Rallye Dakar 2026, 4. etapa: Macík vyhrál etapu a vede, odstoupili Michek a Prokeš
Obhájce titulu v kategorii kamionů Martin Macík vyhrál čtvrtou etapu a posunul se na první místo v průběžném hodnocení. První část maratonské etapy byla nepříjemná pro české motorkáře. Pro technickou poruchu odstoupil Martin Michek a po nehodě musel vzdát Martin Prokeš.
Vrátila se tradiční maratonská etapa bez mechaniků. Závodníci budou spát v noci na čtvrtek v takzvaném „refuge bivaku“ (jen stan a spacák). Trasa (451 km + 372 km měřených) vede přes rozlehlé pláně a první vážnější dunová pole směrem k Ha'ilu.
Lídr neměl problémy
V kategorii kamionů si první letošní dílčí vítězství a již sedmnácté etapové připsal Macík a hned se dostal do čela. Druhého Nizozemce Mitchela van den Brinka porazil o téměř 13 minut a celkově ho předstihl o 4:28 minuty. Čtvrtý čas v etapě zajel Martin Šoltys, Aleš Loprais byl pátý. V průběžném pořadí je Loprais třetí, na Macíka ztrácí téměř půl hodiny. “Podle mých velmi limitovaných informací je nepotkali žádné potíže. Technika je bez problému a celá posádka v pořádku dorazila do maratonského bivaku.“,sdělila Martin Pabiška, týmový manažer
Porucha a jeden pád
Se soutěží se musel rozloučit Martin Michek, který startoval se strojem čínské značky Hoto a v průběžném pořadí byl po třech etapách na 12. místě. Jeho stroj se zastavil na 85. kilometru, tam strávil 41 minut a pak se rozjel. Bohužel jen na deset kilometrů. „Úplně nevím, co přesně se stalo. Ale motorka zastavila a já spadl. Teď nejde nastartovat, asi se uvnitř něco porouchalo,“ řekl Michek, který alespoň pomohl čínskému týmovému kolegovi, když mu dal pár dílů ze své motorky, aby pokračoval dál. Později na sociálních sítích poděkoval za podporu a přidal vzkaz: „Pro tento Dakar jsem do toho dal nejvíc v životě, co jsem uměl, trable zahodil za hlavu a snažil se každý metr na trati přidávat srdcem. Prostě milovat jízdu na motorce a dát vždy do toho emoce závodníka.“
Další špatné zprávy na sebe bohužel nedaly dlouho čekat. Po tvrdém pádu skončil i další český motocyklista Martin Prokeš. „Měl jsem pád na 180. kilometru, mám ohnutá řídítka, levá nádrž je proražená. Přiletěl vrtulník,” říkal na sociálních sítích a své vystoupení doplnil po lékařské prohlídce. “Mám naražené pravé stehno, levé koleno a pravé zápěstí. Bohužel pro mě Dakar skončil. Tak to je bohužel Dakar. Co bude dál, to uvidíme,” dodal Prokeš.
Trable českých závodníků však pokračovaly. Na 85. kilometru spadl Dušan Drdaj, ale nakonec do cíle dojel se ztrátou více než dvou hodin. “Na 85. kilometru mě nakopl kámen. Tím, že jsem si rozbil držku jsem zachránil spoustu dalších motorkářů. Kamarádi mi zavolali vrtulník. Měl jsem zlomené prsty na pravé noze, ale povedlo se mi dojet. Jak jsem jel zezadu, stavěl jsem u tří motorkářů a pomáhal je zachraňovat. Poznal jsem krutou stránku Dakaru a uvidíme, co bude dál,” říkal Drdaj. Jeho situace je složitější, protože ve středu nebyla v rámci maratonské etapy povolena asistence mechaniků.
Předpověď Prokopa vyšla
V kategorii automobilů doplatil před etapou druhý Martin Prokop na startovní pozici, když otevíral trať, navíc motocykly jely odlišnou trasu a nezanechávaly tak stopy. “Očekáváme velkou časovou ztrátu. Máme se na co těšit, další dvě etapy budou mazec,” prohlásil před startem. V cíli měl manko téměř 45 minut a v průběžném pořadí je patnáctý se ztrátou půl hodiny. “Přežili jsme masakr na čtyři sta padesáti kilometrech. Museli jsme několikrát zastavovat. Asi třicet kilometrů před cílem nám začala ucházet guma. Museli jsme vystoupit z takového rychlého vlaku několika, kde se jelo fakt dobré tempo. Museli jsme kolo vyměnit, jinak bychom nedojeli,” uvedl Prokop na sociálních sítích.
Fordům se ve čtvrté etapě obecně nedařilo, což dokazují etapové výsledky - 12. Ekström (Švédsko) +26:39; 13. Sainz (Španělsko) +27:06; 15. Roma (Španělsko) +29:21; 23. Guthrie (USA) +43:53; 24. Prokop (ČR) +44:45. V průběžné klasifikaci je nejvýše postavenýn Ekström, který figuruje na třetím místě celkově se ztrátou třinácti minut.
Výsledky Rallye Dakar 2026 – 4. etapa
Motocykly: 1. Schareina (Šp./Honda) 4:31:56; 2. Brabec (USA/Honda) +6 s; 3. Howes (USA/Honda) +10; ... 37. Pabiška (ČR/KTM) +1:24:38; 46. Engel (ČR/Kove) +1:34:46; 62. Drdaj (ČR/KTM) +2:05:59.
Automobily: 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota GR DKR Hilux) 4:47:08; 2. Al-Attiyah, Lurquin (Katar, Bel./Dacia Sandriders) +7:03; 3. Marek Goczal, Marton (Pol./Toyota Hilux Overdrive) 14:15; ... 24. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +44:45; 49. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +1:44:31;
Kamiony: 1. Macík (ČR/MM Technology Iveco) 5:40:19; 2. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) +12:49; 3. Žala (Litva/Iveco) +18:09; 4. Šoltys (ČR/Buggyra Invictus) +22:00; 5. Loprais (ČR/Iveco) +22:00; ... 9. Poslední (ČR/Tatra) +49:41; 10. Valtr (ČR/Iveco) +50:39.
Průběžné pořadí Rallye Dakar 2026
Motocykly: 1. Brabec (USA/Honda) a Schareina (Šp./Honda) oba 16:45:40; 3. Sanders (Aus./KTM) +1:24; ... 24. Engel (ČR/Kove) +3:13:16; 32. Drdaj (ČR/KTM) +4:07:11; 40. Pabiška (ČR/KTM) +5:12:13.
Automobily: 1. Lategan, Cummings (JAR/Toyota GR DKR Hilux) 16:29:15; 2. Al-Attiyah, Lurquin (Katar, Bel./Dacia Sandriders) +3:55; 3. Ekström, Bergrvist (Švéd.Ford Rapotr T1+) +13:00; ... 15. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +30:24; 38. Trněný, Pritzl (ČR/Ford) +3:43:21.
Kamiony: 1. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +19:11:37; 2. itchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) +4:28; 3. Loprais (ČR/Iveco) +30:02; 8. Valtr (ČR/Iveco) +2:08:35; 11. Šoltys (ČR/Buggyra Invictus) +3:50:17; 16. Poslední (ČR/Tatra) +7:57:02.
Výsledky jsou neoficiální.