Lancia Delta HF Integrale se vrátí. S jedním párem dveří

Už je to šestadvacet let, co Lancia vyhrála naposledy rallye započítanou do mistrovství světa. Delta HF Integrale se ale vrátí. Má to sice háček, ale vlastně jen malý...

Když Singer dokáže křísit starší Porsche 911 generace Když Singer dokáže křísit starší Porsche 911 generace 964 , auta prakticky stavět znovu kromě základu karoserie a vybavovat je moderní technikou (a starším vzhledem), proč by totéž nešlo s Lancií Delta ? Konkrétně slavnou HF Integrale, která měla premiéru coby evoluce HF 4WD v březnu 1988 na Portugalské rallye a Massimo „Miki“ Biasion tam s ní hned vyhrál? Poslední triumf tohoto vozu v královské kategorii patřil Andreovi Aghinimu, ten zvítězil v továrních barvách Martini Racing na Sanremu 1992. Prostě ikona, i když to nebyl speciál bestiální skupiny B, ale mnohem krotší „áčko“, šest mistrovských titulů ve značkách pro Lancii v řadě za sebou (1987-1992) hovoří jasně. To, že se vrátí, je dobrou zprávou pro všechny fanoušky. A nejlepší pro ty, kteří si ji mohou dovolit. Nová Integrale ale nebude mít dva páry bočních dveří, nýbrž pouze jeden. Reinterpretaci klasiky samozřejmě nemá na starosti automobilka samotná, protože ta pod křídly Fiatu pomalu cíleně umírá. Prostě ikona, i když to nebyl speciál bestiální skupiny B, ale mnohem krotší, šest mistrovských titulů ve značkách pro Lancii v řadě za sebou (1987-1992) hovoří jasně. To, že se vrátí, je dobrou zprávou pro všechny fanoušky. A nejlepší pro ty, kteří si ji mohou dovolit. Nová Integrale ale nebude mít dva páry bočních dveří, nýbrž pouze jeden. Reinterpretaci klasiky samozřejmě nemá na starosti automobilka samotná, protože ta pod křídly Fiatu pomalu cíleně umírá. Třídveřová Delta Integrale je dílem malé firmičky Automobili Amos. Nebojte se, nejde o kůlnu, která produkuje pochybné laminátové kity někde na předměstí amerického velkoměsta. Založil ji Eugenio Amos, dnes dvaatřicetiletý podnikatel, automobilový závodník a sběratel a jde o společnost italskou. Jel už dvakrát Dakar stejně jako kdysi jeho táta, vyhrál Lamborghini Super Trofeo a i další závody gétéček. V úvodu zmíněnou inspirací od Singeru se tento muž nijak netají a vzhledem k tomu, že na prvním připravovaném prototypu i počítačových snímcích jsou loga Lancie, určitě si vše předem ošéfoval. Třídveřová Delta Integrale je dílem malé firmičky Automobili Amos. Nebojte se, nejde o kůlnu, která produkuje pochybné laminátové kity někde na předměstí amerického velkoměsta. Založil ji Eugenio Amos, dnes dvaatřicetiletý podnikatel, automobilový závodník a sběratel a jde o společnost italskou. Jel už dvakrát Dakar stejně jako kdysi jeho táta, vyhrál Lamborghini Super Trofeo a i další závody gétéček. V úvodu zmíněnou inspirací od Singeru se tento muž nijak netají a vzhledem k tomu, že na prvním připravovaném prototypu i počítačových snímcích jsou loga Lancie, určitě si vše předem ošéfoval. Amos chce využít komponentů původních Integrale s dvoulitrovými přeplňovanými šestnáctiventilovými motory. Jestli si myslíte, že jsou všechny v soukromých sbírkách, tak to určitě neplatí, protože spousta jich skončila napadena kutilem a takové auto má pramalou historickou hodnotu. Takže se na něj může sáhnout, předělat ho a... ano, vytřískat na něm co nejvíc peněz. Sem tam možná lze potkat i nějaký řádně unavený exemplář. Ale nakonec proč ne? Eugenio je velký blázen do aut, určitě nepoužije žádnou doslova mýtickou limitku Evoluzione, protože ty si každý právě chrání jako oko v hlavě, jsou drahé a zakladateli společnosti je to jasné jak facka, Jednu bílou Evo v těch správných barvách má mimochodem doma ve Varese. Jinou žlutou Evoluzione II Giallo Ginestra koupil v roce 1992 jeho otec, takže se nelze této vášni divit... Amos chce využít komponentů původních Integrale s dvoulitrovými přeplňovanými šestnáctiventilovými motory. Jestli si myslíte, že jsou všechny v soukromých sbírkách, tak to určitě neplatí, protože spousta jich skončila napadena kutilem a takové auto má pramalou historickou hodnotu. Takže se na něj může sáhnout, předělat ho a... ano, vytřískat na něm co nejvíc peněz. Sem tam možná lze potkat i nějaký řádně unavený exemplář. Ale nakonec proč ne? Eugenio je velký blázen do aut, určitě nepoužije žádnou doslova mýtickou limitku Evoluzione, protože ty si každý právě chrání jako oko v hlavě, jsou drahé a zakladateli společnosti je to jasné jak facka, Jednu bílou Evo v těch správných barvách má mimochodem doma ve Varese. Jinou žlutou Evoluzione II Giallo Ginestra koupil v roce 1992 jeho otec, takže se nelze této vášni divit... Revize každého vozu má být kompletní včetně instalace zhruba tisícovky nových komponentů, Karoserie hodlají u Amosu vyklepávat ručně z hliníkového plechu, protože jsou širší a svalnatější. Jen na příď poslouží uhlíkové kompozity. Proč? Aby byla černá a odkazovala na starší slavné kupé Revize každého vozu má být kompletní včetně instalace zhruba tisícovky nových komponentů, Karoserie hodlají u Amosu vyklepávat ručně z hliníkového plechu, protože jsou širší a svalnatější. Jen na příď poslouží uhlíkové kompozity. Proč? Aby byla černá a odkazovala na starší slavné kupé Beta Montecarlo z let 1975-1981. Interiér je kompletně přepracován, kokpit připomíná šílenou Deltu S4 . Všechno začalo hliněným modelem. Tým návrhářů pracoval v Borromeo de Silva u Milána, prototyp ale vzniká ještě západněji v Piemontu, tedy kraji u hranic s Francií a Švýcarskem, jehož metropolí je... Turín. Tam funguje spousta dodavatelů Fiatu, takže má vše logiku. Automobili Amos slibují i přepracovanou geometrii a zavěšení, aby auta s pohonem všech kol potlačila vrozenou nedotáčivost. Prototyp jsme měli původně vidět už na Concorso d'Eleganza Villa d'Este, ale bohužel se všechny práce nestihly, tak nás alespoň odměnili fotkou rozestavěného stroje a rendery. Eugenio Amos chce postavit maximálně 15 kousků, pokud se mu sejdou objednávky. Dílny jsou uzpůsobeny k tomu, aby se rodily dva vozy současně a potrvá to asi tři až čtyři měsíce. Automobili Amos slibují i přepracovanou geometrii a zavěšení, aby auta s pohonem všech kol potlačila vrozenou nedotáčivost. Prototyp jsme měli původně vidět už na Concorso d'Eleganza Villa d'Este, ale bohužel se všechny práce nestihly, tak nás alespoň odměnili fotkou rozestavěného stroje a rendery. Eugenio Amos chce postavit maximálně 15 kousků, pokud se mu sejdou objednávky. Dílny jsou uzpůsobeny k tomu, aby se rodily dva vozy současně a potrvá to asi tři až čtyři měsíce. Související TEST: Lexus LC 500 – Největší bomba roku! Kotoučové brzdy: Mají i nevýhody. A čím se liší brzda u… Lancia Stratos Sibilo (1978): Gandiniho hnědý klín s… Také Alfa Romeo a Fiat budou chybět na pařížském autosalonu.…