova pakatel. Kde všude ještě natankujete za směšné ceny?
Jihoamerická země s největšími potvrzenými zásobami ropy na světě se do pozornosti lidí dostala především únosem prezidenta Madura do Spojených států. Věděli jste ale, že tenhle krásný kus světa patří mezi státy s nejnižšími cenami benzinu vůbec?
Venezuela se v posledních týdnech dostala do popředí zájmu zejména kvůli faktické námořní blokádě ze strany Spojených států, která vyvrcholila únosem prezidenta Madura a jeho manželky do USA, kde stanou před soudem mimo jiné za obvinění z narkoterorismu.
Tahle krásná jihoamerická země je známá svým obrovským nerostným bohatstvím. Například je považována za stát s největšími potvrzenými zásobami ropy na světě, což samozřejmě neuniklo Číně, Rusku a nejnověji ani zmíněným Spojeným státům, pro které je sesazení zřejmě nelegitimního prezidenta jenom třešinkou na dortu.
Jak to tak u podobných zemí s přírodním bohatstvím bývá, místo všeobecného blahobytu v nich panuje chudoba, strach, političtí protivníci jsou očerňováni, zavírání, v horším případě i likvidováni, což vidíme třeba v Rusku, největší zemi světa.
S ohledem na zbědovanou ekonomiku Venezuelany s HDP na hlavu okolo 3500 dolarů za rok 2025 (v Česku tato hodnota v roce 2024 dosahovala více než 36 tisíc dolarů) nepřekvapí, že se právě tahle země stala jednou z nejlevnějších vůbec, co se cen benzinu týče.
Podle údajů stránky GlobalPetrolPrices.com byla koncem roku 2025 Venezuela třetím nejlevnějším státem ze všech. Za litr 95oktanového benzinu tamní obyvatelé zaplatili v přepočtu pouze 72 haléřů. Nutno ovšem dodat, že průměrný měsíční příjem se zde pohybuje v rozmezí 1000 až 6000 Kč, přičemž ve srovnání s Českem jsou zde poměrně drahé potraviny a zejména léky, pokud se k nim lidé vůbec dostanou.
|Země s nejnižšími cenami 95oktanového benzinu na světě v roce 2025
|Pořadí
|Země
|Cena za litr (USD)
|Cena za litr (Kč)
|1.
|Lybie
|0,028
|0,58
|2.
|Írán
|0,029
|0,6
|3.
|Venezuela
|0,035
|0,72
|4.
|Angola
|0,327
|6,76
|5.
|Kuvajt
|0,341
|7,05
|6.
|Alžírsko
|0,355
|7,34
|7.
|Turkmenistán
|0,428
|8,85
|8.
|Egypt
|0,44
|9,1
|9.
|Kazachstán
|0,487
|10,07
|10.
|Bahrajn
|0,531
|10,98
|Zdroj: Global Petrol Prices, Poznámka: Průměrné ceny platné k 29. 12. 2025
Ještě o něco lépe než Venezuelané na tom jsou z pohledu cen benzinu obyvatelé Lybie a Íránu, byť zejména u druhé zmiňované radikální islámské teokracie by s Evropou, potažmo Českem měnil snad jen blázen.
Z první desítky je nejdražší Bahrajn s necelými 11 korunami za litr. Tohle ostrovní království je ovšem z pohledu HDP na obyvatele na podobné úrovni jako Česko.
Češi jsou na tom velmi dobře
V naší kotlině se průměrná cena Naturalu 95 aktuálně pohybuje okolo 33,17 Kč/litr. Za podobnou cenu jste si palivo mohli pořídit také v září 2005 (konkrétně za 33,33 Kč za litr). Od té doby ovšem kumulativní inflace dosáhla zhruba 88 %, tehdejší částka tak odpovídá dnešním téměř 62 korunám za 1 litr naturalu. Pokud si tak někdo stěžuje, že jsou pohonné hmoty v Česku drahé, vyveďte ho z omylu.
Zdroj: Global Petrol Prices a ČSÚ, foto a video: auto.cz