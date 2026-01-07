TEST Ford Tourneo Custom Active L2 PHEV – Tolik možností! Tak proč chtít zrovna plug-in?
Tourneo Custom představuje již tradičně osobní variantu známějšího Fordu Transit Custom. Od roku 2023 se nabízí druhá generace, která má také paralelu v novém Volkswagenu T7. Ford vsadil na elektrifikované pohony, z nichž jsme vyzkoušeli plug-in hybrid.
Design, interiér
Transit Custom a jeho osobní představuje v hierarchii nabídky užitkových fordů druhý největší model po plnotučném transitu/tourneu. Současná generace se vyrábí od roku 2023. Že v posledních letech Ford spojuje své síly s Volkswagenem, dokazuje hned několik modelů. Zatímco třeba elektrický Ford Capri v útrobách skrývá techniku Volkswagenu ID.4 a tedy dárcem orgánů je Volkswagen, v případě užitkových vozů je tomu přesně naopak. Testované Tourneo Custom je tak po technické stránce dílem Fordu, takže jeho paralela Volkswagen Transporter T7 je vlastně fordem.
Přirozeně se technicky shodné modely obou značek liší po designové stránce za účelem zajištění firemní identity. U Tournea Custom upoutá na první pohled pro poslední generaci fordů typická rozměrná maska chladiče. A také nízké protáhlé přední světlomety. Ty jsou standardně diodové, přičemž testované auto ve druhé nejvyšší výbavě Active mělo navíc za 8000 korun bez DPH adaptivní světlomety LED matrix. Součástí svítilen je také statické odbočovací světlo. Krátké dny funkci vnějšího osvětlení prověřily velmi dobře, včetně funkce vystiňování protijedoucích vozidel.
Tourneo Custom je obecně zajímavé také skladbou pohonných jednotek. Kromě testovaného plug-in hybridu ve spojení s benzinovým motorem, který je nabízen výhradně s poháněnou přední nápravou, můžete mít rovněž čistě elektrickou verzi Ford E-Tourneo Custom a sice buď s jedním elektromotorem a tedy poháněnou zadní nápravou, nebo se dvěma a tudíž s pohonem všech kol AWD. No a do třetice se nabízí také vznětový motor EcoBlue, který je buď s pohonem předních, nebo všech kol, navíc u prvně jmenované verze můžete mít dokonce manuální šestistupňovou převodovku.
Ford Tourneo Custom Active L2 PHEV |
Z hlediska praktičnosti zaujme nabídka dvou délek karoserie. Menší L1 je dlouhá 5050 mm při rozvoru 3100 mm, delší testovaná L2 se chlubí délkou 5450 mm, zároveň se ale prodloužil rozvor na 3500 mm.
Testované auto upoutalo na první pohled červeným metalickým lakem Artisan za 19.800 korun (bez DPH) stejně jako fešnými 19palcovými koly s pneumatikami 235/50 R 19.
Pojízdná kancelář
Obrovské vnější rozměry spolu s dlouhým rozvorem náprav jsou zárukou velkého vnitřního prostoru, který od takového vozu ale tak nějak očekáváte. Testované auto bylo osmimístné, tedy ke dvěma předním sedadlům, mimochodem vyhřívaným s elektricky nastavitelnou bederní opěrkou, což je ve výbavě Active standard, se přidává šest individuálních míst ve druhé a třetí řadě.
Díky kolejnicovému systému je lze manuálně podélně posouvat, přičemž prostřední sedadlo, druhé řady pokud jeho opěradlo sklopíte dopředu na sedák, může sloužit jako stoleček. To je velmi praktické, pokud vzadu vozíte třeba dítě, přičemž plocha stolku obsahuje také prohlubně na bezpečné odložení nápojů. Vzhledem k velké vzdálenosti sedadel od sloupků karoserie a také z důvodu variability jsou bezpečnostní pásy uchyceny přímo na kostře sedadla.
Co se týče třetí řady sedadel, tak i ta nabízí tři samostatná sedadla. Variabilita kabiny navíc umožňuje takzvané konferenční uspořádání, kdy lze sedadla druhé řady otočit o 180 stupňů, tedy proti směru jízdy a vytvořit tak pojízdnou kancelář. Nutno dodat, že manipulace se sedadly není úplně jednoduchá a v praxi tak vyžaduje více síly. Přísun čerstvého vzduchu do zadních řad sedel umožňují výklopná okna ve druhé řadě coby příplatková položka za 1100 korun.
Tak jako dříve, i v současné generaci usnadňují přístup do druhé řady posuvné boční dveře. Pouze základní výbava Titanium je má pouze na pravé straně, od výbavy Sport výše jsou dveře vždy na obou stranách. Standardně jsou ovládány manuálně a to i v nejvyšší výbavě Titanium X. K usnadnění jejich zavírání je uplatněn elektrický servomechanismus, který je dovírá. Pokud byste chtěli mít dveře plně elektricky ovládané, musíte si připlatit 25.500 korun bez DPH. Z hlediska praktického soužití s vozem je to ale skoro zbytečné.
Ford Tourneo Custom Active L2 PHEV |
A zatímco do druhé řady se nastupuje velmi pohodlně, jakkoliv musíte překonat poněkud výše umístěnou podlahu, přístup do třetí řady je už komplikovanější a vyžaduje posunutí sedadel druhé řady do přední pozice.
Testovaná výbava Active má ve standardu mimo jiné také třízonovou samočinnou klimatizaci s odděleným nastavením teploty pro levou a pravou stranu kabiny vpředu a dále pro zadní sedadla. Nízké okolní teploty umožnily prověřit účinnost vyhřívání. Zde musíme poznamenat, že náběh topení je poněkud pomalejší. Ovládání ventilace a klimatizace sice sází na virtuální tlačítka na dotykové obrazovce, avšak jsou situována ve spodním řádku a tedy stále po ruce. Dotyková obrazovka se vyznačuje úhlopříčkou 13 palců a pracuje s pokročilým rozhraním SYNC 4. V rámci příplatkové sady Technology Premium za 9.000 korun bez DPH získáte také vestavěnou navigaci.
Z druhé a třetí řady se pojďme přesunout za volant. Jeho oválný tvar působí v původně užitkovém autě nezvykle, bylo to však nutné kvůli zajištění požadovaného výhledu na přístrojový štít. Ten je plně elektronický nebo také digitální, přičemž se vyznačuje úhlopříčkou 12 palců. Chválíme, že obsahuje také teploměr motoru. Čitelnost je i za rozličných světelných podmínek velmi dobrá. Navíc si můžete ztlumit jeho podsvícení.
U volantu ještě chvíli zůstaneme. Pokud připlatíte 14.000 korun, dostanete speciální takzvaný sklopný volant s krytem pro vytvoření stolku. Funkce je dostupná u stojícího vozidla a umožňuje si na něj položit třeba notebook. Testované auto tuhle zajímavost bohužel nemělo, takže jsme si to vyzkoušet nemohli. Ale uvidíte ji na fotce níže.
Ford Tourneo Custom - sklopný volant |
Tourneo Custom má rovnou podlahu jak je ostatně u osobních dodávek obvyklé, na druhou stranu absence středového tunelu znamená, že možnosti kam odložit různé drobnosti jsou poněkud omezené. Drobná polička v palubní desce jen s obtížemi pojala náš chytrý telefon, navíc tam ani moc dobře nedržel. Pro srovnání sesterský Volkswagen Transporter T7 je tomhle ohledu vyřešený o něco lépe, neboť u něj má střední panel palubní desky dole navazují odkládací prostor. Abychom byli spravedliví, tak musíme dodat, že kapsy ve dveřích jsou skutečně objemné, navíc před spolujezdcem jsou hned dvě uzavíratelné schránky.
Motor, jízdní vlastnosti
Testované Tourneo Custom poháněl plug-in hybrid, jeho základem je zážehový benzinový motor 2.5 Duratec. Jedná se o atmosférický čtyřválec s vrtáním válců 89 mm při dlouhém zdvihu 100 mm. Vstřikování benzinu je kupodivu stále nepřímé a díky Atkinsonovu cyklu, který umožňuje navodit variabilní časování sací i výfukové strany rozvodu se motor vyznačuje i tak poměrně vysokým kompresním poměrem 13,0:1, což je oboje samo o sobě příslibem dobré hospodárnosti. Pohon vačkových hřídelů je řešen řetězem.
U plug-in hybridu je ovšem stejně důležitý elektrický pohon. Tourneo Custom PHEV adoptovalo hnací řetězem nám dobře známý už hybridního Fordu Mondeo. Na spalovací agregát navazuje převodovka eCVT. Jde o stejný princip, který známe také z hybridních vozů Toyota. Nejedná se tudíž o typický variátor, ale o elektronicky řízený nebo také o dělič výkonu. Stýká se v něm kromě spalovacího motoru trakční elektromotor a generátor, tedy dva elektrické stroje.
Ford Tourneo Custom Active L2 PHEV |
Ford uvádí pouze celkový výkon, který činí 171 kW. Maximum točivého momentu u spalovacího motoru činí 209 N.m při 3000 otáčkách za minutu, u elektromotoru 320 N.m při otáčkách 0 až 3000 za minutu. Trakční elektrická soustava dále obsahuje baterii typu NMC Li-ion s 96 články a využitelnou kapacitou 11,8 kWh.
Nabíjení je možné pouze pomalu, tedy střídavým proudem a výkonem 3,6 kW. Pokud nabíjíte z 10 do 100 procent, počítejte s dobou nabíjení skoro 4 hodiny. Ford uvádí elektrický dojezd až 56 km, nám auto při nabití na 98 procent ukazovalo dojezd na elektřinu 38 km.
Pohon PHEV nabízí kromě standardních jízdních režimů Normal, Eko, Kluzký povrch, Sport či Tažení/těžký náklad také tři specifické – auto EV, EV nyní a EV později.
Jako osobák
Už předchozí generace vozu se svým jízdním projevem velmi blížila osobnímu autu. U současné generace tenhle trend pokračuje. Stejně jako dříve platí, že pokud vozidlo nezatížíte, nebude jízda zrovna komfortní. Na vině jsou tuhé tlumiče dimenzované na maximální užitečné zatížení přes 800 kilogramů, takže přejezd nerovností dost cítíte. Nejde ale o nic, s čím by se nedalo žít. Stejné chování projevují také úžitková auta jiných značek.
Tourneo Custom potěší typickými atributy vozů značky Ford. Třeba řízení je na poměry třídy nebývale přesné a také vcelku strmé s převodem ve střední poloze 15,7:1. Reakce na otočení volantem je i kvůli velmi dlouhému rozvoru přirozeně pomalejší. Pokud se ale naučíte rozměry vozu odhadovat, bude se vám s autem jezdit příjemně.
Ford Tourneo Custom Active L2 PHEV |
Delší testovaná verze L2 se vyznačuje průměrem otáčení 12,1 metru, což sice na první pohled není málo, avšak je potřeba vzít v potaz délku vozu a jeho rozvor. Pro zajímavost, pokud by vám vystačila kratší verze L1, tak ta má průměr otáčení pouhých 10,9 metru, což je podobné jako u kompaktních vozů.
Co se týče hospodárnosti, Ford udává v kombinovaném režimu při nabitém akumulátoru spotřebu 4,2 až 4,4 litru na sto kilometrů, při vybitém 7,5 až 7,7 litru. Pokud jde o elektřinu tak spotřeba dle výrobce činí 12,9 až 13,6 kWh. Uvedené hodnoty jsou trochu lepší, než by odpovídalo realitě. I při vybitém akumulátoru se však bez problému vejdete do devíti litrů na 100 km.
|Ford Tourneo Custom PHEV L2 a konkurenti
|Ford Tourneo Custom PHEV L2
|Volkswagen T7 Caravelle 2.5 PHEV DR
|Toyota Proace Verso L2 2.2 D-4D 180 8AT
|Zdvihový objem [cm3]
|2488 + 2 elektromotory
|2488 + 2 elektromotory
|2184
|Výkon [kW]
|171
|171
|132/3750
|Točivý moment [N.m]
|209/320 /spalovací motor/elektromotor)
|209/320 /spalovací motor/elektromotor)
|400/1500
|Převodovka
|eCVT
|eCVT
|samočinná osmistupňová
|Max. rychlost [km/h]
|neuvedeno
|155
|170 - 193
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|neuvedeno
|neuvedeno
|9,7 - 10,6
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|4,2 - 4,4/7,5 - 7,7 (při vybité baterii)
|4,3 - 3,9
|6,9 - 7,1
|Vnější rozměry [mm]
|5450 x 2032 x 2017
|5584 x 2032 x 2014
|5309 x 1920 x 1910
|Rozvor [mm]
|3500
|3500
|3275
|Zavazadlový prostor [l]
|747-1152
|747-1152
|980
|Základní cena [Kč]
|1.551.825
|1.413.136
|1.063.590
Závěr
Osobní dodávky jsou velmi specifickou skupinou automobilů. Nejčastěji je používají firmy, které se zabývají přepravou osob. A zatímco čistě elektrická verze e-Tourneo Custom nám moc smyslu nedává, plug-in hybrid už ano. Přesto jsme čekali, že dojezd na elektřinu bude o něco delší. Pomohla by větší baterie.
Ford Tourneo Custom Active L2 PHEV |
Za základní cenu 1.633.500 korun s DPH získáte pořádný kus auta. Navíc rozdíl v ceně oproti kratší verzi není velký - činí pouhých 18.150 korun s DPH.
|Nejlevnější verze modelu
|1.422.355 Kč (2.0 EcoBlue manuální převodovka Titanium L2/110 kW)
|Základ s testovaným motorem
|1.551.825 Kč (Plug-in hybrid 2.5 Duratec Titanium L2/171 kW)
|Testovaný vůz bez příplatků
|1.633.500 Kč (Plug-in hybrid 2.5 Duratec Active L2/171 kW)
|Testovaný vůz s výbavou
|1.707.189 Kč (Plug-in hybrid 2.5 Duratec Active L2/171 kW)