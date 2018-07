Exotická Lancia Kappa po prezidentu Václavu Havlovi je na prodej. Kolik za ni dáte?

Někdejší prezident České republiky Václav Havel má i sedm let po své smrti mezi automobilovými fanoušky pověst milovníka dvoustopých vozidel. Historky o ujíždění Mercedesem před agenty StB za dob normalizace nebo o sakra rychlé jízdě s tehdy novou jedničkovou Fabií kolem Lán jsou dnes už legendární. Havlova pověst automobilového znalce se pak nyní opět dostává na scénu, na prodej je totiž jeho někdejší Lancia Kappa.

Tmavě modrý sedan italské značky se světlým čalouněním, který byl v tuzemských podmínkách vždy netradičním autem, si bývalý prezident České republiky pořídil v roce 1997, den před svojí svatbou s herečkou Dagmar Veškrnovou. Vůz vyšší střední třídy s délkou bezmála 4,7 metru vlastnil až do roku 2006, kdy jej za 159.000 korun koupil zakladatel společnosti AAA Auto Anthony Denny, který jej vlastní dodnes.

Současný majitel Havlovu Lancii uchovával v soukromé sbírce a prakticky s ní nejezdil. Italský sedan má tak na svém kontě jen 31.024 najetých kilometrů. Dochoval se v autentickém stavu, jak jej Denny od Havla odkoupil. Proto má nadále originální registrační značky (AHJ 81-60), stejně tak byly záměrně zachovány některé kosmetické vady. K autu je dodáván i duplikát ztraceného technického průkazu z roku 2006, v němž je Václav Havel uveden jako bývalý vlastník.

Daný exemplář je poháněn benzinovým čtyřválcem, šestnáctiventilovým dvoulitrem, který i díky přeplňování turbodmychadlem poskytuje 151 kW. Spárován je s pětistupňovou manuální převodovkou. Havel přitom koně pod kapotou rád využíval, někdejší prezidentův mluvčí Ladislav Špaček později vzpomínal, že policejní ochranka mívala co dělat, aby jeho tempu stačila. Není divu, tahle Kappa zvládla zrychlit z 0-100 km/h za 7,3 sekundy a jet nejvyšší rychlostí 235 km/h, což nejsou špatné hodnoty ani dnes, natožpak v druhé polovině devadesátých let...

Hodnota „prezidentské“ Lancie Kappa je těžko vyčíslitelná, Anthony Denny ji ostatně ještě nedávno odmítal prodat. Aktuálně však prostřednictvím společnosti AAA Auto přece jen nabízena je, a to za 400.000 korun. Jestli je to hodně, nebo málo, ukáže až zájem. Tak co, koupili byste za takovou částku Lancii Kappa? Nebo jste snad raději pokukovali po loni nabídnutém Audi A8 z flotily Václava Klause