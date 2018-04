Poprvé za volantem nového Mercedesu A. Skvělý hatchback s nápaditou technikou

Kompaktní třída je z globálního hlediska pro prémiové výrobce stále důležitější oblastí jejich nabídky. Konkrétně u Mercedesu kompakty již tvoří čtvrtinu jeho prodejů, jen loni trojcípá hvězda prodala přes 620.000 exemplářů kompaktních modelů A, B, CLA a GLA. Stávající generace této rodiny ale stárne, a tak se ve Stuttgartu pracuje na nástupcích. Jako první z nich přichází nová třída A, kterou jsme si poprvé vyzkoušeli v okolí chorvatského Splitu.

Áčko už je stabilní součástí nabídky Mercedesu, vždyť první generace nastoupila již v roce 1997, tedy před více než 20 lety. Třída A ale za svoji existenci prodělala značný posun, první dvě generace byly takovými crossovery, kombinacemi hatchbacku a MPV, což se ve třetí generaci změnilo, když se z A-Klasse stal typický hatchback. A tím zůstává i v nyní nastupující čtvrté generaci.

Koncepce je však vlastně to jediné, co áčku zůstalo, v rámci mezigenerační proměny se toho totiž měnilo hodně. Počínaje upravenou platformou, přes zcela přepracovaný interiér po nové agregáty v útrobách. Důležitost áčka v hierarchii Mercedesu pak dokazuje i využití asistentu pro poloautomatickou jízdu z vlajkové lodi značky, třídy S. Není tak divu, že automobilka v souvislosti s čtvrtou A-Klasse hovoří o revoluci. Povedla se?

Áčko vyrostlo

Revoluční se na první pohled může zdát už nový design, přímé srovnání s předchůdcem ale ukazuje, že jde vlastně jen o evoluci známých tvarů. Když spatříte „čtyřkové“ áčko s „trojkovým,“ uvědomíte si prakticky stejnou siluetu karoserie nebo obdobnou příď. Ta je však díky strmě klesající kapotě dynamičtější a agresivnější, přičemž se nepochybně inspirovala řešením z většího CLS. Podobně jako u něj je však výsledek poněkud kontroverzní. S kolegy jsme se shodli na tom, že áčko není zrovna krásné auto, někteří v přídi dokonce vidí podivný rybí výraz.

Naopak záď zůstává usedlá, koncová světla však už kvůli praktičnosti nejsou jednodílná, ale skládají se ze dvou částí – jedna je ve víku zavazadelníku. Právě díky tomu se mohl zvětšit nákladový otvor, který je podle Mercedesu o 200 mm širší. Imitace koncovek výfuku u sportovního AMG paketu je pak móda dnešního světa...

Samotný zavazadelník je s 370 litry o 29 litry větší než u předchůdce, což už je slušné číslo. Mercedes ho získal hlavně díky natažení zavazadlového prostoru, jeho podlaha je totiž o 11,5 cm delší. Po sklopení zadních sedadel i bez mezipodlahy nevznikne žádný schod. Ložná plocha je však lehce nakloněná.

Ve srovnání s předchůdcem áčko také vyrostlo. Je o výrazných 120 mm delší, 16 mm širší a 6 mm vyšší, rozvor se natáhl o 30 mm. Výsledkem je tudíž délka 4.419 mm, šířka 1.796 mm a výška 1.440 mm, což z něj najednou dělá největší luxusní kompakt na trhu. Takové Audi A3 Sportback je dlouhé „jen“ 4.313 mm. Rozvor novinky činí 2.729 mm.

Mercedes-Benz A – srovnání rozměrů nové generace s konkurencí Model Mercedes-Benz A Audi A3 Sportback BMW 1 Lexus CT Volvo V40 Délka (mm) 4419 4313 4329 4350 4369 Šířka (mm) 1796 1785 1765 1765 1802 Výška (mm) 1440 1426 1440 1455 1420 Rozvor (mm) 2729 2637 2690 2600 2647 Zavazadelník min/max (l) 370/1210 380/1220 360/1200 275/985 324/-

Nárůst rozměrů měl pomoci hlavně vnitřnímu prostoru. Mercedes slibuje více místa nad hlavou i v oblasti loktů, a to na předních i zadních sedadlech. Místa tu opravdu je o trochu více, na zadních sedačkách však áčko ve výsledku tolik prostoru neposkytuje. Při posazení se „za sebe“ jsem měl jen asi dvoucentimetrovou rezervu nad hlavou, před koleny už tolik místa také nezbývalo (pravda, jezdím „na dlouhé nohy“), spíše mně ale vadila nízko usazená lavice. Je sice příjemně dlouhá, kvůli nízkému uložení se však vzadu nesedí moc pohodlně.

Zkrátka nádherný interiér!

To vpředu Mercedes nabízí mnohem větší pohodlí, za příplatek jsou k dispozici nejen vyhřívané, ale také ventilované sedačky, připlatit si lze také za masážní funkci využívající vzduchové polštáře. Prostoru napomáhá nizoučký středový tunel, madla ve dveřích ale trochu místo omezují. Spíše než na sedadla se ale budete zaměřovat na své okolí, krásně vypadající interiér se totiž může stát velkým prodejním artiklem. Vypadá prostě fantasticky! A i ty použité materiály jsou na nejvyšší úrovni, ať už mluvíme o plastech nebo jemné kůži.

Jak už to tak na novinářských prezentacích bývá, jezdili jsme v tom nejlepším, co automobilka dokáže nabídnout, což v tomto případě znamenalo tzv. Widescreen Display. Ten tvoří dvě volně stojící 26centimetrové obrazovky opticky tvořící jeden celek, z nichž jedna slouží pro funkce multimediálního systému a druhá tvoří přístrojová štít. Jestliže v takovém éčku na mě takové řešení působí až lacině, k mladistvému stylu áčka to sedí úžasné.

Na ovládání si však budete muset chvíli zvykat, protože multimediální systém je zcela nový. Jmenuje se Mercedes-Benz User Experience (zkráceně MBUX) a ovládat ho lze podobně jako u větších aut pomocí dotykových plošek na volantu (řešení jako u telefonů Blackberry) nebo nově řešenému touchpadu na středovém tunelu. Displej multimediálního systému je navíc dotykový. Pro oba pak platí jasný a naprosto ostrý obraz.

Systém toho umí zobrazit opravdu hodně, třeba včetně práce tlumičů, kvůli čemuž se v něm můžete někdy ztrácet. Zvlášť když třeba kvůli vypnutí asistenčních systémů musíte do menu – nešlo by třeba udržování v jízdním pruhu vypnout pomocí konvenčního tlačítka jako u BMW? Zvlášť když pracuje tak vehementně jako v áčku...

Systém ale nabízí některé pokrokové funkce, za něž Mercedesu tleskáme. Zaujalo nás ovládání hlasem. To možná už známe z jiných aut, zde je ale „inteligentní,“ díky čemuž si má poradit s různě vyslovenými pokyny. Řeknete tak „je mně zima“ a auto by mělo zvládnout snížit teplotu klimatizace. Jak ale dokazuje přiložené video, v praxi si musíte na pokyny dávat pozor. Systém ale funguje v češtině (to konkurenční BMW stále neumí), šikovná je i funkce „Můj Mercedes.“ Podobně jako u služeb Google Alexa či Siri stačí vyslovit tento pokyn a hlasové ovládání se samo zapne, bez nutnosti spínat nějaké tlačítko.

Video

Spíše ale tleskáme funkci rozšířené reality, která je v praxi nakonec mnohem využitelnější. Navigace totiž umí spolupracovat s kamerou v přídi auta, a tak vám odbočku na trase zobrazí na displeji nejen na mapě, ale i v rozšířené realitě. Obraz z čelní kamery tak doplní šipky, názvy konkrétních ulic nebo číslo domu nastavené jako cílovou destinaci, jak si můžete prohlédnout v přiloženém videu. Skvělý nápad pro snadnější orientaci v neznámém prostředí!

Pokud však vrcholný Widescreen Display nezvolíte, máte hned dvě alternativy. Standardem jsou dvě obrazovky, obě s úhlopříčkou 17,78 cm, z nichž tu na středovém panelu lze nahradit větší, s 26 cm. Už v základu má tudíž ačko digitální přístrojový štít.

Trio motorů

Proměnou prošla také technika v útrobách. V době uvedení do prodeje (v Česku oficiálně 5. května, auto už je ale možné objednávat) budou k dispozici tři nové motory, všechny čtyřválce s přeplňováním. Do budoucna se pak počítá s dalším rozšířením nabídky, určitě přijde další turbodiesel a hned dvě varianty AMG – vrcholné AMG A 45 nově doplní slabší AMG A 35, které dorazí ještě před koncem roku. Od října pak bude pro vybrané modely dostupný i pohon všech kol.

Prozatímním vrcholem je verze A 250 se 165 kW, alias dvoulitrový zážehový čtyřválec s interním označením M 260. Technicky vychází ze staršího motoru M 270, využívá však hliníkový blok s litinovými vložkami válců, které jsou pro nižší tření rozšířené ve své spodní části (tzv. Conicshape). Zmínit je nutné i systém Camtronic, tedy variabilní časování ventilů s dvoustupňovým nastavením zdvihu.

Z benzinových motorů je tu dále verze A 200 se 120 kW poháněná novým čtyřválcem o objem 1,33 litru, vyvinutým ve spolupráci s Renaultem, který vyrábí i část komponentů pro něj – celek si však sestavuje Mercedes sám. Nahrazuje dřívější šestnáctistovku, přičemž využívá turbo s elektronicky řízeným obtokovým ventilem (wastegate). Specialitou je pak vedle speciální trojúhelníkové hlavy pro nižší hmotnost a kompaktnější rozměry vypínání válců, které v případě potřeby umí za nízké zátěže (při 1250 až 3800 otáček) zavřít sací a výfukové ventily druhého a třetího válce. Standardem je stejně jako u A 250 filtr pevných částic.

Třetí variantou do party je pak A 180 d s 85 kW. Jedná se o turbodiesel OM 608 z dílny Renaultu, který si Mercedes doplnil vlastním softwarem. Patnáctistovka je dalším vývojovým stupněm dřívějšího OM 607, proti kterému posílila o pět kilowattů. Hlavně ale dostala turbodmychadlo s variabilní geometrií turbíny a vstřikováním common-rail pracujícím až s tlakem 2000 bar (dosud 1600 bar). Nová je i hliníková hlava s integrovaným sběrným potrubím do jejího krytu nebo lehčí, ale tužší litinový blok motoru. Vedle recirkulace výfukových plynů a filtru pevných částic pak turbodiesel kvůli emisním normám disponuje i vstřikováním kapaliny AdBlue.

Mercedes-Benz A – technická data a ceny na českém trhu Model A 200 A 250 A 180 d Zdvihový objem [cm3] 1332 1991 1461 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 120/5500 165/5500 85/4000 Točivý moment [N.m/min] 250/1620 350/1800 260/1750-2500 Převodovka 6M (7DS) 7DS 6M (7DS) Max. rychlost [km/h] 225 (225) 250 202 Zrychlení 0-100 km/h [s] 8,2 (8,0) 6,2 10,5 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,8 (5,2) 6,2 4,1 Základní cena [Kč] 732.050 929.280 721.160

V Chorvatsku jsme si krátce vyzkoušeli všechny tři jednotky, přičemž všechny nás zaujaly perfektním odhlučněním. Při běžné jízdě o nich vůbec nevíte, i při vytočení se dočkáte jen tlumeného tónu, který je samozřejmě nejzajímavější u zážehového dvoulitru A 250. S ohledem na jeho sílu není tak nečekané, že je s ním největší zábava z celého tria, zároveň si ale za ni nechá hodně říci, po svižném tempu se spotřeba zastavila na 12,5 l/100 km. To s třináctistovkou jsme se s jen o něco pomalejším tempem pohybovali kolem osmi litrů, zatímco naftová patnáctistovka si při klidném přejezdu vystačila s pěti litry.

A 200 nám navzdory vcelku vysokému výkonu 120 kW přišla hlavně jako auto do pohody. Může za to ale i naladění příplatkové dvouspojkové převodovky od Getragu, která nejlépe pracuje právě při klidné jízdě. Při ostřejší práci se občas tento sedmikvalt nechá zmást a řadí pozdě, na manuální pokyn páčkami pod volantem ale hbitě reaguje. Při rozjezdech pak občas lehounce cuká. To v kombinaci s turbodieselem A 180 d jsme si žádného cukání nepovšimli, stejně jako u A 250. Ta ale používá jinou dvouspojku, sice také sedmistupňovou, ale z vlastní dílny.

Vynikající odhlučnění

Právě o komfortním nastavení není jen převodovka, ale vlastně celé naladění auta. Áčko rozhodně patří mezi ty nejpohodlnější kompakty na trhu. O perfektně odhlučněných motorech již řeč byla, stejně tak je perfektně potlačen hluk od podvozku nebo aerodynamický hluk. V jeho případě ani nebylo tolik potřeba jej tlumit záplavou těsnících materiálů, sama aerodynamika áčka je totiž vynikající, se součinitelem aerodynamického odporu s hodnotou pouhých 0,25.

Na pohodu je naladěn i podvozek auta, byť vcelku hladké chorvatské silnice o jeho kvalitách neřeknou tolik jako pozdější test na českých cestách – jelikož ale A-Klasse byla vyvíjena také u nás, máme v tomto ohledu velká očekávání. Podvozek si každopádně s nástrahami silnic kolem Splitu poradil výtečně, a to i se zadní torzní příčkou, kterou využívají slabší varianty, konkrétně A 200 a A 180 d. Navíc se od zadních kol neozývaly žádné hlučné rány, čemuž pomáhá přepracované uložení obou náprav. Snad jen o příčných nerovnostech dalo auto vědět. S ohledem na 18palcová kola testovaných exemplářů to ale stále byl výtečný výkon. A 250 je každopádně se svým multilinkem lepší, kvalitnější techniku zkrátka neobelžete.

Komfortu napomáhá i tužší karoserie než dosud. Tuhost se přitom povedlo zvýšit navzdory tomu, že je áčko o 20 kilogramů lehčí než dosud. Kabinu tak chrání konstrukce z vysokopevnostní a ultra vysokopevnostní ocele, tuhost zvyšuji výztuhy v podlaze, ať už v prostoru nohou členů posádky vpředu nebo u centrálního tunelu.

Závěr

Po prvních jízdách s novým Mercedesem třídy A máme jasno, tohle je skvělé auto, a to přestože prodejním trhákem bude v době popularity SUV asi spíše od něj odvozené GLA. Pokud jste ale tradicionalisté a chcete luxusní kompaktní hatchback, je nové áčko výtečnou volbou. Luxusní interiér stojí za to, stejně jako výtečné odhlučnění nebo komfortní podvozek. Líbí se nám také motory, naopak ze vzhledu jsme trochu v rozpacích.

Audi A3 a BMW 1 se každopádně v nastupujících generacích budou muset hodně snažit, aby byly lepší než nové A-Klasse. V příštím roce, kdy se nové A3 a jedničky (tentokrát s pohonem předních kol) dočkáme, se tak můžeme těšit na zajímavý souboj. A to říkáme i přesto, že volbou z rozumu by přece jen byla o segment větší třída C, vždyť s áčkem se hravě přiblížíte a překročíte milion – základní A 180 d stojí 721.160 Kč. V luxusní kategorii ale nemůžete čekat lidové ceny...