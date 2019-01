Mazda MX-5 je od loňska výkonnější: Líp se jí dýchá!  

Současná, v pořadí už čtvrtá generace Mazdy MX-5, se vyrábí od roku 2015. Po třech letech přistoupila hirošimská automobilka k modernizaci malého roadsteru, a sice v rámci modelového roku 2019. Spolu se změnami dostal vůz také posílený motor 2.0 SkyActiv-G, který si z původních 118 kW polepšil na nynějších 135 kW. Současně se mírně zvýšilo maximum točivého momentu z 200 na 205 N. m, přičemž původně moment vrcholil při 4600 otáčkách za minutu, nyní je to o 600 otáček méně. Výrobce také zvýšil maximální otáčky motoru z 6800 na 7500 za minutu. Nová verze motoru je tudíž více točivá, ale zároveň by měla nabídnout vyšší pružnost v nízkých a středních otáčkách. Jakým způsobem konstruktéři těchto parametrů dosáhli?

Zhluboka dýchat

Jak známo, motor 2.0 SkyActiv-G není přeplňovaný. To znamená, že zvýšení jeho výkonu není zase tak jednoduché. Jistě i proto není přírůstek kilowattů a newtonmetrů tak markantní.

U atmosférických benzinových motorů je jednou vylepšit "dýchání". Prostě při stávajícím zdvihovém objemu dostat do motoru při daných otáčkách klikového hřídele více vzduchu. Větší množství vzduchu dovoluje přidat více paliva, aniž bychom porušili rovnováhu v podobě stechiometrického poměru, jemuž se dnes spalování motorů snaží maximálně přiblížit.

„Pokud chcete zvýšit výkon motoru, musíte do něj dostat více vzduchu. Jde o zcela přímočarou techniku,“ řekl k tomu před americkými novináři Dave Coleman, vedoucí inženýr z MANA (Mazda North America).

V rámci změn tak inženýři zcela předělali sání motoru. Těleso škrticí klapky má nyní o 5 mm větší průměr. Současně se ale podařilo ztenčit hřídelku škrticí klapky o 2 mm. Výsledek? O 28 procent zvětšená plocha průřezu tělesa škrticí klapky. V praxi to znamená více vzduchu do motoru za stejný časový úsek a při stejných otáčkách než dosud.

Předchozí verze motoru využívala celkem osm individuálních sacích kanálů. Každý z osmi sacích ventilů tak měl svůj vlastní. U modernizované verze jsou sací kanály pouze čtyři, tudíž se dva sací ventily dělí o jeden. Toto řešení zvýšilo údajně množství protékajícího vzduchu a zároveň se snížila jeho teplota, což je oboje žádoucí. Navíc mají sací ventily nově o 18 procent větší průměr talířů. Sání má nyní dvě větve, přičemž ta krátká je kratší než dosud. Právě délka sání u atmosférických motorů dost ovlivňuje jednak špičkový výkon (krátké sání), respektive točivý moment a zejména jeho rozložení v otáčkách (dlouhé sání).

Lepší dýchání motoru zajišťují také zvětšené výfukové ventily, na něž navazují svody s větším průměrem, což zlepšuje výplach hlavně ve vysokých otáčkách. „Jde o starý trik stavitelů vozů hot rod,“ poznamenal Coleman. Výfukové potrubí ale zůstalo na první pohled stejné se svými bizarně pokroucenými trubkami koncepce 4-2-1. Změnily se ale geometrické poměry uvnitř výfuku, a to důsledným zaoblením různých přechodů v potrubí. Toto zlepšilo proudění spalin, které tak mají menší odpor. Nový je také tlumič výfuku, což současně trochu změnilo zvuk motoru. Nové je také časování rozvodu. Výfukové ventily mají větší zdvih a současně jsou otevřeny po delší dobu díky použití „ostré“ vačky.

Kratší písty, klika skoro stejná

V rámci modernizace motoru Mazda zapracovala také na snížení hmotnosti jeho pohyblivých částí. Třeba písty, které mají u motoru SkyActiv-G tak komplikovaný tvar dna jako snad u žádného jiného motoru před tím (jedno z opatření umožňující extrémně vysoký kompresní poměr 13:1), jsou nyní lehčí o 27 gramů. Bylo toho dosaženo jejich zkrácením, čímž zároveň klesl jejich povrch. Jen doufejme, že je nezkrátili příliš. Jak známo, krátké písty byly u motorů Mazdy v minulosti opakovaně jedním z důvodů zvýšené spotřeby olej…

Ušetřilo se také na ojnicích, které mají změněný povrch ojničních čepů. Celkově přinesla modifikace ojnic úsporu oproti minulosti 4 gramy. Klikový hřídel se ale nezměnil, tudíž je stejně hmotný jako dosud. Co se ale změnilo, je materiál a také tvar protizávaží. Díky tomu je nyní chod motoru ještě hladší, zejména ve vysokých otáčkách.

Zlepšilo se také spalování, zejména odolnost proti samozápalům, což je při takto vysokém kompresním poměru velmi obtížné vyřešit. Dílčí změny dále přispěly k většímu víření nasávaného vzduchu v nízkých otáčkách, čímž vzrostla objemová účinnost motoru. Nové je rovněž přímé vstřikování benzínu.

I elektronika pomáhá

Modifikace motoru samozřejmě zohledňují současný požadavek na emisní normu Euro 6.2, kterou motor musí plnit. K tomu si pomáhá také změnou řízení vstřikování benzínu a zapalování. Jde zejména o časování dávky paliva, které se vstřikuje už ve fázi kompresního zdvihu a následně těsně před expanzí, což má údajně vytvořit v okolí zapalovací svíčky bohatší směs, což má stabilizovat spalování. Současně to zvyšuje točivý moment v nízkých otáčkách, ale zcela jistě také spotřebu paliva.

Mazda také zapracovala na plynulosti výkonu při prudkém přidání plynu. Nová verze motoru by tak při plném plynu a tedy rychlém otevření škrticí klapky již neměla tak „mlátit“ do svého uložení. Jednoduše nárůst síly by měl být nově plynulejší.