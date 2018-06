Smutná zpráva! Matt LeBlanc opustí Top Gear. Jaký je důvod?  

Britská automobilová show Top Gear po odchodu moderátorů Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May hledala svoji tvář. Pod vedením moderátora Chrise Evanse se jí nedařilo a byla kritizována. Když se však po další proměně a sázky na trio Matt LeBlanc, Chris Harris a Rory Reid konečně našla, přichází smutná zpráva. Matt LeBlanc z pořadu odchází!

Americký herec proslavený svojí rolí Joeyeho v sitcomu Přátelé tento krok vysvětluje osobními důvody. Práce pro Top Gear ho sice podle vlastních slov nadále baví, vadí mu však časová náročnost a fakt, že je kvůli náročnému natáčení dlouhý čas bez své rodiny a přátel.

řekl LeBlanc britské BBC, na níž se show vysílá a která o odchodu LeBlanca z Top Gearu oficiálně informovala.

komentuje smutnou zprávu Patrick Holland, vedoucí BBC Two, která pořad vysílá.

Americký herec natočí ještě jednu sérii Top Gearu, která se má vysílat ještě letos. Ve výsledku tak na svém kontě bude mít čtyři série této show. Do Top Gearu nastoupil v roce 2016 po změně moderátorského obsazení, když spolu s Rory Reidem, Chrisem Harrisem, Eddiem Jordanem a Sabine Schmitzovou doplnil Chrise Evanse, který se tehdy stal novou hlavní tváří pořadu. Kvůli kritice však Evans odstoupil po pouhé jedné sérii, a tak tvůrci pořadu opět vsadili na trio moderátorů, vedle Harrise a Reida právě na Matta LeBlanca, které Jordan a Schmitzová doplňovali jen v epizodních rolích.

V této podobě se Top Gear opět zvedl a po dvou sériích v tomto obsazení se ukazovalo, že může směle konkurovat konkurenčnímu The Grand Touru a přece jen slavnějšímu triu Clarkson, Hammond, May a v lecčems ho dokonce překonávat. Tomu ale bude zřejmě konec. Kdo LeBlanca nahradí, případě jak jeho odchod bude Top Gear řešit, zatím nevíme. Za sebe ale říkáme, že „Joey“ nám bude chybět. Co vám?