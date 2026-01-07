Elektrická Toyota Corolla už existuje. Stojí méně než hybridní a umí řídit sama
Zatímco v Evropě se jen pomalu posouváme směrem k cenové paritě spalovacích vozů s elektromobily, převážně kvůli zdražování těch spalovacích, na druhé straně planety už toho dávno dosáhli. Dokazuje to například elektrická alternativa Toyoty Corolla, která stojí stejně jako ta hybridní.
Na loňském autosalonu v Tokyu se ukázal koncept nové Toyoty Corolla, která by měla dostat i elektrickou verzi. Nepůjde ale o první podobný vůz v portfoliu japonské značky. Už druhým rokem se totiž v Číně prodává sedan bZ3, který je elektrickou alternativou nejprodávanějšího vozu historie. Teď navíc prošel modernizací, se kterou se naučil řídit sám.
V nabídce je pouze karoserie typu sedan, tu ale ostatně nabízí i model Corolla. Na délku má 4725 mm, čímž corollu sedan s 4630 mm o kus přerůstá. Toyota bZ3 stojí na stejné platformě jako v Evropě prodávaná Toyota bZ4X, technika je však podstatně jiná. Baterie i elektromotor a elektroniku totiž dodává BYD, ačkoliv se auto vyrábí ve společném podniku s automobilkou FAW. Baterie jsou na výběr dvě, obě BYD Blade s chemií LFP – menší má kapacitu 49,9 kWh a větší 65,3 kWh. Poháněna jsou pouze přední kola, v základní verzi s výkonem 135 kW a ve vyšší se 180 kW.
Technicky tedy nejde o nic extra, ale to vyvažuje velmi příznivá cena. V Číně si totiž mohou auto koupit v přepočtu za 326.000 Kč a za verzi s větší baterií dají jen 385.000 Kč. Úvodní cena novinky je ale dokonce jen 278.000 Kč. Hybridní corolla sedan je na tamním trhu dokonce dražší, v současném akčním ceníku začíná v přepočtu na 294.000 Kč. Standardní cena je ale 347.000 Kč. V Česku je to samozřejmě podstatně jiný příběh a corolla sedan zde v akčním ceníku začíná na 599.900 Kč.
Od letošního roku si navíc zájemci o bZ3 polepšili o možnost autonomního řízení. Vedle lehké úpravy vzhledu a interiéru totiž nově auto dostalo autonomní řízení Momenta 5.0, které zahrnuje lidar na střeše a 32 dalších čidel. Úroveň autonomie je pořád jen 2, ale jak jsme si sami vyzkoušeli v konkurenčním Luxeedu, i s tou je auto schopné přejet klidně celé město bez nutnosti zásahu řidiče.
V Číně už má Toyota čtyři další modely ze série bZ, které se vyznačují nízkou cenou. Například loni uvedené menší SUV bZ3X bylo uvedeno s cenou začínající na 351.000 Kč a po otevření objednávek server nezvládnul nápor zájemců. Tento model má techniku automobilky GAC, pohon předních kol a na výběr mezi elektromotory o výkonu 150 nebo 165 kW. Baterie jsou k dispozici hned tři, s 50, 58,4 a 67,9 kWh.
Ve spolupráci s BYD Toyota vyrábí také větší SUV bZ5, které opět využívá vlastní platformu Toyoty, ale elektrický pohon a baterii BYD. Nad bZ3 je ještě větší sedan bZ7, který má základ GAC, ale využívá elektromotory od Huawei a baterii CALB. Více než 5,1 metru dlouhý vůz ještě nezveřejnil ceník, ale měl by stát v přepočtu kolem 600.000 Kč.
Zdroj: Toyota, zdroj foto: Toyota, zdroj videa: Auto.cz