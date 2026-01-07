Policie ukázala nepochopitelné zmatky řidičů na dálnici u Brna. Tady mohlo jít o život
Kudy vedou dočasné jízdní pruhy při dálničních rekonstrukcích za provozu, jasně ukazují směrovací desky. Přesto desítky řidičů u Brna vjely na stavbu.
Zúžení na dálnici kvůli opravám je místem, kde často dochází k dopravním komplikacím. Navzdory fámám o špatném značení je však za problémy často nepozornost řidičů – nebo jejich zmatení a nepochopení dopravních značek. Takový byl, tušíme, i důvod zmatků před několika dny v Brně, jejichž videozáznam zveřejnila policie.
Křížení dálnic D1 a D2 na jižní straně Brna prochází velkou rekonstrukcí. Video, které policie zveřejnila, se na ně dívá od Prahy; směr dálnice na Ostravu je sveden do protisměru ve zúžených pruzích. Jasně to ukazují směrovací desky, na nichž bílé pruhy tvoří šipku doleva – to znamená, že člověk má jet vlevo od té směrovací desky.
Všechny jsou orientovány stejně, a to nejen na záběru ve videu, ale i na obrázku z dopravní kamery o pár set metrů dříve, dostupném na webu dopravniinfo.gov.cz. Tam jasně vidíme, že je deskami uzavřen odstavný i krajní pravý jízdní pruh.
Těžko tak pochopit, jak se na pravou stranu od sváděcích desek dostal kamion a řada dalších aut, která ho slepě následovala. Z hlediska bezpečnosti je však mnohem horší chování jiných řidičů, které vidíme jet správně, ale na poslední chvíli přejet na špatnou stranu směrovacích desek.
Korunu tomu nasazuje řidič tmavého SUV či MPV se střešním boxem a přívěsem, který dokonce zastavil – a nejen to, donutil také téměř zastavit dva kamiony, které jely za ním. Pak se samozřejmě rozhodl špatně a přejel skrz řadu směrovacích desek doprava. O chvilku později doprava vjíždí hned sedm aut za sebou.
Všichni tito řidiči vjeli na stavbu do zákazu vjezdu. Rychle zjistili, že stavbou neprojedou, a tak se začali otáčet a vracet do správného směru. Netrvalo dlouho a na místě se objevila policie, která, předpokládáme, ocenila vjezd do zákazu pokutou. A video z celé události, u níž je s podivem, že neskončilo hromadnou nehodou, zveřejnila.
„Respektujte dopravní značení, jezděte s maximální pozorností a ne popaměti, značky i trasy se průběžně mění. Ne vždy se vyplatí jet podle auta před vámi, může to být vozidlo mířící na stavbu, nebo může jeho řidič udělat chybu,“ uvedla k videu. „Nesnažte se zachránit situaci na poslední chvíli, prudké změny směru a rychlosti jízdy mohou vést k dopravní nehodě,“ dodala.
zdroj: Policie ČR