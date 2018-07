Lotus plánuje návrat modelu Esprit: Dočkat bychom se mohli už za dva roky

Že se model Esprit vrátí, o tom už se mluví několik let. V současné době je však návrat tohoto modelu stále více zřejmý. Šéf Lotusu Jean-Marc Gales totiž před svým nedávným odchodem z firmy potvrdil příchod dvou nových sportovních modelů jako součást plánů nového vlastníka Lotusu, čínské automobilky Geely.

Nových Lotusů bychom se mohli dočkat do roku 2020. Jednou z novinek má být vůz, který by se v hierarchii modelové nabídky nacházel nad řadou Evora. V zásadě by tak mělo jít o auto, koncepčně podobné někdejšímu slavnému Espritu.

Dle některých, převážně britských zdrojů, které mají přirozeně k Lotusu nejblíže, se očekává, že s novým vlastníkem Geely bude pro Lotus k dispozici také modulární platforma Volvo SAP, jelikož Geely vlastní také tuto švédskou značku. Otázkou je, jak se platforma SAP popasuje s koncepcí s motorem uloženým před zadní nápravou, což by novodobý Esprit zcela jistě používal.

Dva podvozky – zatím

V současné době má Lotus k dispozici dvě vlastní podlahové plošiny, obě jsou však určeny pro zástavbu hnací skupiny před zadní poháněnou nápravou. Jedna je určena modelu Evora, přičemž umožňuje konfiguraci kabiny 2+2, případně pouze dvoumístné auto. Druhá, menší slouží modelům Elise, Exige a drsnému 3-Eleven. Tato je výhradně pro dvoumístnou kabinu.

Zvláštností šasi Lotusů je rozsáhlé využívání hliníkových slitin, což platí pro oba podvozky. Ke spojování jednotlivých částí se navíc používají metody obvyklé spíše v letectví. A sice nýtování, případně lepení. Dalším pokrokovým materiálem je kompozit. V jeho případě se Lotus omezuje na přední pomocný rám. Zadní je vyroben z ocelových profilů. Dle dostupných zdrojů se u připravovaných modelů neočekává změna v technologii výroby šasi.

U nového modelu, kterým by mohl být Esprit, se však počítá s dalším vývojem uvedené technologie. To má přinést ještě nižší hmotnost auta, než jakou vykazují současné modely. Alespoň takto to Gales prezentoval v britských médiích. Jakým směrem by se mohla technologie ubírat, naznačuje model Evora GT430. U ní Lotus uplatnil dosud největší množství kompozitních materiálů na vybrané celky karoserie. Z nich jsou zhotoveny oba nárazníky, střecha či víko motoru a také zadní aerodynamické křídlo. U připravovaných modelů (Espritu) se počítá s ještě širším uplatněním těchto stále poměrně exotických materiálů.

Budou motory z Volva?

V rámci převzetí Lotusu automobilkou Geely není vyloučeno do budoucna uplatnění motorů Volvo Drive-E. Ty by nahradili v současnosti používané agregáty od Toyoty, konkrétně 1,6 a 1,8 litru v menších modelech a dále 3.5 V6 v Evora.

O budoucích novinkách Lotusu je toho však zatím známo jen velmi málo. Spekuluje se, že půjde o dvoumístné auto. Jisté je, že rozšíří nabídku modelů značky z Hethelu směrem nahoru, což potvrdil i sám Gales. Dle jeho názoru, je v současné době na trhu pro takové auto místo. Zda to ale opravdu bude Esprit, stejně jako na to, jak bude vypadat a jakou bude používat techniku, si musíme ještě minimálně dva roky počkat.